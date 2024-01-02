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新年錢財數不完！「5星座」1月財運大噴發 魔羯提升收入有感、第一名財務水準躍進

聯合新聞網／ 安妞星座
2024一月份星座財運出爐。圖／ingimage
2024一月份星座財運出爐。圖／ingimage

2024年，來到新的一年，財務的表現也勢必更佳亮眼，而這也是新的開始，只要好好打拚，凡事都有好的機會。以下為1月份的財運較佳的五星座。

TOP 5：牡羊座

牡羊座在新年度的1月份，有機會展現透過冒險性的投資，而賺到不小的收益。尤其是高風險或是不確性高的項目，會有不錯的幸運機會發生，而間接或直接的發生財務上的提升。牡羊座也能因為自己積極的作為，在事業上嶄露頭角，產生良好的人際關係效應，溝通能力和智慧都能表現優異，有助於提升商業方面的收入，尤其是自行創業的，可多加把握！特別是可嘗試有異於以後的理財方法，創新的作法也許有創新的收入。

TOP 4：雙子座

雙子座在1月份，會有強烈的求財動機，對金錢有很高的渴望，這有助於開發新的財務收入來源。很適合藉機深入研究投資、金融市場或共用資源的各種方式。若是一般上班族，有機會找到新的工作，薪資也有所提升；這個月也可以從事自由且非傳統的工作模式，配合雙子座靈活的頭腦，能開創出第二個事業。雙子座本月的偏財運也不錯，不妨試著各種彩券或刮刮樂，以及各種靠運氣來賺錢的方法，也許有不錯的回饋。

TOP 3：處女座

處女座在1月份，有機會透過與他人的溝通和交流，獲得不少財務收入。尤其是需要業績和訂單的工作人，業務員、創業家或是開發者，若能頻繁的與客戶溝通，是有機會得到正面的回饋，財務收入自然會有所獲。另外也可嘗試跟人合作，在互相協助之下，財務項目自然會更輕鬆完成。本月正值年初，可研究本身有興趣的項目，並好好將其展現，可遇到貴人來賞識，將能得到資金的挹注或販售有價值的物品。

TOP 2：魔羯座

魔羯座在1月份，有很積極的行為來表現自己的形象與領導力，能有效的提升財務收入，特別是創業家或職場領導者。受到行星的影響，也有良好的吸引力與魅力，能透過與人的溝通，展現其本身的價值，進而得到客戶或貴人的肯定，商業品牌價值也跟著提升。此時不妨試著與他人進行合作關係，包括與朋友或團隊，進行相關的財務計畫，可因為對方的關係，而間接的讓自身財務得到改善或增加。

TOP 1：射手座

射手座在1月份，對財務表現，有強烈的意識感，可藉由努力來實現自己的財務目標。例如金融債券投資，股匯市、房地產，或是古董買賣這類的方式，提升收入來源。同時本月份也會展現更佳的財務思考，很適合計畫或管理本身的財務資源，這對於商業行為很有幫助，也能快速累積財務水準。此外，只要願意面對競爭和挑戰，都可能在職業中表現更好，可爭取到更高的薪水、更好的職位或者在投資市場中尋找更大的回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財務 雙子座 牡羊座 星座運勢 財運 偏財運

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