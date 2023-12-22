「冬至」太平山下雪了！今日運勢：天秤有偏財、雙子魅力增加、魔羯理財有方

大家都是離不開團體生活的，總是會需要與他人有言語方面的接觸，為了更快融入對方，常會利用輕鬆愉快的語氣來開玩笑。不過難免有些星座會因為其敏感和深思熟慮的天性，容易受到他人言語的影響，讓人難以捉摸。我們將探討那些最容易走心、難以承受玩笑話的星座TOP3。

2023-12-22 08:00