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雙子大膽挑戰、天蠍破繭而出！12星座「2024上半年運勢」分析

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解2024上半年運勢。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解2024上半年運勢。圖片來源／ingimage

年關將至，在過完這個12月後，就將迎來2024年。日本網站「ananaweb」近來便分析12星座，搶先預測在2024年的前半段，每個星座分別會有著什麼樣的運勢。

牡羊座

是個轉換新鮮空氣的好時機，特別在三月的時候，不妨嘗試面對新的挑戰。過程中或許會遇到很多事情，最好記得把注意力放在自己身上，正向思考勇往直前。透過春天獲得的情報和交換意見，就能學到很多原先不擅長的事情。

金牛座

到五月下旬之前，是個對未來準備當上主角，做好計畫和準備的時候。比起挑戰新事物，不如專注於把眼下的事情做好，並且對於不只2024，更是未來三、五年的藍圖，有個大概的想像。

雙子座

到了5月的時候，如果有什麼想做的事情，就放心大膽地去挑戰。在這之前，腦袋裡面可能會有很多想法，因此可以先做好各種計畫與準備，明確設定好未來目標。另外，也可能得到相當有利的後盾。

巨蟹座

2024上半將會得到許多情報和意見，可以彙整好這些東西，訂立中長程計畫，甚至也可以想好五年、十年後的生活要是如何。春天做事情都還算順，可以盡量避免有風險的選擇，並多結交值得信任的伙伴。

獅子座

接獲的任務都能夠明快地完成，藉此提高自己在公司或社會間的評價。關鍵在於不完全倚賴過去的作法，而是多方嘗試並進行挑戰。就在成功過後，也會自然聚集到想要一同加入的好伙伴。

處女座

磨練自己的好時機，有什麼想要學習，或者正在學習的東西，此時正是更進一步，取得相關專業知識，讓自己更上層樓的時候。如果有挑戰的機會出現，務必要加以把握，如此一來就能過得更加充實。

天秤座

轉捩點將會在三月出現。屆時，從2023年秋天以來，就一直很在意的事情，將會有個決定性的解答。只要能腳踏實地，就不再感到迷惘，而且更能看清楚周遭的視野，找到更多探索的可能。

天蠍座

或許是得改變自己中心思想的時候。脫去老舊的外殼，以全新的美麗姿態破蛹而出。即使一時可能感到有些不安，但比起拘泥於現狀，改變會是一個好的方向。趁著春天時，首先從培養新的生活習慣開始做起。

射手座

上半年將是比起自己，會更容易將意識專注在關照他人的時候。這時務必要多注意自身狀況，避免生活節奏徹底崩塌。特別在梅雨季節將近時，可能會有新的邂逅出現，要保持好正向心態去面對。

魔羯座

變化會在一跨年後就來臨，儘管自己可能想要維持現狀，不願意選擇接受，不過這也是個重新整理私生活，檢視個人價值的時候。稍微做點改變，就能脫離一成不變的生活，迎來新鮮的空氣。

水瓶座

2024上半年是個「學習愛的時候」。像是愛一個人、愛一件事，或者遇到命運般的關鍵人物。比起想要抵抗，不如順從接受這份感情，不要做多餘的思考，享受在愛的氛圍之中。

雙魚座

藉由大量蒐集情報，彙整及加以討論，做好自我整頓。不只是可以提高自己的好奇心，更能揭示更多未來的可能。在春天的時候，或許都還不會定下方向，不過不需要著急，只要確定好自己的內心，總會有好的結果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 日本 獅子座 處女座 天蠍座 雙子座 牡羊座 水瓶座 天秤座 年度星座運勢

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