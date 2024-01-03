1月份生命靈數分析：1號人財務穩健、4號人表現不如預期

引用九數指引作為一月的開端：YELLOW JASPER

搭配黃色碧玉，舒緩面臨轉變期、放下控制的焦慮感，減少內耗。

當你更聚焦在事物背後帶來的意義，

會讓眼前一切「看似難耐的」，都不再是「需要被忍耐的」。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 一宮．天秤．南交點

整體運勢：面對眼前一切都還「算得上好」的運勢，一號人的財務穩健，若不主動往挑戰面去，日常生活都能安好，風險不至於立刻找上門，不過你會知道危機、或待處理的問題，就在你看得見的那個地方；其實這就是最考驗人性的事了，你到底要選擇主動解決問題，過程中免不了的頭破血流，但努力一番會快速找到出口？還是選擇繼續觀望呢？

這個週期，選擇由你，仍有時間，但這些看似「偷來的」寧靜，偷到的，是真的平靜嗎？我想你知道，該來的總是會來的。

工作／學習狀況：在專業上，原本正在進行的事項，在應有的進度上，做一分得一分的狀態，不算太差，但僅算是做到「基本該做的」，沒有大的亮點、幾乎也都是複製貼上般的工作內容，自己對此會感到懷疑、倦怠、也覺得這樣不太行，雖然知道會有人為此買單，但也明白這不是長久之計；

對公司端、業主、或實際會跟你有業務往來的人們來看，也是這樣的，他們對你有更多期待，也有很多需要整理、解決的問題，只是你似乎都暫時選擇了忽視跟避開，雖無大事，卻極悶的你，該做的似乎不是繼續日複一日，解決問題、直面困難，趁著麻煩不可收拾、還能逆轉局面前，做點什麼吧！

愛情：單身者對於終結現況、跟另一個人在一起，你的想像是什麼呢？

如果你想的，是最希望能直接遇見「對的人」，那麼這顯然就是你持續單身的原因，本週期，週邊仍不乏機會，但都是禮貌的互動，對你來說，有跟沒有一樣，因為你在等，別人也在等，無人越雷池一步，就不會有進步。

適合的對象需要你更多的主動，當問題、爭吵浮現時，就是往擺脫單身的時間更靠近的時間點前進，因為故事總算開始了，就由你的決心起。

有伴侶者在關係中，會感到對方特別難以討好、脾氣很壞、爭吵很多，只採取安撫、順應策略來過日子，卻無實際作為的你，最好的狀態也只是不吵鬧的相敬如賓，但對你來說，這段感情也只是徒有虛名，在沒有更深刻的情感交流的狀態下，仍舊感到寂寞、不被支持、對自己是否真的被愛、或真有必要繼續這段感情，永遠是個謎；維持無意義的現況已經太久的你，命運跟你的伴侶，正等著你讓故事變得深刻、或是放彼此自由，

訊息指引：GREEN AVENTURINE

搭配綠東陵，讓你擺脫猶豫，充滿信心的擁抱新的可能性，

迎接障礙後，你會發現解決問題，

比總在想像階段，容易太多太多了。

生命靈數2 ／ 十宮．天秤．北交點

整體運勢：本週期的二號人，你感覺到、外面世界投來各種「就是這樣，跟我想的一樣」，那些看似很幸運，積極的面向，很可能是你的誤解，與真實的狀況無關，建議你回到現實生活中，就會知道此刻的無風無雨是假，你的逃避不面對倒是真真實實的；這段時間會有資訊誤判，或走錯路線，被詐騙，跟錯人的問題，但二號人卻仍沉浸在愉快的心情中（或該說：不面對現實才能無痛），事實上，內在的愉悅跟生活實際的順利，一定是成正比的，但在現實生活各事項停滯，僅止內在喜悅的你，是不是錯過了太多了呢？

