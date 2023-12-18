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唐綺陽星座運勢週報：金牛職場受貴人提攜 牡羊戀情強強聯手

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。(記者林澔一／攝影)
星座專家唐綺陽。(記者林澔一／攝影)

【唐綺陽星座運勢週報12/18-12/24】

星象影響：冥王星衝刺、太陽進魔羯、水星逆行、木星將順行、金海入三分相

冥王星衝刺，要花時間調整做改變，打破過往思維，告別舊的架構。太陽進魔羯，冬至氣流混亂，事情動盪變數多。水星逆行，高層的變化對民生造成影響，受到大環境牽制，仍需保持自我理念。木星將順行，牽動金融或民生經濟的決策，生活中出現小確幸。金海入三分相，星盤有星在20幾度者，有機會獲得療癒，感受周遭的愛與善意。

12星座個別運勢：

巨蟹：注意身體健康當心過勞，感情上勇敢提出問題

射手：直覺不對勁盡早面對處理，注意三角戀的狀況

魔羯：職場上要信任他人能分攤責任，與另一半多溝通

水瓶：工作與戀情方面，皆需當心缺失容易造成問題

獅子：職場問題按兵不動多思考，想方法讓感情升溫

處女：事業上好消息需再觀察，感情要小心口蜜腹劍

天秤：事務被迫停止別介意，感情當心疏忽被對方責難

雙魚：注意工作失誤被譴責，多花心思在另一半身上

牡羊：聽取合作者意見獲益良多，戀情強強聯手大加分

金牛：職場上受長輩貴人提攜，感情避免強勢難溝通

雙子：與同事下屬相處融洽，桃花年紀輕或個性撒嬌

天蠍：工作適合去蕪存菁斷捨離，愛情上勇於表達意見

星座運勢 職場 冥王星 唐綺陽 每週星座運勢

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