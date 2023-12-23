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下周生肖運勢／「2生肖」職場遇貴人、牛財運噴發、羊心儀對象主動約你

旺好運／ 曼樺老師
圖為星座運勢。圖片來源/ingimage
圖為星座運勢。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，12/24-12/30生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

1.狗

本周運勢氣勢如虹，拿下第一名。明年新的合作已在敲定。工作有貴人相助，心想事成，如虎添翼。

2.牛

本周運勢沾沾自喜，扭轉乾坤，為第二名。名聲在外，意外的業務找上你，千萬別錯過或放棄。

2. 羊

本周運勢大利，繽紛熱鬧，同為第二名。驛馬星動，出差工作，收入頗豐。上班族職場有貴人幫助，能順利行事。

3.虎

本周運勢止跌回升，加速前進，為第三名。工作忙碌不已，後續開發的 機會與人脈，都一一呈現好兆頭。

3.兔

本周運勢在穩定中發展，同為第三名，成績可期。若能把創意好好把握，轉用到實際工作中，肯定大有收穫。

【財運前三名】

1.牛

本周財運同樣是扭轉乾坤，好人緣爆發，帶來好的業務與財運。順風順水的狀態，心情也跟著好了。

2.虎

年底突然變得忙碌，工作奮進，財運也跟著相對好。儘管市場低迷，各種卷的慘況，但你算是一枝獨秀。

3.狗

本周事業上出現貴人，快速的合作案簽訂，執行，甲方付款也大方，雙方感覺都是不錯的收穫。

【感情運前三名】

1.狗

桃花運大爆發，單身男女藉著聖誕聚會，能遇到符合自己條件的對象，有機會進一步認識，抓緊機會把握。

2.牛

愛情運甜蜜，熱鬧的平安夜及聖誕氣氛，讓你和女友重溫快樂，彼此珍惜。唱著詩歌，和朋友一起聚會，非常幸福甜蜜。

3.羊

愛情運上升，一直以來心儀的對象，煞有介事的邀你吃聖誕大餐，讓你的心情簡直衝上雲霄，又嗨又興奮。

【健康運前三名】

1.牛

健康運勢不俗，即使天冷，每天仍堅持公園散步，筋骨運動，勤加泡腳等，都有助於改善身體代謝不致堵塞。

2.狗

健康運還不錯，冬天頭皮容易出油，搔癢，聽取美髮師建議少去綁頭髮，多梳理，生活作息要正常。

3.羊

健康運優良，喜愛每個月一次的手腳護理以及美甲，心情會特別好，愛自己也會愛烏及屋的愛家人。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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