工作／學習狀況：在專業上閉門造車，自顧自的做想要的方向跟路線，在二號人的感覺裡，會覺得「一切都對了！就是這樣！」靈感爆發，各種創意湧現，或覺得想到很多從未有過的新點子；不過同時，你也會發現，多數人對此是沒辦法理解的，因為很殘忍的是，它一旦進到需要被落實、或想成為一個可發展的具體進度，就會漏洞百出，哪兒也去不了、做不成，你得看著這些現實，然後做出符合現實情況的調整，而不是阿Q的告訴自己「是我太特別，是他們不懂」。

幻滅是成長的開始，如果你願意面對現實，接受批評跟磨練，你才會變成你想像中的那個樣子。

愛情：單身者在追求新關係上，與旁人難以對到頻率的你，不能說沒有桃花，但如果真的有，尤其越是讓你覺得命中注定的那種，越是充滿危機，因為對方在情感上，很可能也沒有想得太清楚，是一個無法長期在一起、過程中也會互相折磨的人；比起誤入，建議二號人三思而後行，因為錯誤關係除了情感上的折損，也會帶來實際金錢的損失，到底是為了寂寞取暖而愛，還是真的他就是那個不可取代，你得對自己時時刻刻、問了再問。

有伴侶者，伴侶在這段時間的疏遠，都是有原因的，關係呈現停滯、冷淡，請別再合理化這些為「對方很願意給我空間」，得正視「某種程度他對你已經不再期待」的問題才是；對二號人來說，伴侶或許仍在，但對你說的東西，一切反應卻非常平淡，甚至是沒太多回應，這都代表你可能漏了對方告訴你的意見、他在意的事，更以自己為優先，雖不到立刻的毀滅，不過如果你正在感受到超自由、對方超順從、沒意見、很尊重、超配合，那麼還是得有些危機感才好。

訊息指引：RHODOCHROSITE

搭配菱錳礦，協助你深入內在的傷口，好好的面對、釋放，

不再用假象自欺的你，不該，也不再是孤島。

生命靈數3 ／ 四宮．金牛．太陽

整體運勢： 心情回穩，雖然多數事情仍在清理戰場階段，但心情擺脫前一週期的逃避、陰霾、不再瞻前顧後，三號人眼前的風景，隨著腦中一句「不管了，就先做做看吧！」的指令浮出，生活終於開始有路可走，有點新鮮空氣，一月份若能不執著於原本事務、既定想法，能夠跳脫早就不再舒適的自我限制、做新的選擇，則會得到各種外力支持，隨著新的想法，即知即行，會得到最多的自由跟幸運。

工作／學習進展：專業上還有些舊有、但應該收尾的事項需要處理，可能是一個一直懸著但早就沒有發展、該結案的進度，也可能是一筆早就知道收不到的款項、或任何佔著空缺，卻不會再繼續合作的人，都會在這個週期顯得更無可為，就請不要一拖再拖，現在就得畫下句點了；因為正有新的機會等著進來，但被卡在門外，當你願意勇敢切割這些無意義，認賠殺出，事業及日常配合，都將換上新血， 若你正覺得工作毫無意義，那麼一月就是讓你重新找回樂趣的關鍵期。

愛情：單身者在原本的人際圈內，暫無發展可能，比起被動等待，更適合往外探索的本週期，跨出日常領域的學習、出國、或是旅遊，都能夠帶來新的、而且是真能夠說得上話的新朋友，是一個只要有行動，就能有一點收獲的時期；新機會不缺，卻不代表可以躁進、或快速確認跟發展，仍需要一點磨合的耐性、培養一段時間，在進度控制得宜的前提下，一月對你來說將是一個新的起點。

有伴侶者，雙方關係發展停滯，雖然不會有大吵大鬧的局面，但相處時悶到極點的氣氛，卻很難被忽略，其實伴侶在關係中的不滿，你一定知道的，只是不解決，但本週期已經到了非得面對的時間點了，該做的改變、對方的期待、疑慮、跟早就存在的問題、對方最生氣跟在意的，都正待你處理、或一句道歉；幸運的是，如果能夠用最明快的方式，不要拖拉，你會發現過去那段時間所經歷的困與悶，要脫離，比想像中更容易一百倍。

