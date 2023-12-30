快訊

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

賭命！偷渡客藏飛機起落架2.5小時 抗零下63度低溫命危送醫

別盲目搶進ESG概念股 漏看關鍵訊息 績效差人家一大截

2024龍年「4生肖」注意！ 命理師曝「安太歲」訣竅：做錯一步衰整年

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年為甲辰龍年。 圖／ingimage
2024年為甲辰龍年。 圖／ingimage

2023年進入尾聲，2024龍年將到來，命理師楊登嵙也點名了4生肖「犯太歲」，記得要到廟裡安太歲、點太歲燈消災解厄，另外楊登嵙也分享，曾有一位信徒安太歲後仍「整年不順」，結果後來發現是廟方填錯資料，恐怕要特別留意。

根據「三立新聞網」報導，楊登嵙表示，每個人每六年就會犯一次太歲，太歲地位最尊，力量也最大，是率領諸神，統正方位總成歲功，按值輪掌人間的吉凶禍福。

楊登嵙指出，2024年歲次甲辰年，屬龍的人為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者可以統稱為「犯太歲」，這兩個生肖的人最好到廟裡安太歲、點太歲燈，另外屬牛和羊的人為「偏沖太歲」，也建議可以到廟宇中安太歲、點太歲燈。

楊登嵙透露過往經驗，表示之前有一位信徒因為犯太歲所以到廟裡安太歲，但是那一整年的運勢還是非常不順，結果後來拿出廟宇的資料，才發現工作人員把名字寫成別人，因此保佑到別人，才讓自己如此不順，所以也要特別留意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲

延伸閱讀

2024年元旦逢首次「天赦日」！命理師曝「轉運時機」：1禁忌勿犯

四生肖1月上旬順風順水！猴升官加薪、這生肖錢脈通人脈

明天西洋耶誕節 楊登嵙：仍有13大華人民俗禁忌要注意

元旦「大吉日」19年一遇 命理師：當天只要做一事添福補運

相關新聞

下周生肖運勢／迎接跨年虎加薪、龍轉運、「這生肖」財運事業愛情都第一

命理專家曼樺老師分析，1231~0106生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

2024龍年「4生肖」注意！ 命理師曝「安太歲」訣竅：做錯一步衰整年

2023年進入尾聲，2024龍年將到來，命理師楊登嵙也點名了4生肖「犯太歲」，記得要到廟裡安太歲、點太歲燈消災解厄，另外楊登嵙也分享，曾有一位信徒安太歲後仍「整年不順」，結果後來發現是廟方填錯資料，恐怕要特別留意。

2024年元旦逢首次「天赦日」！命理師曝「轉運時機」：1禁忌勿犯

2023年已經進入尾聲，即將迎來嶄新的2024龍年，元旦1月1日（農曆11月20日）恰巧是明年第一個「天赦日」，命理師楊登嵙曝這天是向向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，也提醒了大家當天有「一個禁忌」別犯了。

每日星座運勢／處女藉助外力的推動 更能把握愛情

2023-12-30牡羊座短評：愛情不如想像中的完美。【整體運★★★★☆】步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。

外表堅強半夜偷哭？水瓶晝夜判若兩人「兩星座」硬撐獨處時才崩潰

有些人比較多愁善感，白天受了什麼委屈，不敢表現出來，到了夜深人靜一個人獨處時，總忍不住偷偷哭泣。命理網站旺好運分享，「這些星座在深夜時總是偷偷哭泣」，快看看有你嗎？

居然沒天蠍！最會記仇五星座...獅子射手以牙還牙、巨蟹偷哭、這星座一輩子不原諒

你是披著天使皮的小惡魔嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，『星座』這五個星座才是真正會🔥記仇🔥的狠人‼️絕對刷新你的三觀‼️‼️，並表示絕對會刷新三觀，建議參考太陽星座和月亮星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。