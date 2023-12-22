「冬至」太平山下雪了！今日運勢：天秤有偏財、雙子魅力增加、魔羯理財有方
今(22)日就是廿四節氣的「冬至」，小孟老師星座塔羅牌之清水孟在臉書分享，「冷吱吱！冬至日，12星座運勢會如何？」，快看看你有那些小幸運吧！
▎牡羊座
工作：業務競爭成功
感情：心靈溫暖關懷
財運：種下財富種子
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
▎金牛座
工作：美好即將來臨
感情：情投意合珍惜
財運：副業增加收入
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：獅子
▎雙子座
工作：公關魅力強盛
感情：積極會有收獲
財運：掌握投資機會
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
▎巨蟹座
工作：長輩熱心指導
感情：微笑待人友善
財運：加強投資信心
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手
▎獅子座
工作：開拓更多商機
感情：熱情追求對方
財運：遠離短期投機
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：處女
▎處女座
工作：適合工作談判
感情：眼神征服情人
財運：瞭解風險因素
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
▎天秤座
工作：客人回流變多
感情：助人為樂善報
財運：偏財收入頗豐
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
▎天蠍座
工作：關注核心價值
感情：溫暖你我之心
財運：新人脈有錢賺
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：牡羊
▎射手座
工作：培養解決能力
感情：當個聰明情人
財運：有利金錢交易
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
▎魔羯座
工作：絕佳成長機會
感情：愛心細節滿溢
財運：金融理財有賺
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：雙子
▎水瓶座
工作：耕耘獲得豐收
感情：風花雪月浪漫
財運：討回之前的帳
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤
▎雙魚座
工作：繼續保持前進
感情：取悅愛情對象
財運：商品折扣優惠
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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