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2024運勢出爐！候選人執法公正得民心、買房要注意別「買高賣低」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成分析2024年運勢，提醒買房者要注意別「買高賣低」。示意圖/ingimage
命理專家柯柏成分析2024年運勢，提醒買房者要注意別「買高賣低」。示意圖/ingimage

2024年即將到來，許多人希望新的一年能夠收穫滿滿，命理專家柯柏成也指出，明年房價在下半年可能有過度樂觀的情況，容易出現「買在高點、賣在低點」的情況，有想投資的民眾可以持續注意「日韓科技類股」，年終會有不錯的消息題材。

柯柏成在臉書指出2024年整體運勢，依據北宋.邵雍撰《皇極經世書》2024年的值年卦為雷火豐，加上2024年起就是風水上所謂的離卦九運20年的開始，兩者奇妙共同的一點都是跟象徵文化有關的「離火」有所連結，因此「執法」的公正嚴明是國人所期待的執政要務，無論誰當選領導人，都必須落實這方面的政見。

另外就個人而言，柯柏成指出「如果過去猶豫不決要不要做的決定，這年就是個好時機，開始行動就可以期待有所收穫，最忌諱是考慮過多反而把時機都等過去了」。

至於許多人關注的房價議題，他分析房價在下半年的時候（農曆九、十兩個月）群眾會有過度樂觀的狀況發生，最容易在這個時間點買到高點、賣在低點，雖然政府已經全力打房多年，但是就成效上來看，民眾是一年比一年更不容易買房，因為方法完全用錯，對於高房價的問題，可以期待在大選後逐步得到緩解。

最後針對投資議題，柯柏成建議可以注意日韓兩國的科技類股，有海外基金或股票投資的朋友可以多關注布局，年中時就會有不錯的消息題材出現，他指出「不可諱言，中國大陸將更加掌握中華傳統文化的主導權，什麼是文化這種軟實力的競爭力，我們自己需要好好思考」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

風水 運勢

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