快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

聖誕節將至！命理師曝「6開運方法與6大禁忌」：燈泡掛房間易招爛桃花

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師小孟老師分享「聖誕節」6個開運方法與6項禁忌。示意圖／ingimage
命理師小孟老師分享「聖誕節」6個開運方法與6項禁忌。示意圖／ingimage

一年一度的聖誕節即將來臨，許多人已經準備好與親朋好友一同歡聚。命理師小孟老師近日分享「聖誕節開運方法與禁忌」，穿紅色招喜氣、忌送黃色系禮物、聖誕燈泡不宜掛在房間裡，否則容易招爛桃花等等，提醒民眾避開惡運，聖誕迎好運過新年。

聖誕節開運：

1. 穿紅色衣物

西方聖誕節大多穿紅衣戴紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配戴紅色飾品都能招來喜氣。

2. 在壁爐旁或床頭放個小襪子

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，在這兩個地方放襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3. 聖誕樹上掛星星

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4. 在明亮處放一頭鹿

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也是抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。

5. 放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。

6. 平安夜大掃除

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

聖誕節禁忌：

1. 聖誕樹不宜放招財位

聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。

2. 吃大餐人數不宜13人

吃聖誕餐不要剛好13人，因為在西方13是不吉利的數字。由於背叛耶穌的猶大，就是最後的晚餐餐桌上，第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13人。

3. 不要穿黑衣

聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色則會招來負面運勢。

4. 聖誕燈泡不掛房間

聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5. 忌送手套

許多人會在聖誕節玩交換禮物，但西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6. 忌送黃色系禮物與包裝紙

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 聖誕節

延伸閱讀

買房選高鐵站？他點名台中「根本一日生活圈」 在地人全搖頭

數學考卷出題「吃6顆水餃」 小學生無厘頭作答讓一票人笑翻

海底撈推吃到飽！478元實現「海底撈自由」 大陸試賣2店曝光

柯文哲台南造勢重挫賴清德？黃揚明點「危急投票率」：低於六成就是不及格

相關新聞

聖誕節將至！命理師曝「6開運方法與6大禁忌」：燈泡掛房間易招爛桃花

一年一度的聖誕節即將來臨，許多人已經準備好與親朋好友一同歡聚。命理師小孟老師近日分享「聖誕節開運方法與禁忌」，穿紅色招喜氣、忌送黃色系禮物、聖誕燈泡不宜掛在房間裡，否則容易招爛桃花等等，提醒民眾避開惡運，聖誕迎好運過新年。

本週五迎冬至！命理師揭「開運6大招」：湯圓吃雙色雙數、記得拜月老

本週五（12/22）即將迎來冬至，是24節氣中最重要的節氣之一，也是習俗上白晝最短黑夜最長的一天，冬至以後，白天逐漸延長、夜晚逐漸縮短，陽氣漸生、陰氣漸減。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「猶如聚寶盆」：財庫滾滾發燙

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只需要打起精神，一筆筆的收入就能魚貫入袋，有人則是財庫發燙，能看到財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：金牛職場受貴人提攜 牡羊戀情強強聯手

冥王星衝刺，要花時間調整做改變，打破過往思維，告別舊的架構。太陽進魔羯，冬至氣流混亂，事情動盪變數多。水星逆行，高層的變化對民生造成影響，受到大環境牽制，仍需保持自我理念。木星將順行，牽動金融或民生經濟的決策，生活中出現小確幸。金海入三分相，星盤有星在20幾度者，有機會獲得療癒，感受周遭的愛與善意。

每日星座運勢／處女注意工作的細節 以免付諸東流

2023-12-18牡羊座短評：盡量遠離人群，方可避免與人爭執。【整體運★★☆☆☆】社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多

超自律！4星座冬天不賴床 雙子最聰明先規劃、他們挑剔求完美

冷氣團報到，全台天氣寒冷，是最佳賴床時機。陸媒《搜狐》分析四個星座作息規律，冬天也不會賴床，分別是雙子座、處女座、射手座、摩羯座。其中雙子座的人天性聰明，會提前規劃作息時間；處女座的人個性挑剔，自我要求高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。