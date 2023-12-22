2024運勢關鍵字／虎安全第一、蛇桃花旺盛、這生肖「名利雙收」

2024年馬上就要到了！在這迎新送舊的時節，想知道明年運勢如何嗎？塔羅牌老師艾菲爾分享「十二生肖2024關鍵字」，快看看明年每個生肖各自該注意那些重點。

▍鼠：名利雙收

鼠在2024年整體運勢亮眼，在各大領域都能有所成就，名利雙收。

雖然好運，但老師提醒，鼠要當心周圍有小人，別讓他們破壞好運。

▍牛：低調行事

牛2024年「破太歲」，建議整年都保持低調，另外在交友方面，也要格外謹慎， 千萬別為他人擔保或借貸。

老師表示，生肖牛女性運勢較好，男性則需要警惕職場陷阱。

▍虎：安全第一

虎要特別注意安全問題，老師也提醒多關心長輩健康，多加照顧。

另外，虛歲逢9的朋友要小心應付各種困難，老師建議，可「配戴紅繩」化解流年不利。

▍兔：福氣滿滿

兔在2024年整體運勢極佳，有吉人天相，事業、財運雙旺，可以稱得上是福氣滿滿。

老師建議，當運勢強勁時，更要保持謙虛低調，避免惹禍上身。

▍龍：小心謹慎

龍2024年「犯太歲」，整體運勢欠佳，從年頭到年尾都要保持警覺，避免風險。

老師提醒，特別虛歲49歲和虛歲73歲的牛，更要注意健康和交通安全。想保平安，可以佩戴紅繩或紅腰鏈，化解災厄，也可以去廟裡「安太歲」，逢兇化吉。

▍蛇：桃花旺盛

蛇2024年整體運勢不錯，從年頭好運到年尾。另外，蛇的桃花運亮眼，但也要小心陷入桃色風波。

老師建議，蛇保持謙虛的態度，避免招惹不必要的麻煩。

▍馬：冒險行事

馬在2024年受到天狗星影響，需要格外小心謹慎。千萬別冒險行事，一定要避免衝動和僥倖心理。

老師建議，遠離巧言令色的酒肉朋友，多與正直益友交往，以免受到不良影響。

▍羊：喜氣洋洋

羊在2024年是充滿福氣和喜氣的一年，受到天德星、福德星拱照，整年運勢順遂光彩照人。

老師提醒，2024是羊的好運年，如果遇上各種機會，請全力以赴。

▍猴：文思泉湧

猴在2024年運勢強勁，受到華蓋星的影響，文思泉湧，對於學業、事業都有著良好的發展，考試可望金榜題名。

2024交好運，是因名得利的一年，老師建議充分把握各種機會。

▍雞：喜事不斷

雞2024年運勢佳，受到紫微星、龍德星和地解星的臨照，這一年會喜事不斷、財源廣進、事業順利。因為有吉星加持，雞2024遇事都能逢兇化吉，大事化小。

老師建議，春風得意的同時，也要保持謙虛，慎防失意的可能性。

▍狗：小心小人

狗2024年「犯太歲」，容易發生不好的事情。 要小心身邊出現小人，無論職場、朋友，甚至感情都需要提防。

老師提醒，狗容易「喜假愁真」，在喜慶的背後要保持警覺，慎防小人。

▍豬：幸福美滿

豬2024年運勢不錯，受到紅鸞星和月德星影響，會帶來好運，尤其在感情、家庭方面，可望迎來幸福。

老師提醒，豬要留意開銷較大，可能會小破財的情況。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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