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四血型情侶「過夜約會」分析 B型熱情如火、AB型什麼都不做？

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，和情侶過夜的方法也不一樣。圖片來源／ingimage
不同血型的人，和情侶過夜的方法也不一樣。圖片來源／ingimage

和戀人初次在外過夜的時候，總是讓人心跳加速。而不同性格的人，也可能會讓人看到不同的另一面。日本網站「占TV」近來就分析四種血型，解說每種血型在相約過夜時，容易有什麼樣的反應。

血型A型

愛操心的A型，儘管約會時算是愉快，但是卻會一直擔憂，怕自己睡相不好，或者睡覺時會打呼等等，讓自己一直難以冷靜下來。更可能因為不想被對方看到剛睡醒的樣子，因此起了個大早，趕快把臉洗一洗或是畫好妝等待。

血型B型

熱情的B型，對於兩人相處時的一切都充滿期待。無論是吃飯、洗澡，他們都會展現出相當積極的態度。當然，就連夜晚上了床的那檔事也不例外。甚至到了隔天早上，還可能會意猶未盡，要求再來一次。

血型O型

O型的人獨佔慾很強，如果說是到對方住處的場合，可能就會不斷到處探尋，注意是不是有任何其他異性的痕跡。就連一點點物品擺放位置換了，都不會逃過他們的法眼。

血型AB型

外表看似冷靜的AB型，碰到難得可以一起過夜的時候，內心可是興奮不已。然而，就是因為嗨過頭了，讓他們很容易一下子把電池耗光，或者喝太多直接睡去，就這麼一覺到了天亮，什麼事情也沒發生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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