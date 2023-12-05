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2023最後一次水逆！5星座「衰到有剩」 慘淪水逆重災戶

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年12月13日至2024年1月2日將迎來今年最後一次水星逆行，五大星座須留意在此期間恐成為水逆重災戶。示意圖，圖片來源/ingimage
2023年12月13日至2024年1月2日將迎來今年最後一次水星逆行，五大星座須留意在此期間恐成為水逆重災戶。示意圖，圖片來源/ingimage

2023年即將走入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師在FB粉絲專頁發文提醒民眾，2023年12月13日至2024年1月2日是今年最後一次水星逆行的時間，在此期間可能會讓人出現明顯的古怪行為，造成生活上的不便，狀況差一點還恐致昏睡、焦慮或難以專注，而小孟老師也點出受到最嚴重影響的五大星座重災戶。

TOP 5：水瓶座

水逆侵襲精神宮，再加上本身很容易收集資訊，因此水逆期要小心資訊錯亂而焦慮的情況；另外還須留意面對伴侶恐因說錯話，導致對方感到不受重視而出現口角衝突。而水瓶喜歡交友但本身又不太安定，因此可能出現情緒化或耐心不足的情形，特別是與朋友溝通時亂說話、八卦問題引起的誤會糾紛。此外，外出時須注意交通以避免受傷。

TOP 4：雙魚座

雙魚在各面向都要留意。由於平時很重視人際關係，此次水逆將衝擊人際關係，須留意與他人的和諧關係，凡事別多做評論，小心被當成批評。而水逆期間可能導致好運氣短暫流失，為人處事一反常態，使身邊的人感到吃驚，留意勿驕矜須更加謹慎。若有電子交易、網購平台買賣、金錢契約等要注意，以避免設備出問題而重複扣款的情況發生。

TOP 3：巨蟹座

做事積極有效率，水逆期間要留意凡事勿衝動，先冷靜再下決定，容易因說話太衝、不經思考而引起誤會。而巨蟹座的想像力會變得比較豐富，可能出現不勞而獲的念頭，另外，誇大吹牛的情況也要留意，以避免被人識破。水逆將衝擊夫妻宮，須留意與伴侶的相處情況，恐出現溝通時好時壞的問題，此時別太過要求對方，也別過於挑剔。

TOP 2：射手座

個性善良，熱心助人，水逆侵襲財帛宮導致容易被騙、受害，須留意金融詐騙、商業糾紛、宗教等問題，上述情況恐在思考欠缺或精神不良時出現，因此若在金錢、權力方面有大金額投資，或是重大決策之際，不妨先緩緩再決定也不遲。此外，也有自己幻想過度、活在假象而不自知的情況。而在交通外出時，要注意車況及路況造成的意外，特別是跟電子設備相關的工具。

TOP 1：摩羯座

可靠又有領導特質，這次水逆將影響摩羯座的本命宮，會有話說不清、意見表達不夠精確的情況，回答問題時容易讓人誤解、納悶，導致朋友不相信或懷疑其真假；而家庭中的兄弟姐妹，也會察覺到摩羯座出現不太可靠的行為。若是在學中或準備考試的學生，恐出現思維表達不清晰、學習效果事倍功半，甚至成績倒退的可能。

水星逆行 星座 伴侶

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