殺破狼週運勢／天秤職場前途不樂觀 射手當心血光之災

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的水星脫離不良相位的影響，本週會有效率地把重要文件送出，並將資料備份。不過水星進入逆行前的停滯階段，有些工作進度會因為人為因素延遲，這段時間盡量將自己能控制的事務完成。

金錢運方面，在財務宮位的金星受到冥王星與木星的影響，得知今年的年終獎金還不錯，開始期待計畫如何使用這筆資金。有投資習慣的白羊座短線可期，不要貪心，賺到一筆小錢就趕緊出脫，避免日後被套牢。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星與土星脫離不良相位的影響，與暗戀的對象有曖昧的互動，是每天心中的小確幸。然而對方的身份或年齡與你相差懸殊，這段戀情是不被允許說出口的。

遠行運方面，火星與太陽持續在遠行宮位行進，到海外旅遊都在幫親朋好友尋找代購的物品，根本無法好好享受旅程。某些白羊座到海外出差，任務艱巨困難，須在很短的時間內完成許多重要的任務。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，對喜歡的人出手大方，使得對方與你的關係愉快甜蜜。單身的金牛座有追求者對你告白，此時會想多觀察對方一陣子，但不要拖磨人家太久，會使對方失去耐心。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與海王星脫離不良相位的影響，為人處世不夠聰明與圓融，此時會遇到一位智者點撥，如果能完成自己所應做的功課，或許可以扭轉不利於己的情勢。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與火星持續在財務宮位行進，預期外的支出過多，可能會被罰鍰，或是信用資料被盜用，造成財損，無法追回，只能自認倒霉。有投資習慣的金牛座，切勿炒短線，容易使負債越來越多。

健康運方面，火星與太陽持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。有心血管疾病的金牛座，注意血壓的問題。木星與天王星齊聚命宮，代謝狀況變差、內分泌失調，有發福的傾向。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，目前在職場上的地位受到重視，許多重要的事物都交辦給你執行。不過金星受到木星影響，對工作會有些倦勤，其實自己並不想這麼忙碌。

金錢運方面，水星與冥王星齊聚財務宮位，開始學習把錢花在刀口上，可存下一些資金，改善生活。有投資習慣的雙子座，會獲得內線消息，在短期操作下賺到不少資金。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽與火星在感情宮位行進，經常與伴侶吵架，為此感到鬱悶，正在考慮分手或離婚的可能性。單身的雙子座，肉體慾望較為強烈，會想聯絡前任打回頭炮。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，金星持續在健康宮位行進，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。冥王星持續待在疾厄宮位，泌尿系統較為脆弱，需多喝水保養身體。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的人會有許多甜蜜的互動。不過由於金星受到冥王星影響，切勿過度表現出佔有慾，容易被對方嚇跑，並被人定位成恐怖情人。

人際關係方面，天王星與木星齊聚人際關係宮位，交際應酬邀約較多，並常出席各種大型活動，認識許多名人。然而本週木星受到金星影響，可能會被已婚或有穩定伴侶的人示愛，當心爛桃花纏身。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星持續在工作宮位行進，在職場上有表現機會，但也使得業務量暴增，常常需要加班，工作做不完。某些巨蟹座覺得辦公室同事很吵，讓你無法專心處理許多事務。

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，出國旅行當心遺失貴重物品，行程因此泡湯。在海外工作、留學、打工渡假的巨蟹座，正處在一個生活機能不便的地區，或是因水土不服。覺得很辛苦。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，相位良好，這段時間會有效率地將許多事務處理完成，與人溝通順暢。然而水星進入退行前的陰影期，請將各類工作所需的電子用品保養好，文件多作備份為佳。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，會購買新的家飾或家電，生活環境煥然一新。然而金星受到在志業宮位的木星與在工作宮位的冥王星影響，常常因為工作忙碌，無法在家享用這些用品，也沒有時間多與家人好好相處。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與太陽齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的對象最近經常擦槍走火，為一件小事就吵起來，事後完全想不出來到底為什麼要吵架。有小孩或養寵物的獅子座，孩子最近經常哭鬧或哀嚎，須注意他們的身體狀況。

健康運方面，水星進入健康宮位，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎。冥王星持續待在健康宮位行進，水分攝取太少，泌尿道經常發炎。土星持續在疾厄宮位行進，筋骨、牙齒、皮膚需要長時間治療，需要耐心療養。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星在面試、考試宮位行進，面試新工作時，展現各項專業能力，很快就可收到錄取通知。參加國考也能通過門檻，到公務機關服務。但由於金星受到木星與冥王星影響，會進入到高壓的領域工作，感到憂喜參半。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會選擇搭乘遊輪的懶人行程，或是住在渡假村，讓自己盡情放空。然而金星受到木星與冥王星影響，有些額外的消費會覺得貴得太不合理，但也只能接受這樣的待遇。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，冥王星與水星齊聚戀愛宮位，水星進入逆行前的陰影期，情感對象老是對自己有許多的埋怨，自我感覺不良，會想找前任了解一下自己的缺失。

