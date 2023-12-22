從冬至旺過跨年！ 命理師：8生肖把握轉運時刻

今天(12/22)冬至，巧遇今年第一波寒流來襲，全台冷颼颼，但有8個生肖卻運勢強強滾，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，未來16天，屬兔者有神明加持、屬虎者會有意想不到的財富降臨、生肖豬者則特別容易心想事成、屬蛇者這段期間財運特旺、生肖猴者福星高照，屬馬的人則是容易得大財，至於屬狗的人，這段時間偏財運不錯，最後，屬龍者人氣旺。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(12/22 ~ 1/06)運勢最強8生肖，分別是：

Top8：龍

屬龍的朋友，在這段期間人氣旺，在團體中名氣大漲，好好經營名聲與人脈，只要將其發揮到極致，對自我往後會有很大的幫助。提醒不要把錢財看得太重，否則容易省小錢而破大財，並與人發生糾紛。

Top7：狗

屬狗的朋友，在這段期間偏財運很好，但建議見好就收，一旦發現虧錢要懂得及時停損，因為守財也是賺錢的一種方式。適合往外地(含國外)、網路、高等教育發展，且在這些地方容易有豔遇。

Top6：馬

屬馬的朋友，在這段期間人氣極強，正、偏財皆旺，容易得大財，事業上門要謹慎篩選，慢點做決定才不會選擇錯誤。另外要注意不要因為心急而讓情緒不穩，切忌酗酒、吃藥吸毒或說出難聽的話而與家人有衝突，影響到和諧。

Top5：猴

屬猴的朋友，在這段期間人緣特好，讓人覺得很討喜，因此擁有小財運。是自己的福星，也是別人的福星，對任何人都要好好溝通，把話說得清晰很重要，不要為了工作上的事著急或發火，影響到身體健康，建議多給自我緩衝時間。記住，另一半或客戶會是你的貴人，能帶給你不少的幸運。

Top4：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間擁有大財運，正財偏財皆旺，事情也能掌控得很好，若能提升自我的高人氣，能讓財富增長不少，只要努力工作賺錢，會有很好的收入，建議將名氣拓展開來，不要刻意低調，幸運之神將會降臨家中。

Top3：豬

屬豬的朋友，在這段期間容易心想事成，財運、事業運、工作運都很強，尤其在海外、遠地、網路方面容易獲得成功，凡事最好親力親為，但溝通方式需要改變才好，不要因為突然來的情緒，讓言詞變得犀利，這樣容易將財神趕走，把話說的婉轉動聽，會比較容易達成目標。

Top2：虎

屬虎的朋友，在這段期間雖然有突然來的花費，但好運常在，只要讓另一半或客戶開心愉快，就可財富、事業皆旺，在海外或網路方面容易獲得好運與名聲，也有意想不到的財富降臨，做好人際關係，大財相隨。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間事業、財運拓展飛速，又有神明加持，可說是幸運之神降臨，且第六感極強，有心想事成之功，切記不要衝動消費，保持愉悅心情，開心旺運就來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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