訊息指引：LEPIDOLITE

搭配鋰雲母，讓緊張跟焦慮都被緩解、安放後，

轉身看見更好的選項後，得以安心前進。

生命靈數4 ／ 七宮．處女．天王星

整體運勢：延續上個月的狀態，身為四號人的心情，若依舊感到好、且平穩的話，不要懷疑，你一定錯過了很多資訊、沒有活在當下、是活在過去的時空、或是某個虛假的榮景當中，而現實條件，目前看來都撐得住，無外來壓力的本週期，如果你不主動去看問題，問題也不會找上你，一切無事、相安、太平，卻早已歪斜、失序、崩塌；其實這些四號人自己不會不知道的，尤其是你看上面那段文字，就滿是不屑、很想跳過的話，那你就是妥妥的，高危險群，可以躲好躲滿，也能用正面處理，換得心理的坦然，都由你。

工作／學習狀況：記憶力及進度不佳，表現也不如預期，卻不會得到全面罵聲的你，身旁伙伴也會相當支持你，會讓你覺得自己仍是很受到眷顧的，這段時間的工作氣氛愉快，但也僅止於此，因為或許一切順利進展，在不精算、不刻意去抓問題的狀態下，你不會覺得有問題，財務缺口正在產生、信用正在下降，這些都是「不看」就可以先略過的；看起來一切都還能拖，但是已經在倒數計時中了，建議四號人在還有轉寰餘地時，就得做出該做的改變，面對缺損或不得利的事實，若等問題找上你，就是巨大的顛覆跟一次崩毀，那到時候也沒什麼好說了。

愛情：單身者在拓展人際圈上，或許會覺得自己特別順利、也特別吃得開，但這些顯然跟客觀狀況有滿大落差的，愉快的交談、或是正面的互動交流，仍會存在，但你會發現對象不斷出現，卻沒有人能持續跟你保持往來、或是正式進入關係，大家多是愉快之後，就突然消失了。

為什麼呢？你有想過嗎？是不是自己錯過了、篩選了、自顧自做了太正面的解讀呢？如果想脫離單身，你還是得多看著眼前的人，別只看到正面資訊才好呢～

有伴侶者，在關係中還活在過去，比起關注眼前的人，更在意自己是否舒服的你，忽略了很多關係中的警訊，伴侶一樣給支持、沒給太多壓力，四號人也順理成章的將其解讀成對方的貼心，但越是無風無雨，越是平靜，只是因為這條路上有人離開、或即將離開了，其他的事或許能忽略，但對此一定隱隱有感的

你，感情是否能續存，就看你任其發展的程度到哪了。

或許你不覺得對方會選擇其他人，但你或許忽略了，他至少可以選擇他自己，不挽留的你，美好即將完全歸零。

訊息指引：RAINBOW FLUORITE

搭配彩虹螢石，協助四號人放下對眼前物質的高度執著，

以智慧取代聰明，看見長遠有益的選項、而非僅止短視的近利。

生命靈數5 ／ 九宮．處女．冥王星

整體運勢：有更好的地方可以去，我想五號人一定知道的，在一月的你，能看到翻身的機會、好的職位、或是能夠幫自己重新談條件的契機，將陸續出現在眼前，過去一段時間的迷霧感終於退去，這個週期變得比較清醒的你，能夠正視自己受到較差的對待、或是沒有得到應得的支持跟回應，一切都如此真實攤在眼前；是該動身的時候了，你得為自己賭一把，遠離舒適圈、或跳脫既有的行事風格、認知，一月是適合重開機、重建人設的最佳時機。

工作／學習狀況：在專業上仍是付出與回報不成正比，得到滿滿認可的你，卻沒有反應在薪資的數字上，是該漲價了吧！從上個月還在摸索的階段，到一月會更明白，你值得更多報酬、同時更好的位置，所以上個週期尚未議價的，這時候也到了最後決定的時間，因為表現良好的你，下個任務又來囉！

