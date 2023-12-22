冬至後逢凶化吉！命理師：懂溝通、有熱情 多穿金戴銀

今天(12/22)是一年一度的冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的冬至特別不同，因為一直到明年的冬至為止，一整年都是逢凶化吉的好時機，這段時間「心磁」散發出來的能量很重要，要特別重視溝通，有能力把話說清楚的人才會成功，另一個轉運的關鍵點，就是要熱愛你的工作、事業、財富跟另一半，有積極的心態才能心想事成。邱彥龍老師建議這一整年可以多配戴金飾、銀飾、木質手飾或木質吊飾，提升好人緣，讓事業順利，招財旺運，感情幸福美滿。

邱彥龍老師指出，冬至後的一整年，「名聲、名氣、熱情、創造力」會顯得格外重要，建議多思考自我生活重心，釐清未來方向。另一個重要課題就是要提升自己的「溝通能力」，試著把話說清楚、明白，不含含糊糊，因為任何事都是『談』出來的。同時要調整自己的心靈磁場，熱愛你的工作、事業、財富，才會把事情做到極致，天地就會感應到你的積極，讓幸運跟財富向你靠攏。

但邱彥龍老師也提醒，冬至期間這16天，水星逆行合相火星刑海王星，加上天氣影響，特別容易出現國際航班大亂、醫院人滿為患、人事糾紛混亂、政治口水戰，或遇對方情緒不穩定，出言批評恐嚇、暴力等等狀況，嚴重甚至有生命危險。另外，這16天要小心感情和金錢上的糾紛，導致拆夥、離婚、分手、毀約的情況發生。

邱彥龍老師指出，這段期間因氣溫變化除了特別容易有中風、心血管疾病、痛風、腸胃炎、中毒、感冒、新冠、膽固醇過高、肺炎、腫瘤、癌症、骨折、痔瘡、腸胃出血、婦科問題及內分泌失調、脂肪肝跟耳鼻喉發炎等健康問題外，也容易發生因吸食毒品、過度飲酒而暴斃、意外死亡與性侵等事件，建議遠離毒品跟酒精。

另外，邱彥龍老師指出，這段期間恰逢天王星逆行沖金星，也特別容易遇到突如其來或意想不到的狀況，導致支出過量或破財，建議花費不要太衝動，也要注意交通上的意外，開車保持清醒。

儘管如此，邱彥龍老師表示，12月31日木星終於順行，前世今生的福報即將到來，可以試試手氣特別容易中獎，如果覺得凡事轉順了，皆是過往累積來的福分所致，在事業、財富方面會增長特別快，感情也會越來越好，建議可以繼續積展自我福德，開心迎接幸運的降臨。

邱彥龍老師進一步分析，冬至期間太陽、木星與金星是最旺的三顆星，有利元首、政府官員、名人、網紅、演藝人員跟大企業家的運勢，而包含五金、塑膠、娛樂、藝術、音樂行業、策展活動、慈善福利業、司法、宗教、玄學、金融證券業、媒體、保險、印刷業、服飾業及玩具業等16種行業都會有不錯的成績與旺運，同時這段期間有9個星座(包含上升星座)擁有好旺運，雙魚座、魔羯座、天秤座、天蠍座、水瓶座、巨蟹座、金牛座跟處女座，都可以好好把握機運與福氣。

邱彥龍老師並引用《易林·屯之既濟》卦曰：『棟隆輔強，寵貴日光。福善並作，樂以高明。』說明冬至期間貴人欲出，並且靠攏，好事將成，可以集結一幫英雄好漢多行善積德，共同分享合作，抓好對大家都有利的平衡尺度，讓一切無往不利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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