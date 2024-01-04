2024年一定發！這4個生肖財氣沖天

前幾天，筆者跟一位從事投資顧問的朋友聊起了2024年的經濟趨勢，他表示圈內人的看法都認為明年會比今年更難。這看法跟2024年廉貞化祿、破軍化權所代表的動盪趨勢不謀而合。



但，即便經濟環境再糟糕，也總有那麼一部分人的財氣見漲，收穫比之前更多。接下來所提到的這4個生肖，一定不要錯過了2024年財富逆襲的好機會，尤其最後一個財氣最佳。現在就請看科技紫微網為大家進行的分析。

生肖鼠

肖鼠者龍年財運不俗，進財效率提升，可看到較往年明顯的財富累積。職場人士有機會因為工作表現良好而獲得錢財獎勵，若能大方分享，更能促進財富貴人運，帶來更有利的進財資訊。自營創業者則有機會因為市場曝光度的提升而增加客流量，收入將飛躍到另一個層次。此年要注意的是容易和親近之人發生財務糾紛，因此借貸方面須得謹慎行事。

生肖虎

財氣通暢，肖虎者此年在錢財之事上多能順心如意，且有貴人直接給予金錢相助之相。此年正財運貴在少有波動，可以成為財庫的穩定基礎。偏財運亦宜於展開謀劃，對於投資理財活動十分有利，家底殷實者可提高投資金額，收穫將很豐厚。但要注意的是，五月、七月偏財運走低，不宜展開大額投資，須得規避風險和損失，另擇吉時。

生肖蛇

此年財運上佳，財氣通暢。正財運穩中向好，有跡象顯示薪酬將隨工作能力上漲而提升，利於財庫增長。偏財運亦有良好表現，不只能獲得小額中獎，還能在工作上得到意外收入。這也是投資運佳的一年，證券、股票類的投資會有豐厚盈利。但要注意的是此年容易在金錢方面和親友產生糾紛，儘量避免借貸行為，否則傷了和氣，錢財也會受到損失。

生肖雞

此年肖雞者六合太歲而化金，於財富方面大有裨益，財運走高，財源廣進，更有財富貴人相助，提升財富運勢。若能不吝拿出錢財分享、回報，可鞏固貴人好運。偏財運道是肖雞者此年最為強勁的一部分，彩券、發票中獎率提升，意外錢財亦驚喜頗多。此運亦利於金融、金屬加工貿易、電子通信或製造等行業工作者，還容易有績效獎金等收穫。

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