但很可能是有責任、卻仍舊沒有給足相應所得的機會，因為五號人正在順風中，不乏更好的地方去，所以若對現況覺得被虧待，就得說出口，該有的，當下就會有，如果現在不行的話，以後也不會的，就可以快點動身換到給得起的地方了。

愛情：單身者在追求新關係上，好像就缺那麼一點主動性，如果這段時間不宅，願意多參加各種聚會，無論是學術交流，或是娛樂聯誼的性質，都是「終於有人看見你的好了」的發展，大家會主動願意跟你攀談，只要你願意現身、不要句點人家，一切就是很好的開始。

有伴侶者在感情中，能夠得到另一半的支持，但你會發現，對方在這段時間特別情緒化、難搞、或是各種不配合，其實都是在表達「需要更多愛」的訊號，所以別只再做出回應，或是忙著解決問題，那只會讓問題越來越多而已，比起使命必達，對方說一你做一的聽話，對方可能更期待來個撒嬌、或是你一句直接的示愛，都比你做好一百件事更實用。

訊息指引：BRECCIATED JASPER

搭配角礫碧玉，協助你消除罪惡感，重新找回內在自信跟動力，

為自己寫個更好的故事吧，別困在原地，我們不只眼前這個選項而已。

生命靈數6 ／ 七宮．雙魚．太陽

整體運勢：這段時間跟外界溝通的不順利，讓你覺得想放下一切，什麼都不要管，對嗎？那就順著直覺這樣做吧！越多往外的努力，只會讓你換來無力感。

因為這段時間，旁人多呈現自說自話，情感上也較無法給你「你預期的、平等的」回應，如果你對此還有很多的「應該要」，那就會帶來很多痛苦，困在非常厭世的心情中。

一月會遭遇很多他人說法、做法明顯有落差，甚至是欺騙的本週期，六號人務必放下所有的預期，為了減災而做的休息，是這段時間最必要的。

工作／學習狀況：在專業上，需要跟人大量交流、溝通，雖然都不是短期會有結論的，而上述的路線，也要你放下預期，不過放下預期，跟「不要對話」是兩回事，因為放棄對談，只能算是逃避而已；所謂放下預期，你仍會需要大量的溝通，各種方式的切入，然後幫對方點出他說不出口，可是「其實想要」的東西，當然這段時間沒那麼簡單，對方還是會繼續說他的，繼續堅持，而這些狀況的轉寰餘地，就在於，你願意做各種嘗試、提出各種分析，夠有耐性，保持靈活、不逼迫，就能讓工作進度重回順利，是滿需要努力，但方向對，努力也不會白費的週期。

愛情：單身者在拓展新關係上，一月較為困難，也容易吸引來錯誤的對象，比起愛你，他們是水仙性格的人，更在意自己；如果你堅持要接觸，只會惹得你一肚子氣，這部份就不需要太努力了，不過需要特別提醒的原因就在於，他們會出現，你很難避，看起來也人模人樣的，相當迷人，一不小心就會誤入。

一月份的你，務必保持清醒，才能避免捲入奇怪的故事裡。

有伴侶者，另一半會用自己想要的方式關心你，讓你一方面覺得受支持，但另一方面，也有很多的受困、黏膩感，如果沒能好好說出口，把界線畫得清楚一些，就會面臨對方以愛為名、行情緒勒索之實的局面；所以收起「我想他是為我好」的自我說服吧！也收起罪惡感，以自己的感受為優先，當然，這些宣告會帶來一些爭執，但是若想繼續一起走下去，卻是必要的磨合，你得為此、為自己多努力一點。

