殺破狼週運勢／白羊職場表現亮眼「1星座」尾牙可望抽中大獎

殺破狼2024年1月1日～1月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

遠行運方面，水星在遠行宮位結束逆行，同時金星在遠行宮位行進，海外旅行行程順利，並受到高規格的款待。某些白羊座會受到特殊待遇，票券或住宿獲得升等。

學業運方面，水星在學業宮位結束逆行，同時金星在學業宮位行進，報告與作業陸續完成，並獲得指導者良好的評價與成績。某些白羊座申請海外交換學生或留學的手續順利，並即將啟程。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，與太陽、冥王星齊聚，在職場表現亮眼，反而攬上更多非關你業務範圍的雜事要幫忙，某些白羊座的案子或是要處理的業務堆積如山，要花很久的時間才消化得完。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到在遠行宮位的水星影響，暗戀的人暫時到外地好一陣子，每天都覺得渡日如年，希望對方快點回到生活圈。某些白羊座的秘密戀情曝光，兩人被迫分隔兩地。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，結束逆行的水星與金星齊聚在財務宮位，會獲得一筆資金，緩解積欠的債務，或是獲得清償。有投資習慣的金牛座，標的終於止跌回升，可選在適當的時機獲利了結。

旅遊運方面，火星、太陽、冥王星齊聚在遠行宮位，會選擇較有挑戰性的旅程，遠征海外有名的高山，或是到鮮為人知的地區探險，獲得難以言喻的成就感。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、海王星相位皆不良，無端捲入是非之中，被小人陷害，有苦難言。需學著分辨哪些人口蜜腹劍，而哪些人又是忠言逆耳在幫助你的人。

健康運方面，水星與金星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，造成呼吸系統發炎，不斷咳嗽，喉嚨痛如刀割，嚴重失聲。舊疾復發的問題可找到改善的良方，但治療過程會十分辛苦。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，結束逆行的水星與金星齊聚感情宮位，與前任之間的誤會冰釋，舊情復燃，兩人再度試著交往。有穩定關係的雙子座，過往的戀情都已經放下，學習到了情感上的功課，不再重蹈覆徹。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，與太陽、冥王星齊聚，會有預期外的開銷，手上的現金不夠支付，需要借貸一筆為數不小的資金。有投資習慣的雙子座，投資標的指數不斷下探，帳面損失慘重。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星相位皆不良，職場合作的夥伴不斷出包，使你必須負責善後。某些雙子座則是和團隊中的某些同事溝通不良、個性不合，一起共事很痛苦。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與太陽、冥王星齊聚，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，或是爆發急性疾病。天氣溫差大，注意心血管方面的問題。泌尿系統不適，需多攝取水分。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在工作宮位行進，職場上不順利的問題迎刃而解，並獲得助力完成各項計畫。某些巨蟹座洽談已久的案件終於有了好消息，心情穩定下來。

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，送往迎來的朋友、客戶頻繁，有些是貴人，不過也有一些是來沾光蹭些好處的。某些社恐的巨蟹座，慢慢解開一些心結，自我感覺變得比較有信心。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與太陽、冥王星齊聚，火星與冥王星相位不良，與喜歡的人發生爭執，雙方之間相處的問題浮上檯面。情感關係穩定的巨蟹座，則是在親密關係上無法被滿足。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與海王星相位不良，和海外人士接觸、洽商時，會覺得對方不太友善，或是覺得自己的語言不是很流利，溝通不良。在海外生活、外派、打工渡假、留學......的巨蟹座，感到適應不良，想回鄉發展。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束逆行，同時金星亦在戀愛宮位行進，與前任誤會冰釋，雙方有復合的意願。感情穩定的獅子座，和戀愛對象溝通不良的問題，取得理解，感情恢復以往的甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位、與太陽、冥王星齊聚，職場有太多規則要遵守，辦理一些事情時，程序複雜，原本簡單的事務，要花很多時間處理，經常需要加班，覺得自己老是在瞎忙。

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，相位皆不良。受不了廣告的誘惑，購買昂貴的廢物，使得自己債台高築。有投資習慣的獅子座，容易被不實的財經訊息誘騙，套牢在高點，資金短缺。

健康運方面，火星進入健康宮位、與太陽、冥王星齊聚，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是急性疾病。注意室內外溫度變化，可能引發心血管方面的疾病，需多攝取足夠的水分，避免泌尿系統的問題。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在家宅宮位行進，生病的親人病況好轉，家庭緊繃的氣氛變得緩和。某些處女座居住空間裝修完成，生活煥然一新。

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，目前在海外生活、工作、外派、留學......受到當地人許多的幫助，在異國適應良好。正在外地旅行的處女座，常獲得禮遇或是額外的款待，玩得樂不思蜀。

本週須注意的部分

學業運方面，天王星與木星齊聚學業宮位，遇到有好感的學伴，對方在功課與生活上給予你許多照顧，成為你依賴的對象。然而木星相位不良，你會發現對方對每個人都很好，自己並非是最特別的那個人。

感情運方面，火星進入戀愛、子女宮位，與喜歡的人發生爭執，兩人正在冷戰狀態。有生育小孩或是飼養寵物的處女座，孩子的健康狀況不太理想，或是容易發生意外傷害，需小心看顧。

