逢九之年變數大！2024年這些人要注意「這些事」才能逢凶化吉

俗話說「逢九必衰」，這是古人長期以來對於命運的一種總結。因「九」是轉彎之數，故年運「逢九」，當年的運程也容易大起大落、易招變數。然而，這種運勢會表現在什麼事務上？如何化解？又該怎麼計算自己當年是否逢九？接下來科技紫微網就為大家詳細介紹。

1、什麼是「逢九年」

首先來解釋一下，什麼是「逢九年」。古人把生日逢九的年份稱為「壽關」，意思是這個生日之年需要經歷一場大關卡，凡事要小心。只要年齡虛歲有「九」的年，便稱為「逢九年」。



「逢九年」分為兩種，一為「明九」，一為「暗九」。所謂明九，就是虛歲年齡尾數為九的年份，例如：9歲、19歲、29歲……以此類推；而暗九，則是虛歲年齡是9倍數的年份，例如：18歲、27歲、36歲……以此類推。暗九之兇險更甚明九，須處處小心，謹慎行事，避免口舌肢體衝突，更不可去危險之地。

2、「逢九有變」的原理

「逢九有變」的說法，來自道家的「陽極生陰」、「陰極生陽」的陰陽互換觀。傳統道家宇宙觀裡，奇數為陽，偶數為陰，一陰一陽為之道，孤陽不生，獨陰不長。「陰」與「陽」不是各自孤立和靜止不變的，而是相對、依存、消長、轉化，互相作用。陰中有陽，陽中有陰。陰盡為陽，陽盡為陰。



以一到九這九個數字之中，九是陽數（奇數）中最大者，故有時又稱它是老陽之數。陽既已老，也就是「陽極陰生」，發生轉變之時。此與「物極必反」，「極滿則溢，極盛必衰」的原理相同。故生日逢九，自應謹慎待之。



天干地支之說，往大事來看，可以表現天象、人類社會的規律；往小處觀察，也能推算個人或具體事物的細微變化規律。生日逢九，該年被視為個人的「人生十字路口」，如果這一年能平安度過，則以後幾年便能越過越順；如若承接不住這一年的變化，則會影響未來幾年的運程走向。

3、2024逢九年的生肖

屬鼠：1996年生者，虛歲29（明九）；1936年生者，虛歲89（明九）

屬虎：1998年生者，虛歲27（暗九）；1986年生者，虛歲39（明九）；1962年生者，虛歲63（暗九）；1926年生者，虛歲99（明九，暗九）

屬龍：1976年生者，虛歲49歲（明九）

屬蛇：1989年生者，虛歲36（暗九）；1953年生者，虛歲72（暗九）

屬馬：1966年生者，虛歲59（明九）

屬猴：2016年生者，虛歲9（明九，暗九）；1980年生者，虛歲45（暗九）；1956年生者，虛歲69（明九）；1944年生者，虛歲81（暗九）

屬狗：2006年生者，虛歲19（明九）；1946年生者，虛歲79（明九）

屬豬：2007年生者，虛歲18（暗九）；1971年生者，虛歲54（暗九）；1935年生者，虛歲90（暗九）

4、逢九年注意事項

明九：

1、切記：「小病不拖、險地不去、陰地遠離」。

2、避免借貸、擔保，或是大額投資。

3、保持積極樂觀的心態、平和的心境，避免大喜大悲。

4、多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

5、在家中吉位擺放綠色植物，讓植物的生命力生旺周圍氣場。

暗九：

除了明九需注意的5點以外，還須注意以下幾點：

1、為人處事多妥協、低調，遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。

2、多施捨做善事，可積德祈福。

3、男逢每月初一，女逢每月十五，誠心祈福，拜求諸事吉祥順遂。

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