訊息指引：SELENITE

搭配透明石膏，協助你能夠淨化、沉澱、修復自己，

在幾個深層安穩的睡眠之後，重新看到生活的可為之處。

生命靈數7 ／ 八宮．處女．水星

整體運勢：有很多疑問，對嗎？滿頭問號卻不去問的七號人們，是不是想說：「可是這種問題，我要怎麼問」

欸，嘴巴打開、發出聲音，把心裡那些百轉千繞的都如實說出口，這、就、是、問！其實一月份的運勢很好，能得到支持、訂單、旁人也樂於給幫助，但就是沒有很在進度上，拖拖拉拉的、有點模糊，若即若離；這時候毫無懸念的，不要迂迴修飾，因為好運，就是「問」出來的，你期待但久等不來的，開口就會有，收起那些支離破碎、充滿隱喻的說法，直球，就是最好的球。

工作／學習進度：在工作上會有很多新的機會、或是想加入的團體、想要的職位釋出，都是七號人可以爭取得到的，或許其中也不乏很多你等很久的，如果打算跳槽，這時候也會出現特別好的工作合約；

當然這些機會，都會設下一些門檻，這就是七號人遲疑的點，容易自我懷疑的你，無論條件符合與否，都會先超嚴格的自我審查一番，但比起站在原地無法向前，機會是不等人的，更好的是不管了，就厚著臉皮去問，提出你要的、說服對方，或是直接不管門檻的去爭取，你都會得到意外、超好的進展跟成果。

愛情：單身者，這段時間旁邊的人都樂於幫你介紹對象，如果你有已經心儀的人想告白，那也是趁現在最好，宇宙正幫你開一條快速通道，你這段時間丟出的一切，都會得到回應，想脫單，那就不能扭扭捏捏，不要再考慮什麼丟不丟臉了，什麼都沒有才是最丟臉。

散播資訊、直球對決，下個月就不再是一個人的情人節。

有伴侶者，即便已在關係中，仍懷疑自己是不是被愛、懷疑對方是不是有劈腿、懷疑東又懷疑西的你，會錯過很多跟對方好好相處的時間，也會讓伴侶反倒懷疑起你是不是有二心，豈不是很冤枉嗎？

都在一起了，就不要東躲西藏的，好好跟人家在一起，有問題就一起討論，有個人可以永遠站在你這裡，這不就是你找伴侶的最主要功能嗎？

把想說想問的問出口，這段時間，你就能得到所有你想要的安心，撫平一百個問號跟焦慮。

訊息指引：MALACHITE

搭配孔雀石，修復心靈舊創，讓你帶著不預設的立場，全然開放的與人交流，

你會發現得先有如此敞開的你，才能得到無條件被愛的回應。

生命靈數8 ／ 七宮．魔羯．月亮

整體運勢：八號人應該也嗅到了，這是重回內在，必須跟自己和解的月份。

因為外在無論關係、或是財務上，都正面臨重大損失的關口，一切的崩盤跟不如預期，或是外來的批評、耳語，都在一月來到高峰，說實在要做什麼也沒辦法，如果早些日子，沒有回頭檢視、只想往前衝、追進度、想要更多、或執意各種過份施力、積極補救，那這段時間的頹勢，就是一種「必然的成果展現」，別人或許還會驚訝，但我想你本人一定早就了然於胸；趁著農曆年前好好盤整，收拾戰場，調整做法，早知道問題在哪卻放不了手的你，或許會鬆了一口氣，因為宇宙終於推了你這把。

工作／學習狀況：在專業上面臨重大挑戰，有極大的弊案、缺失，終於被知道，在眾人面前曝露出來，這些隱瞞的內情，或是壓著不討論、想假裝沒事就混過去的事，都是一月份必須收拾跟面對的重點，不想有太多風雨的話，如果狀況允許，主動承認、承擔，都會比被動被揭發的好，都是要改的，但是主動的話，會得到眾人的理解跟原諒，得到重新再來的機會，是一月最幸運之處；反之，如果等待狀況走到不行了，才爆發開來，那麼上述紅利就很難拿到了，後續重建信任、重整進度之路都會變得更漫長。

