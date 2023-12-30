2024龍年「4生肖」注意！ 命理師曝「安太歲」訣竅：做錯一步衰整年
2023年進入尾聲，2024龍年將到來，命理師楊登嵙也點名了4生肖「犯太歲」，記得要到廟裡安太歲、點太歲燈消災解厄，另外楊登嵙也分享，曾有一位信徒安太歲後仍「整年不順」，結果後來發現是廟方填錯資料，恐怕要特別留意。
根據「三立新聞網」報導，楊登嵙表示，每個人每六年就會犯一次太歲，太歲地位最尊，力量也最大，是率領諸神，統正方位總成歲功，按值輪掌人間的吉凶禍福。
楊登嵙指出，2024年歲次甲辰年，屬龍的人為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者可以統稱為「犯太歲」，這兩個生肖的人最好到廟裡安太歲、點太歲燈，另外屬牛和羊的人為「偏沖太歲」，也建議可以到廟宇中安太歲、點太歲燈。
楊登嵙透露過往經驗，表示之前有一位信徒因為犯太歲所以到廟裡安太歲，但是那一整年的運勢還是非常不順，結果後來拿出廟宇的資料，才發現工作人員把名字寫成別人，因此保佑到別人，才讓自己如此不順，所以也要特別留意。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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