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容易創業變大老闆三星座！比爾蓋茲、川普、王永慶都上榜了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國前總統川普，也是成功大老闆。美聯社
美國前總統川普，也是成功大老闆。美聯社

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▎摩羯座

摩羯座在創業路上總是吃苦耐勞，面對困難和失敗也從不放棄。摩羯座時時刻刻充實自己，他們會趁工作之餘進修，不斷提升自己。

摩羯座不計較一時得失，面對困難和阻礙也絕不退縮。只要是他們想要的事物，他們會不擇手段去得到。摩羯座成為老闆的秘訣，是強大的意志與驚人的學習力。

摩羯座代表/王永慶

王永慶。報系資料照片
王永慶。報系資料照片

▎雙子座

雙子座頭腦靈活，永遠能夠保持積極的心態，冷靜地處理問題。遇到困難，他們也不退縮，創業也能帶給他們成功感。此外，雙子座很有商業頭腦，也有洞燭機先的市場洞察力，總是比別人早一步嗅到商機。

雙子座頭腦發達、口才出色，個人魅力十足，說起話來很有煽動力，很容易說服別人，願意加入他的團隊，願意為他赴湯蹈火，成為大老闆只是時間的問題。

雙子座代表/川普

▎天蠍座

天蠍座是才華外露的星座，他們野心很大。天蠍常常在思考人生，並且勇於接受挑戰，即使失敗了，他們也不會一蹶不振，總是能重新振作起來，繼續前進。

天蠍座認為，只有志氣遠大的人才有未來，他們也看不起安於現狀的人。天蠍座的人野心勃勃，對於安逸過日子沒有興趣，他們的目標就是成為人生的贏家。

天蠍座代表/比爾蓋茲

微軟創辦人比爾蓋茲。美聯社
微軟創辦人比爾蓋茲。美聯社

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

川普 比爾蓋茲 王永慶 星座

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