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本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「偏財運旺」：有貴人帶財

聯合新聞網／ 非貓不可
在本周前五名財運排行榜中，你是否名列榜上呢？示意圖/ingimage
在本周前五名財運排行榜中，你是否名列榜上呢？示意圖/ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人透過他人的運勢，從中跟著獲利，有人則是替自己打廣告，賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬蛇

上班族的朋友們不用再為了一成不變的薪資而憂鬱了，在本周將會有很不錯的偏財運，有機會遇到貴人替你帶來錢財，在這段時間裡，多注意身邊的親朋好友是否有在購買彩劵，如果有的話，不要猶豫，趕快跟著加碼，透過對方的運勢，能讓你從中跟著獲利。

第四名：血型A型+生肖屬豬

有在投資的朋友們需要注意了，老天正準備要告訴你一個賺錢的好方法，在這段時間裡，多注意各種投資訊息，好運會讓你接收到正確且即時的內容，只要你多去吸收和整理，就會找到非常理想的投資標的，讓你在短期內大有所獲，但是記得不要貪心，過了這周後，就要趨於保守。

第三名：血型O型+生肖屬鼠

既使商品再好，產品再優質，假使沒有適當的宣傳，也難以有出頭天，如果是開店做生意的人，在這段時間裡將是你一飛沖天的好時機，請你開始替自己打廣告，透過各種管道宣傳自家商品，將會收到很不錯的效果，令許多客人前來光顧，讓你在本周賺進大把鈔票。

第二名：血型AB型+生肖屬蛇

專門在投資房地產的人，在本周請趕快把銀彈準備好，這段時間將有機會尋找到非常適合的標的物，尤其是法拍屋，一定要多多專注，只要透過自己仔細評估，就能順利得標，而且順利交屋，能在未來的買賣之間，賺取豐厚的收益，但記得投資的時不要大筆借貸，以免造成過大的壓力。

第一名：血型B型+生肖屬虎

專司經營材料販售，如一般水電材料，或是高科技固液態材料的老闆們，在本周將有大客戶前來洽談，所需要材料量非常龐大，而且有機會長期合作，請在這段時間裡常保微笑，維持良好的服務態度，無論來者何人，都以專業應對，最後絕對能讓你簽下一筆大單，財源滾滾而進。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 材料 偏財運

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