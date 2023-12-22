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12星座最想要的耶誕禮物？雙子小廢物、射手小旅行、這星座送3C就對了

聯合新聞網／ 12talks
耶誕禮物示意圖。圖片來源／ingimage
耶誕禮物示意圖。圖片來源／ingimage

周日(24日)就是耶誕夜了，你已經準備好交換禮物了嗎？所謂送禮要送到心坎裡，12星座到底喜歡什麼類型的禮物，才能讓他們愛不釋手，一看到禮物就想到送禮的人，快來看看吧。

《最想要的禮物》

▍白羊座／當下流行的

白羊座雖然沒有很追隨流行，但是當收到禮物時，希望是會有話題性的，可以在當下與其他人也有新的話題，有時一些新奇小東西，都可以逗得白羊開懷大笑。

▍金牛座／實用的

送小家電或是任何實用的禮物，可以減輕金牛座工作的辛苦，這樣會讓金牛覺得你非常體貼。

▍雙子座／廢廢的擺設

雙子座喜歡一些莫名其妙的擺設，雖然沒有實際用途，但只要在家中看到就會想起你，都會是雙子座喜歡的禮物。

▍巨蟹座／貼心的

貼心的好像很抽像，其實不然，只要有細心留意巨蟹座，你一定會發現巨蟹最近需要的是什麼，或是從與巨蟹的對話中找到答案。

▍獅子座／有品牌的

不管是什麼，也許只是香水，反正必須是知名品牌，能代表身分，也可以PO網炫耀的，都是獅子座喜歡的禮物。

▍處女座／健康相關的

處女座很注重養身，所有對身體有幫助的保健品都會是處女座喜歡的，也可以讓處女座感覺你非常重視自己，會為處女座的身體健康考量。

▍天秤座／美容小物

美容相關，不管是男生或是女生，對於皮膚保養都有要求，如果有一些好物是讓皮膚變更亮麗，這也是製造話題最好的開始。

▍天蠍座／有趣新奇的

天蠍座其實很喜歡一些新奇的事物，越新鮮的越會引起天蠍的注意，天蠍喜歡一些小玩意，尤其是整人小物，天蠍更是喜歡。

▍射手座／說走說走的小旅行

不一定要送什麼禮物，帶他們去一場即興小旅行，拜訪一間新的網紅店，說走就走，都是射手會感到開心的禮物，尤其是充滿歷險的探店之旅。

▍魔羯座／專業相關

對於與自己工作，事業相關的產品，魔羯座都會想要收到，這樣會認為你對他們的事業很認同，這對魔羯座來說很加分喔！

▍水瓶座／3C產品

水瓶座是科技控，送他們任何新單品、一些小的工具，都會讓水瓶座對你令人相看，尤其是水瓶座沒見過的的3C產品。

▍雙魚座／香薰類的

雙魚座很喜歡讓人舒適的味道，這不只讓自己身心放鬆，也會讓雙魚座一天心情很好，送上適合雙魚的香薰類產品會增加好感。

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