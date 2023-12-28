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12星座為何說謊？火象撐面子、水象想套話、「這些星座」通常想逃走

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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火象星座 （牡羊座、獅子座、射手座 ）

火象星座在感情裡說謊最大的原因就是自己的面子掛不住，他們喜歡在另一半面前營造很能幹的形象，這種時候火性星座往往會說出一些打臉充胖子的話，因為火象星座在談戀愛的時候是需要稱讚、肯定的，所以他們說謊大部分都是想要證明自己的能力，不想示弱，並沒有惡意。

火象星座說的謊其實還蠻好看穿的，因為他們會為了一個謊用更多的謊去圓，很常到最後自己都不相信自己說出的話，但是大部分，只要不危及自己的形象，他們還是屬於直球式的對決的類型。這邊也提醒大家，當發現一個火象星座在說謊的時候，不要去拆穿，笑笑帶過就好了。

土象星座 （金牛座、處女座、摩羯座 ）

土象星座在表達的時候 ，除非跟利益有關係 ，不然他們在第一時間說話是拐彎抹角的，而這種不直接的表達方式，也讓他們在無形之中不小心說了謊。有時候他們也會為了利益而說謊，而且土象星座一旦說謊，就一定會騙到底，不夠細心的人很難察覺他們的謊言。

說謊對於土象星座來說是一種手段，無論是為了達到目的或是緩和氣氛，對於不擅長有話直說的土象星座來說，說謊是很方便的工具。因為當他們很直接的把話說破，就代表他們想要撕破臉了。

另外，土象星座生氣、吃醋時也會說謊，「我不介意」、「我不在乎」都是他們吃醋的口頭禪，但是土象星座「沒事就是有事」，千萬不能小看。

風象星座 （雙子座、天秤座、水瓶座 ）

風象星座原本就能言善道，說話真真假假真真，有時候他們自己也搞不清楚。風象星座在生活裡充滿很多善意的謊言，他們不是故意不誠實，只是不想把場面弄得太尷尬，又覺得說說場面話、客套話也不會怎麼樣。有時候他們也不覺得自己在說謊，只要當下大家開心，偶爾撒一點小謊也是無傷大雅的，它們常常把謊話當成玩笑看。

說謊對於風象星座來說是一種求生欲、一種逃生術，基本上他們碰上爭執的時候，說謊是最有效的逃避方式，風象星座只要怕被罵或是當下不想面對，他們就會選擇說謊。還有當他們覺得人身自由受到威脅的時候，或是你管太多、像跟屁蟲一樣黏人，風象星座就會靠著說謊逃走，他們只是想要靜一靜。

水象星座 （巨蟹座、天蠍座、雙魚座 ）

說謊對於水象星座來說是一種試探，當他們已經開始懷疑某些事的時候，想要得到答案的他們就會利用說謊來套對方的話，本來小劇場就比較多的他們，對於感情方面直覺蠻準確的，總是能用說謊來套對方的真話，以取得心中的答案。

當水象星座沒有安全感的時候，也會透過說一些小謊來引起對方的注意力，有時候水象星座會裝生病、裝可憐，其實只是因為被對方冷落，想要求關注。水象星座在感情裡也有點調皮，很多時候當雙方發生爭執，水象星座其實沒有真的很生氣，會故意說自己很氣、很受傷，他們這麼做，其實只是想要看到對方為他著急的模樣而已。

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