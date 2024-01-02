1月上班族運勢排行！冠軍「這星座」同事是貴人、金牛要高調、牡羊容易被盯

2024年到來了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享1月抽到聖杯ace正位，顯示容易聚焦在宗教、政治、國際的議題上，尤其是國際社會，金融市場。小孟老師也分享了1月份星座運勢排行榜，快看看12星座各自要注意哪些事情，該如何避開小人，讓運勢順順順。

第12名／雙魚座：

雙魚座本月職場運勢，最近覺得工作上的壓力很大，除了自己會要求自己外，你也容易受到上司的要求，他們對你總是求好心切，一些些的不對就會被放大檢討，雖然這個過程讓你不是很舒服，但這是你學習成長蛻變的過程，一定要忍耐，不要因為一時的不愉快而隨便換工作，這樣等於自廢武功的概念，要有耐心。

在情感方面，兩人容易進入冷靜期，你們需要多安排一些有趣的活動，這樣才有機會增進彼此情感，單身的雙魚們，你們容易留戀一些奇怪的人，明明不適合你但確偏偏放不下，要好好理智的面對這件事才行，不然你們會一再錯過適合你的人。

財運方面，不要聽信別人別人給的理財資訊，不然容易會作錯投資判斷，要小心。

工作運勢:★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色: 淡紫色 貴人: 處女 小人:水瓶

第11／牡羊座：抽到女祭司逆位

牡羊座本月職場運勢，這個月在工作上要多留意與上司的關係，上司會特別注意你的表現，當然如果你偷懶，他們也是會看在眼中，所以要好好留意自身的呈現，另外最近工作上的事務的確會滿繁忙的，要多注意自己的身心是否平衡。

在情感方面有情人者需要另一半多一點的關心，雖然交往已經很穩定了，但平常的一些貼心還是不能少，這樣才能讓彼此知道在乎，單身的牡羊朋友們，你們很容易因為工作生活忙，而沒有時間去談戀愛或認識新的人，也許多去一些聯誼活動可以比較快認識想要談感情的人，可以嘗試看看。

財運方面，你很容易亂花錢但不知花去哪，需要有記帳習慣會比較好。

工作運勢:★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:淺灰 貴人: 射手 小人:天蠍

第10名／巨蟹座：錢幣二逆位

巨蟹座本月職場運勢，最近在工作上容易遇到合不來的同事，你們在溝通一些事物，很容易會動怒火情緒的感覺，若是被激到當下千萬不要起口角，這樣會讓之後合作的路更麻煩，還是把自己本分做好，別人問你再回應，否則想法放你心裡就好，不要雞婆自作主張的給意見，容易被嫌囉嗦。

在情感方面，最近與另一半相處關係會有點緊張的感覺，大家，在溝通事情上容易會沒有共識，在交流的過程中找不到切入點，雙方感到很挫敗，近期適合給彼此一些獨處時間，會對這段感情比較健康，單身的朋友，容易受過去感情影響，而看不清當下對你好的人，要注意。

財運方面，容易情緒性花費，要有所克制才好。

工作運勢:★★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色:紅色 貴人: 牡羊 小人:射手

第9名／處女座：魔術師逆位

處女座本月職場運勢，最近在工作上與合作夥伴容易會有摩擦，雙方默契還不足，需要多花一點時間來了解你的工作夥伴，這樣才有機會讓兩人的合作關係更好，另外你也容易收到一些你覺得很麻煩的工作任務，但不要有太多怨言，耐心的處理這它們就好，最後還是會收到好的評價。

在情感方面，容易看另一半有不順眼的感覺，其實沒有發生什麼大事，但就覺得對方做什麼你都會覺得不滿意，也許是進入平穩期所以會開始放大對方細節，但還是要想想對方優點才是，單身的朋友們，你們條件有點太高，讓想接近你的人有點怯步。

財運方面，你們理財很有自己的一套，持續維持會有好結果。

工作運勢:★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:淺綠 貴人: 金牛 小人:雙魚

第8名／水瓶座：權杖五逆位

水瓶座本月職場運勢，最近覺得在工作上很沒有動力的感覺，雖然旁人都覺得你很穩定表現也是不錯，但你總覺得好像少了一些活力的感覺，每天為了生活日覆一日很無趣，也許你需要一些新的事物來刺激你才找的到工作動力，先從學習新事物開始，先不管對你工作有無助益，但偶而轉換個學習模式可以探索新的自我也不錯。

在情感方面，兩人因為一些小事會不愉快，大家需獨處的空間會是比較好的，單身的朋友們，你們現在雖然想戀愛，但容易會看錯人，不要太快暈船，多給自己一些觀察期會是比較好的，不然容易受傷哦。

財運方面，最近無心理財，但投資風險控管還是要作好，不要放給他爛。

工作運勢:★★★ 愛情運勢: :★★ 幸運色:粉紅色 貴人: 獅子 小人:雙魚

第七名／雙子座：聖杯二逆位

雙子座本月職場運勢，這個月在工作上很容易感受到上頭給的壓力，因為平常表現實在是有點太混了，這個月容易會有被盯上的感覺，所以一定要好好謹言慎行，該做的事要做好，不要推工作給別人，不然容易印象更差，另外想變動工作的雙子朋友們，最近要保守比較好，不然容易也找到壓力大的工作，換了不會比較好。

