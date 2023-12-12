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桃花運強勢上升！「這些生肖」將在12月遇見真愛

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哪些生肖將在12月遇見真愛？桃花運強勢上升！(圖片來源：Shutterstock)
哪些生肖將在12月遇見真愛？桃花運強勢上升！(圖片來源：Shutterstock)

2023進入了年底，桃花運也開始強勢上升，將有一個溫暖甜蜜的冬季可期待了。你知道哪幾個生肖會在12月迎來命定的冬季之戀，又有哪幾個生肖能跟伴侶共度這個浪漫的月份嗎？跟著科技紫微網一同揭開12生肖的愛情運勢，預見即將到來的甜蜜邂逅！

桃花旺盛的生肖

生肖牛

本月異性緣佳，在公司以外的地方很容易碰到有緣的異性，但是不可盲目的認為這些都與愛情有關，有的異性可能只適合做朋友。分清楚感情的種類，會讓自己少很多煩惱。

生肖虎

上半月和異性相處時，需多考慮對方的感受，避免言行過於任性，容易導致口角。下半月你成熟的一面突顯，在異性面前將更具魅力。

生肖蛇

單身的朋友有機會遇到心儀對象，但是不要太急於表白，多找機會和對方接觸，加深瞭解，如果對方也表示對你有好感，才可出手告白，如此一來，成功的機會將大很多。

生肖狗

單身者這個月所邂逅的愛情對象，可能會是個有權勢、地位、或對你的事業有幫助的人。在工作互動中你可遇見許多機會，但需先確定你是否真的想擁有一段感情，然後才決定是否要讓關係深入發展。

生肖雞

此月易展現俠客心腸，對弱勢族群照顧有加，如果關懷的對象是異性，就容易讓對方不自覺付出感情。可是肖雞者本身面對心上人時反而不善主動示愛，會刻意隱藏感情。如此一來，易演變成愛我者我不愛、我愛者卻不知我心意的窘境。除非碰巧你喜歡的人主動對你示愛，否則易淪為暗戀。

關係甜蜜的生肖

生肖鼠

曾經有過的誤會，有望獲得冰釋。彼此的心意能充分互相明瞭，無須用太多的言語就能夠知悉對方的想法，溝通少了很多阻礙。在這種心靈相通的氣氛中，二人即使不說話，只是靜靜依偎而坐，也能感受到暖暖的甜蜜，就連空氣也充滿了絲絲甜意。

生肖兔

大部分家務事或是兩人的同居生活，都需要你掌權。由你處理可減少許多矛盾，另一半也能充分配合，事事都井井有條。不過，本月中旬時，家務問題會成為你們爭論的焦點，此時合理的分工就顯得尤為重要了。

生肖狗

心情舒暢，能以正面態度面對感情，對伴侶也頗能包容，使得婚姻生活中充滿了感動與歡笑。若彼此之間能更多一些互動，感情會更加甜蜜哦。戀愛中的人甜蜜程度亦有望提升，若能夠主動兌現諾言，更會是感情的最佳助力。月底約會頻繁，感情將飛躍進入新的階段。

生肖豬

只要你時時展露笑容，戀人也會感染你的愉悅，快樂在你們之間傳遞，感情隨之升溫。你們正大步邁向光明的幸福未來。

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