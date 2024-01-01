唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免鑽牛角尖 魔羯告白成功機率高

旺好運谷帥臻風水命理師指出，2024年1月1日不僅是新曆年一元復始的起頭，又是擇日學中的冬季甲子日即為「天赦日」，凌晨子時的八字月日時的天干地支磁場更遇三甲子（癸卯年╱甲子月╱甲子日╱甲子時）又稱天干三朋，地支三朋，月日時的天干地支能同時遇上「三連甲子」代表六十天干重新匯聚。

2023-12-30 15:08