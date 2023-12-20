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冬至過後3生肖發大財！猴遠方財、蛇人脈財、這生肖「有偏財」快買彩券

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

12月22日(周五)就是冬至了，許多人都知道冬至要吃湯圓，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，有三個生肖冬至後會發財，千萬別錯過機會，讓荷包賺飽飽。

TOP 3猴

生肖猴，財氣在遠方，適合在外地工作者，或是出差、出國洽商，多半可以得到更多財氣。凡事需主動積極，想到就去做，可以讓計劃實現不少，特別是在投資理財。若能好好研究看準標的物，這幾天會有短期利益出現，但需見好就收，以免夜長夢多，變成心理壓力。

TOP 2蛇

生肖蛇，有招財利市的好現象，生意買賣業者，不妨買供品敬拜土地公，用感恩的心，會更有招財的機會。人際關係提升，有人緣魅力，還能有貴人來扶助，可讓財務較為順利。這是多勞多得的好日子，若能把握願意加班，或勤跑業務，也可讓薪資有更多的增加空間。

TOP 1羊

生肖羊，冬至好運到，吉星來相伴。上班族有得到提拔的可能，伴隨著加薪增加財運；個人營業者，生意興隆的情況大大增加；商業合作簽約率高，更有財務上的貴人幫忙牽線。此外，偏財運也增加不小，依照你的直覺去買彩券，中獎的可能性比平常高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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