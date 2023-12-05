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「大雪」周四報到！ 命理師：7生肖運勢最強 第一名有如神助「事業財運都旺」

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
圖／ingimage
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本周四(12/7)節氣進入大雪，大家也期盼見到高山初雪，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有7個生肖這段期間也將迎來生命中的瑞雪，屬者越開心越容易心想事成、屬狗的人記得善用三寸不爛之舌，可為自己帶來財運、屬猴者這段期間將名聲大噪，火火紅紅、屬牛者有行動力就有好榮光、屬兔、屬羊者正偏財運旺、屬馬的人這段期間會有貴人相助。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(12/7 ~ 12/22)運勢最強7生肖，分別是：

Top7 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間第六感極強，不論是偏財運、海外運與網路財運都很強，若能多出門走動可得大貴人相助，但要注意交通意外，另外，人際溝通也要多注意，謹記「話要能夠說給人家開心」，就能事事如意。

Top6： 羊

屬羊的朋友，這段期間正、偏財運皆強，容易突然出名爆紅，對你來說，這是好事還是壞事就端看你如何看待，建議多自我努力，可往外地、海外、網路或宗教方向發展，可得合夥人、客戶或另一半的幫助，另外，這段期間也容易得到上司的關照，有升官的機會，一切唯心論，心靈感覺很重要，好事壞事皆能自知。

Top5 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間正、偏財運皆旺，容易心想事成，往海外、遠地或網路方面發展，能有不錯的成績，只要行動力十足，將可財源廣進。

Top4 ： 牛

屬牛的朋友，這段期間正、偏財運皆旺，有無形的磁場庇佑，顯得霸氣十足，只要行動力夠，可以擁有好的成果與成就，讓自己在家族或家庭裡榮光，另外提醒，這段期間在事業上要隨時處理多變的事物，慎防騙財。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，這段期間事業運與財運皆強，名利雙收，財運雖然來的慢一點，但努力就會有收穫，在大環境中、社團或網路上會受到注目，有機會名聲大噪，受人喜愛，請把握火紅的時機。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間擁有吸引人的神秘感，且正、偏財運皆旺，行動力非常強，名聲遠播，記住善用三寸不爛之舌，財富將可進帳，但要小心桃花煞帶來破財。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，這段期間有如神助，有無形磁場加持，事業與財運也都很旺，會因名氣或權力擁有快速的財富與事業，溝通時心情越開心越能成事，多祈福、拜拜，可以把陰邪跟負能量趕跑，讓自己的好運無往不利，就是千萬不要偷懶就好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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