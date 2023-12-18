聖誕節將至！命理師曝「6開運方法與6大禁忌」：燈泡掛房間易招爛桃花
一年一度的聖誕節即將來臨，許多人已經準備好與親朋好友一同歡聚。命理師小孟老師近日分享「聖誕節開運方法與禁忌」，穿紅色招喜氣、忌送黃色系禮物、聖誕燈泡不宜掛在房間裡，否則容易招爛桃花等等，提醒民眾避開惡運，聖誕迎好運過新年。
聖誕節開運：
1. 穿紅色衣物
西方聖誕節大多穿紅衣戴紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配戴紅色飾品都能招來喜氣。
2. 在壁爐旁或床頭放個小襪子
西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，在這兩個地方放襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。
3. 聖誕樹上掛星星
聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。
4. 在明亮處放一頭鹿
聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也是抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。
5. 放十字架
平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。
6. 平安夜大掃除
西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。
聖誕節禁忌：
1. 聖誕樹不宜放招財位
聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置，因為財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。
2. 吃大餐人數不宜13人
吃聖誕餐不要剛好13人，因為在西方13是不吉利的數字。由於背叛耶穌的猶大，就是最後的晚餐餐桌上，第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13人。
3. 不要穿黑衣
聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色則會招來負面運勢。
4. 聖誕燈泡不掛房間
聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。
5. 忌送手套
許多人會在聖誕節玩交換禮物，但西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。
6. 忌送黃色系禮物與包裝紙
西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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