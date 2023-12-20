冬至過後3生肖發大財！猴遠方財、蛇人脈財、這生肖「有偏財」快買彩券
12月22日(周五)就是冬至了，許多人都知道冬至要吃湯圓，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，有三個生肖冬至後會發財，千萬別錯過機會，讓荷包賺飽飽。
TOP 3猴
生肖猴，財氣在遠方，適合在外地工作者，或是出差、出國洽商，多半可以得到更多財氣。凡事需主動積極，想到就去做，可以讓計劃實現不少，特別是在投資理財。若能好好研究看準標的物，這幾天會有短期利益出現，但需見好就收，以免夜長夢多，變成心理壓力。
TOP 2蛇
生肖蛇，有招財利市的好現象，生意買賣業者，不妨買供品敬拜土地公，用感恩的心，會更有招財的機會。人際關係提升，有人緣魅力，還能有貴人來扶助，可讓財務較為順利。這是多勞多得的好日子，若能把握願意加班，或勤跑業務，也可讓薪資有更多的增加空間。
TOP 1羊
生肖羊，冬至好運到，吉星來相伴。上班族有得到提拔的可能，伴隨著加薪增加財運；個人營業者，生意興隆的情況大大增加；商業合作簽約率高，更有財務上的貴人幫忙牽線。此外，偏財運也增加不小，依照你的直覺去買彩券，中獎的可能性比平常高。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔯2024運勢一次看
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言