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唐綺陽星座運勢週報：處女工作避免鑽牛角尖 魔羯告白成功機率高
【唐綺陽星座運勢週報1/1-1/7】
星象影響：水星順行、火星進魔羯
水星順行，在體制規範及重重限制中，思考自我初心與信念，是時候做出選擇。火星進魔羯，行事風格為務實考量，訴求成功、往人生勝利組邁進。上層人士事務繁忙，思考未來布局，不良體制也會出現狀況。魔羯當心刀火燙傷及避免脾氣焦躁，小心有傷到皮膚的機會，多要注重肌膚上的保養。
12星座個別運勢：
獅子：避免保守讓事情卡關，感情問題須溝通別忍著
處女：工作避免鑽牛角尖，戀愛別自欺欺人需聽取建議
水瓶：事業混亂之處需整理頭緒，與另一半多用文字溝通
雙魚：善用資源別找自己麻煩，不要只看到對象的缺點
雙子：人緣好讓生活忙碌，多照顧對象為戀情加分
巨蟹：事業上勇敢往前邁進，感情上需稍安勿躁
天蠍：做事衡量自身能力，與另一半溝通金錢觀念
射手：工作上有新鮮事務，愛情方面多製造浪漫
牡羊：受到上層青睞或有創業想法，自信能帶來桃花
金牛：工作方面人際關係很重要，感情有機會日久生情
天秤：休息放鬆能讓思緒清晰，戀情停滯遇卡關瓶頸
魔羯：事業要把握合作機會，感情告白成功機率高
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