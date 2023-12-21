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2024跨年元旦巧遇天赦日 命理師揭凱達格蘭大道升旗可添運

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年第一次的天赦日剛好在元旦1月1日。（示意圖／Ingimage）
2024年第一次的天赦日剛好在元旦1月1日。（示意圖／Ingimage）

2023年即將進入尾聲，隨著跨年活動紛紛公佈，2024年第一次的天赦日也即將在元旦（1月1日）登場，這種巧合19年才會出現一次，命理師柯柏成分享開運的方法，幫助大家在新的一年贏得好彩頭。

跨年倒數已經成為每年的例行公事，總統府前的升旗典禮也是許多人在跨年倒數後會參加的新年活動，命理師柯柏成在Facebook發文表示，今年的跨年剛好碰上天赦日，而天赦日的卯時（早上5至7點）被奇門遁甲術視為「玉女乘龍遊海格」吉祥的貴人奇格時間，這段時間適合女性朋友求得貴人，在事業或學業上迎來有力的助力，對於業績不振的業務也有助益。如果站在凱達格蘭大道迎向總統府，正好面對西方的吉祥格局，是一個不能錯過的時機。

同時，這個特殊時間點也是奇門遁甲中的天地盤丁壬合，鼓勵夫妻情侶結伴參與升旗典禮，讓感情更加甜蜜。單身的朋友更應該趁此機會參與，也許在活動途中就能遇到命中注定的另一半。對於新的一年度計畫求職或業務上需要簽約的朋友，建議隨身攜帶三個材質較好的印章參與升旗活動，以增加好運。

命理師柯柏成建議去總統府參加升旗典禮，獲得一年的好運氣。圖為總統府元旦升旗典禮，民眾一同揮舞國旗參與。報系資料照
命理師柯柏成建議去總統府參加升旗典禮，獲得一年的好運氣。圖為總統府元旦升旗典禮，民眾一同揮舞國旗參與。報系資料照

升旗典禮的參與不僅能夠聚集人氣，更是利用這個時機格局的絕佳方法。即便所在地的縣市政府舉辦的升旗典禮無法正面迎向西方，只需在人群聚集等待升旗的時間，面向西方15分鐘即可，坐著或站著都可以，不用特別做什麼就可以占據天時地利人和。

值得一提的是，這個特殊時刻也是適合煮錢水、參拜寺廟許願的好日子。由於天赦日象徵著玉皇大帝大赦天下，建議大家在這一天選擇素食，以懺除過去的罪障。把上次天赦日所煮的錢水捐出去，也是一個善舉，尤其選擇名氣不大但實際有在推動事業的社福團體，讓福分擴散到各個角落。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 跨年 元旦 總統府 運勢

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