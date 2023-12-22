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「冬至」太平山下雪了！今日運勢：天秤有偏財、雙子魅力增加、魔羯理財有方

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
降雪主要在太平山莊與翠峰湖區，今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影
降雪主要在太平山莊與翠峰湖區，今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影

今(22)日就是廿四節氣的「冬至」，小孟老師星座塔羅牌之清水孟在臉書分享，「冷吱吱！冬至日，12星座運勢會如何？」，快看看你有那些小幸運吧！

▎牡羊座

工作：業務競爭成功

感情：心靈溫暖關懷

財運：種下財富種子

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：金牛

▎金牛座

工作：美好即將來臨

感情：情投意合珍惜

財運：副業增加收入

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：獅子

▎雙子座

工作：公關魅力強盛

感情：積極會有收獲

財運：掌握投資機會

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：天蠍

▎巨蟹座

工作：長輩熱心指導

感情：微笑待人友善

財運：加強投資信心

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：射手

▎獅子座

工作：開拓更多商機

感情：熱情追求對方

財運：遠離短期投機

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：處女

▎處女座

工作：適合工作談判

感情：眼神征服情人

財運：瞭解風險因素

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

▎天秤座

工作：客人回流變多

感情：助人為樂善報

財運：偏財收入頗豐

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：魔羯

▎天蠍座

工作：關注核心價值

感情：溫暖你我之心

財運：新人脈有錢賺

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：牡羊

▎射手座

工作：培養解決能力

感情：當個聰明情人

財運：有利金錢交易

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

▎魔羯座

工作：絕佳成長機會

感情：愛心細節滿溢

財運：金融理財有賺

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

▎水瓶座

工作：耕耘獲得豐收

感情：風花雪月浪漫

財運：討回之前的帳

幸運色：紅色

貴人：獅子

小人：天秤

▎雙魚座

工作：繼續保持前進

感情：取悅愛情對象

財運：商品折扣優惠

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

冬至 星座

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