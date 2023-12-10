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一個人最自在！「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

聯合新聞網／ 綜合報導
5個星座單身久了，就越來越不想談戀愛，覺得一個人更自在。圖片來源/ingimage
5個星座單身久了，就越來越不想談戀愛，覺得一個人更自在。圖片來源/ingimage

每到冬天這個寒冷的季節，許多人都特別想談戀愛，不過也有一些人覺得單身更自在。陸媒搜狐網》運勢專欄分享5個「單身主義」星座，只想一個人好好享受生活，單身久了，就越來越不想找對象，覺得一個人也能過得很好，自由又不被拘束，也有更多自在的空間。

1. 射手座

射手座十分需要自由，單身時的他們每天都能做自己喜歡的事，可以到處旅遊、跟朋友一起出去玩，沒有人約束著他們，過問他們的各種行蹤。但是如果有人喜歡他們，想跟他們在一起的話，射手就會有種被綁住的感覺，擔心自己失去自由。

2. 水瓶座

水瓶座其實是有點內斂的人，尤其單身久了以後，他們早就習慣一個人生活，每天活在自己的世界。如果突然多了一個人經常找他們、跟他們聯繫的話，水瓶座可能不會感到驚喜，而是會很有壓力，因為他們會很不習慣，也會害怕不知道怎麼跟對方相處。

3. 巨蟹座

巨蟹座是害怕改變的人，因為他們非常沒有安全感，所以當他們單身久了，已經有一套自己的生活方式以後，他們就不太想因為別人而作出改變。對方的靠近無法緩解巨蟹座的焦躁，反而會讓他們開始擔心很多以前不需要擔心的問題，帶給他們很大的壓力。

4. 金牛座

金牛座單身久了，就會覺得其實單身真的挺好的。一開始他們也會羨慕其他人成雙成對，心裡想著自己也要談戀愛，但單身久了之後，金牛就會發現很多單身的優點。尤其是在看到情侶因為各種小事吵得不可開交的時候，他們更會在心中默默覺得，沒談戀愛真是明智之舉。

5. 雙子座

雙子座無欲無求，對許多事都滿不上心，對談戀愛也是一樣，他們認為，找對象、談戀愛都隨緣，只要順其自然就好，不用為了找對象而害得自己心神不寧。對他們而言，生活中除了談戀愛，還有很多事情要做。保持單身可以讓雙子有更多的時間和精力投入到自己的事業中，因此他們會覺得沒必要做出改變。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

單身 星座 情侶 搜狐網

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