唐綺陽星座運勢週報：金牛職場受貴人提攜 牡羊戀情強強聯手
【唐綺陽星座運勢週報12/18-12/24】
星象影響：冥王星衝刺、太陽進魔羯、水星逆行、木星將順行、金海入三分相
冥王星衝刺，要花時間調整做改變，打破過往思維，告別舊的架構。太陽進魔羯，冬至氣流混亂，事情動盪變數多。水星逆行，高層的變化對民生造成影響，受到大環境牽制，仍需保持自我理念。木星將順行，牽動金融或民生經濟的決策，生活中出現小確幸。金海入三分相，星盤有星在20幾度者，有機會獲得療癒，感受周遭的愛與善意。
12星座個別運勢：
巨蟹：注意身體健康當心過勞，感情上勇敢提出問題
射手：直覺不對勁盡早面對處理，注意三角戀的狀況
魔羯：職場上要信任他人能分攤責任，與另一半多溝通
水瓶：工作與戀情方面，皆需當心缺失容易造成問題
獅子：職場問題按兵不動多思考，想方法讓感情升溫
處女：事業上好消息需再觀察，感情要小心口蜜腹劍
天秤：事務被迫停止別介意，感情當心疏忽被對方責難
雙魚：注意工作失誤被譴責，多花心思在另一半身上
牡羊：聽取合作者意見獲益良多，戀情強強聯手大加分
金牛：職場上受長輩貴人提攜，感情避免強勢難溝通
雙子：與同事下屬相處融洽，桃花年紀輕或個性撒嬌
天蠍：工作適合去蕪存菁斷捨離，愛情上勇於表達意見
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