在情感方面，最近小兩口的感情很不錯，可以計劃一些出遊的活動，情人會很開心，單身的雙子朋友們，你們最近桃花旺旺，是大家眼中的紅人，但也因為這樣不要隨便搞曖昧，因為也很容易被傳一些奇怪的八卦有損你的名聲。

財運方面，最近會想作投資理財，但眼光稍差，要多作功課。

工作運勢:★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:咖啡 貴人: 巨蟹 小人:雙子

第6名／獅子座：聖杯三正位

獅子座本月職場運勢，最近工作排程會比較多，容易影響自身的休息健康的時間，雖然工作多是好事，但還是要多注意自己的身心是否有休息夠與平衡，但你在工作上的成就感會很多，大家也非常的肯定你的表現，你也要多肯定自己才是。

在情感方面有情人者，兩人容易會有各忙各的現象，再忙都不要忘了每天的小問候，會讓彼此有陪伴心中的感覺，單身的朋友們，你們忙到沒空談戀愛，就算別人想介紹對象給你，也巧不出時間認識，給自己一些時間跟機會，認識新的人多交流，這樣才有機會開啟愛的大門。

財運方面，會想要投資理財，但不要太過貪心，謹慎理財控制預算，才容易會有好的績效。

工作運勢:★★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:桃紅 貴人: 處女 小人:天秤

第五名／天秤座：太陽牌逆位

天秤座本月職場運勢，最近在工作上容易有排太多事務的現象，又或者上司同事都覺得你能力強，但有事情時第一個都想到要找你，而你的個性也人人好，所以比較不會拒絕這些人的請求，但也因為這樣就讓自己負荷太多的工作，還是要多為自己著想，先照顧好自己再去服務他人是比較恰當。

有情人者最近因為工作生活忙容易忘了關心對方，偶而一些貼心的互動對方就不會跟你計較，記得多關心對方，單身的天秤朋友們，你們是大家眼中的好貨色，若你不排斥可以多認識別人幫你介紹的對象，也許是個不錯的選擇。

財運方面對於金錢想的比較理想，但還是要學會風險管理比較好。

工作運勢:★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:水藍 貴人: 射手 小人:巨蟹

第4名／射手座：錢幣ace正位

射手座本月職場運勢，這個月你在工作上的呈現是很有影響力的，若是你平常會分享一些對事物的觀點，這個月大家是很容易認同你所說的東西，如果你的工作是要常常面對客戶或需要在常在網路上、信件回覆別人訊息的人，這個月你所說的東西大家都很能接受，可以多多發揮你這項功能，另外也很適合進修學習，多找一些課程來深造對你會有所幫助。

有情人者這個月適合多出去玩，可以增進兩人關係，單身的朋友們，你們要找對象要去喜好的活動找志同道合來電的人，這樣談感情會比較開心。

財運方面，容易收到四面八方的投資訊息，但還是要理智投資，不要過度樂觀開槓桿。

工作運勢:★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:橘色 貴人: 金牛 小人:獅子

第3名／金牛座：力量牌正位

金牛座本月職場運勢，最近你的工作表現很受大家的肯定，過去你總是很低調保守的作事，但這個月很適合比較高調的表現，你會有機會被上司看到甚至提拔你，可以好好把握這個月的機會，是增加名聲的好時機。

在情感方面有情人者很容易會覺得你忽略他，要多點耐心去陪伴對方，讓對方知道你是在乎的，單身的金牛朋友們，你們容易一廂情願躲在自己的世界裡，就算你很喜歡一個人，對方還是感受不到，這個月可以大膽一點的交流，可以讓喜歡的人對你有印象，這樣也更有機會增進關係。

在財運方面，金牛很容易省小錢花大錢，但只要買的值得其實是很ok的。

工作運勢:★★★★ 愛情運勢: :★★★ 幸運色:乳白 貴人: 魔羯 小人:獅子

第2名／魔羯座：寶劍國王正位

魔羯座本月職場運勢，這個月工作上你扮演能力擔當的角色，上司同事不會的事第一個來找你解決機會很大，而你也是個萬事通，你總是有能力處大大小小奇怪的事物，都難不到你，只要你覺得身心平衡，沒有委屈，盡力作這些事對你日後人際發展是很好的，也為之後工作的路鋪路。

在情感方面，兩個人對重大議題很有共識，所以都很能體會對方的處境，這樣的成熟關係很適合談下一步，若想論及婚嫁這個月可能很適合，單身的朋友們，你們在別人眼中是黃金單身漢，若有不錯的對象要介紹，不要害羞當多認識個新朋友也不錯。

財運方面，你們守財有道，很容易累積資產，請持續很有幫助。

工作運勢:★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:黃色 貴人: 水瓶 小人:牡羊

第1名／天蠍座：皇后牌正位

天蠍座本月職場運勢，最近在工作容易受到同事們的幫忙，因為你平常也是很熱心的協助他們，所以當你有需要時他們也會義不容辭的幫你，要好好珍惜這樣善的循環，另外想變動工作的朋友們，這個月也有機會碰到一些被挖角的機會，那是曾經賞識你的人想找你，若是你有興趣的工作可以去了解看看，也許是個新的開創機會。

有情人者最近另一半很在乎你，你只要給對方正面的回應他們就會很開心，單身的朋友們，喜歡你的人總是猜不透你的想法，但若你沒有那個意思，的確也不要給人模糊的感覺比較好。

財運方面，容易會有偏財運，可以好好把握。

工作運勢:★★★★★ 愛情運勢: :★★★★ 幸運色:淺紫 貴人: 天秤 小人:魔羯

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