天秤座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在旅遊宮位行進，旅行時會遇到名人或是邂逅有好感的旅伴，心情格外愉快。某些天秤座則是因為特殊身份，或是善用信用卡的紅利，獲得交通票券或住宿升等的待遇。

金錢運方面，天王星與木星齊聚財務宮位，尾牙可抽中大獎，價值不斐，網拍變現也可賣到好價錢。有投資習慣的天秤座，投資標的上揚，但由於木星相位不良，不要貪心，有獲利空間就趕緊出脫，至少會有不錯的收益進帳。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星相位不良，在職場受到言語霸凌，委屈有苦難言，精神壓力非常大，會想留職停薪一段時間，調整身心靈的健康後才能復職。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與太陽、冥王星齊聚，親人健康狀況不良，讓你十分擔憂。這段時間注意電器與爐火的使用，並要注意門戶安全，確保家宅平安。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在金錢宮位行進，有些延遲發放的薪資與報酬終於入帳，會想過得奢侈一些，吃些昂貴的美食，或是從事奢侈的消費。

感情運方面，天王星與木星齊聚感情宮位，與目前交往的對象情感更進一步，會以結婚為前提，一起同居，並開始準備婚嫁相關事宜。然而海王星與土星齊聚戀愛宮位，感情未穩定的天蠍座，陷入苦戀狀態，戀情看不到未來。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，與太陽、冥王星齊聚，駕駛車輛外出時，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便是搭乘大眾運輸工具通勤，也容易遇到冒失的駕駛，造成你受傷，這段時間需特別注意交通安全。

學習運方面，火星進入學習宮位，與太陽、冥王星齊聚，未完成的作業與報告堆積如山，考試成績在及格邊緣，壓力很大。最近不要隨便翹課，容易被指導教授當掉，有些科目必須重修。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的水星結束逆行狀態，金星亦在命宮行進，與過去喜歡的對象重逢，雙方誤會冰釋，有舊情復燃的可能。某些射手座則是受到情感對象疼愛，感到幸福。

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，目前身兼數職，各種難解的問題都能迎刃而解，成為職場不可或缺的人物。然而木星受到在金錢宮位的冥王星影響，即便工作能力再好，薪水還是聞風不動，讓你感到不滿。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與太陽、冥王星齊聚。預期外的支出變多，經濟狀況捉襟見肘。某些射手座則是受制於一些規定，無法多接一些外快，薪資也入不敷出，每天都覺得自己在窮忙。

健康運方面，水星與金星齊聚命宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統的病變，喉嚨亦因此嚴重發炎，甚至失聲，無法說話，這段時間最好戴好口罩，避免被傳染疾病，一旦生病，會需要花較長的時間才能痊癒。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在心靈宮位行進，和暗戀對象有進一步的接觸，有許多聊天的機會，或是無意間知道對方的聯絡資訊，然而這段戀情無法進一步發展，能維繫著雙方的友好關係已經不錯了。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入命宮，與太陽、冥王星齊聚，必須處理職場上許多繁瑣的雜務，甚至需要加班，每天都很忙碌，但會覺得自己在忙一些沒有意義的事情。

健康運方面，火星進入命宮與太陽、冥王星齊聚，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也容易染上急性疾病，特別是心血管方面的問題，以及泌尿系統的病變。

學習運方面，在學習宮位的土星、海王星相位皆不良，好不容易找到不錯的老師教導，但同學素質不理想，經常讓你無法專心，使得學習成效不彰，無法讓自己獲得想要的知識。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在人際關係宮位行進，和很久不見的朋友恢復聯繫，同時也因此擴大了交友範圍，可以彼此交換、分享與互助，會覺得有人相互幫忙比較方便。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，無意間會看到不錯的物件，而積極地與仲介斡旋。某些水瓶座的親人的身體逐漸康復，心中的擔心與懸念也因此放心下來。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入心靈宮位，與太陽、冥王星齊聚，好不容易說出口隱晦的愛意，被暗戀的對象冷處理，心裡感到受傷。某些水瓶座不為人所知的秘密戀情曝光，受到一些人的攻擊與謾罵，承受很大壓力。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與海王星相位皆不良，收入有減少的趨勢，或是感覺薪水根本入不敷出，有時會趁大拍賣時囤積一些便宜的物資，但最後都放到過期。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的水星結束逆行狀態，金星亦在志業宮位行進，職場混亂的狀況獲得控制，事務進行順利，許多工作平均分配之後，變得輕鬆、流暢許多。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚在旅遊宮位，會機動性的計畫一個旅遊行程，到自己嚮往的地方遊覽、打卡。年輕一些的雙魚座，目前可能正在異國打工渡假，一面遊覽當地。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與太陽、冥王星齊聚，遇到一些過度自我中心的人，踩到你的地雷，容易理智斷線，與對方發生衝突，甚至因此尋求執法人員來協助。

感情運方面，土星與海王星齊聚命宮，在情感關係上所遭遇的不愉快，都是生命中必經的功課，很多雙魚座目前會感到憂鬱與茫然，但只不過都是不甘心、不想放手罷了。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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