提早看到的你，一定知道要改的是什麼，剩的，只缺你的勇氣跟行動了。

愛情：單身者在推展新關係上，呈現一種「不知道該找誰」的局面，這段時間將面臨既有人際圈對自己的失望，浮上檯面的問題，大家對你原本的人設存疑、有負面看法，都是你斷桃花的主因；但其實身邊仍有特定對你有興趣的人，若你想讓他們現身、表態，那你就要好好的改頭換面呀，就從當個比較真誠的人開始，就能讓他們不會礙於他人眼光，願意跟你多接近。

有伴侶者，這段時間外來的挑戰，也會展現在你的既存關係中，爭吵、拒絕情感互動、覺得對方怎麼跟你在一起，好像很痛苦，前期，你會看到對方仍舊在忍耐，後面就會爆發開來了；其實問題一直都存在，你也知道對方計較、在意些什麼，可是卻長期假裝沒看到，欸這樣也太壞了吧？

建議八號人，在狀況未轉壞之前，打開耳朵、說點該說的好話、做到該做的事，不要等別人翻臉了再來補救，不會比較好，回頭是岸呀～

訊息指引：AMETRINE

搭配紫黃晶，協助你放下我執、克服偏見，擁有全然面對真相的勇氣，

帶你洞晰全局，往真正有對你有益的方向前進。

生命靈數9 ／ 一宮．雙魚．海王星

整體運勢： 預期失去很多，於是只做了比最低「更低的期望」的九號人，如果你正在一種「算了，隨便，沒有我也都接受」的心情之中，其實就會發現，這就是命運要你做到的－順流；多數的九號人都會經歷類似過程，當控制與預期真的越少的時候，一月份卻意外的豐收，充滿各種進展，無論是財務收益，或是人際協調上，都進到一個你會懷疑「為何突然又變好了」的局面中，有預期以外的正面發展。

其實這個進展本來就存在的，它只會發生在你放下控制版本的那個時空版本裡，看過就忘、丟掉預設，就會讓一月的你深感被宇宙之力眷顧著。

工作／學習進展：在工作跟學習上，都會有重要進展，一筆大的進帳，或是一個重要成果發表、研究的里程碑，突然的茅塞頓開，都將在這個月發生。

在美好成果到來之前，還需要一些割捨，譬如對某些太執著要結案的進度、太堅持要配合的人，都不採你原本覺得「應該要這樣」的方式互動、對話、或設下一個又一個的進度表；當九號人突然鬆手什麼都不管的那刻，這些久追不到的進度、死不配合的人，你會發現不需要你找你逼，全都神奇的自然醒來了呢～

如果你還沒在這個順流中，快把手放開吧！最省力的，也最快。

愛情：單身者在追求關係上，好像幫自己設了太多的標準，這些會讓你散發一種難以接近的嚴肅氣場，讓喜歡你的人，完全不敢靠近。

其實生活間、職場上、還有社群軟體上較遠的朋友，都有對你有興趣的人，趁著這個月散發一下輕鬆，甚至需要人多幫忙的弱者面向，都是促成桃花有正式進展的機會。

有伴侶者，在關係中的另一半，會讓你經歷失望，你或許早發現了對方有許多無能為力之處，但是或多或少都還是期待對方「有機會變好一點」，但經過過去一段時間的失望也好，或是你自己有所頓悟也罷，這段時間將來到一個「隨便啦，不想管了」的地步；因此不再緊迫盯人，反而能讓伴侶喘口氣、浮出檯面、開始有機會做點事，因為沒有出力、沒有期待，所以對方多做的，反而都像是撿到的一般，回到鬆散狀態的你，在一月的情感上是得到支持與滋潤的。

訊息指引：YELLOW JASPER

搭配黃色碧玉，舒緩面臨轉變期、放下控制的焦慮感，減少內耗。

當你更聚焦在事物背後帶來的意義，

會讓眼前一切「看似難耐的」，都不再是「需要被忍耐的」。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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