家宅運方面，太陽與火星齊聚家宅宮位，家中因為一些事件，很容易吵起來，氣氛很差。這段時間需注意電器、爐火的使用，並小心門戶安全，當心宵小闖空門。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，每個月收益增加，會想從事較為奢侈的消費享受。然而金星也受到木星與冥王星影響，有投資習慣的天秤座，不要跟風追高，可能因此套牢。短線可獲利，不要貪心，見好就收。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星與太陽雙雙脫離不良相位的影響，會在很短的時間去幾個知名景點旅遊，並打卡做紀念。但受到火星影響，外出需特別注意交通安全。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與冥王星齊聚，冥王星受到金錢宮位的金星影響，家人希望你能多負擔一些經濟支出，讓你覺得不太公平，因為自己也很需要多存一些錢。某些天秤座則是因為家中需要修繕，預期外的開銷較多。

工作運方面，雖然在工作宮位的土星與海王星脫離了不良相位的影響，但對於現在的職場前途仍然感覺不樂觀，可能會想騎驢找馬，去面試新工作，然而丟了許多履歷後都沒有下文。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮位行進，會收到許多餽贈，或是有許多交際應酬的邀約，心情極佳。但由於金星受到木星與冥王星影響，經常性的聚會，會引起伴侶的不滿，參加聚會最好要事先報備行程。

金錢運方面，火星與太陽齊聚金錢宮位，由於有太多預期外的支出，需多接一些外快，因此收入增加許多。可以的話多存些錢，以備不時之需。某些天蠍座則是有遺失的貴重物品被尋回，喜出望外。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到命宮的金星影響，覺得情感對象管太多，沒有私人空間，雖然知道對方是為你好，但還是希望有屬於自己的時間。單身的天蠍座隱約覺得喜歡的人有好幾個曖昧對象，覺得不安。

工作運方面，水星進入面試宮位，與冥王星齊聚，面試看似十分順利，很快就能收到錄取通知。但由於冥王星受到金星影響，會覺得該公司或單位的職場文化不太友善，會考慮是否該進入這樣的地方工作。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位行進，在職場會被認真工作的人所吸引，默默觀察對方。不過金星受到木星與冥王星影響，礙於同事關係，你並不想踰越界線，因此暫時不想投入情感。

工作運方面，木星與天王星齊聚在工作宮位，對各項危機均處理得宜，不論上司或同事都十分仰賴你，成為職場不可或缺的人物。然而木星受到金星影響，其實都在不斷地幫人收拾殘局，對工作感到倦勤，希望能夠休長假。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與太陽齊聚命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意心血管方面的問題。天王星與木星齊聚健康宮位，工作容易過勞，代謝狀況變慢，免疫功能失調，當心發福，或是長出奇怪的疹子。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與冥王星齊聚，冥王星受到金星影響，雖然目前並不缺錢，生活無虞，但這些資金卻無法自由動用。某些射手座的帳戶暫時被設為警示帳戶，無法使用戶頭裡的錢，現金不多，生活拮据。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，同時水星也即將進入逆行期，會與很久沒見面的朋友一起吃飯、喝下午茶。但由於金星受到木星與冥王星影響，頻繁的約會佔據了許多時間，使你不能好好放鬆休息。

工作運方面，水星進入命宮，與冥王星齊聚，有效率地利用許多零碎的時間，將許多事務處理完成，是工作效率極佳的時期。但由於冥王星受到金星影響，會需要與許多難纏的客戶溝通，而感到有些壓力。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入命宮，與冥王星齊聚，小心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎。注意水份攝取，避免泌尿道病變。太陽與火星齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，常感到焦慮或憂鬱，當心罹患心理疾病。

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛宮位，目前對你有好感的人不少，偏偏自己喜歡的人剛好有穩定的交往對象，甚至已經結婚。某些摩羯座會同時與兩個人交往看看，但很容易就被抓包劈腿。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，會承接一個令許多人羨慕的任務，可能需要出差，或是要離家駐外一陣子，待遇頗佳。但由於金星受到木星與冥王星影響，在外地容易水土不服，或是認床戀家，睡眠狀況不良。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，家族會約時間一起團聚吃飯。某些水瓶座會入住距離公司較近的居所，環境舒適，但由於木星受到金星與冥王星影響，本想圖個上班的便利，反而變成可以24小時待命的最佳人選。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與太陽齊聚在人際關係宮位，身懷各式各樣的絕技，使得許多朋友都想找你無償幫忙，成為同儕中的工具人。某些水瓶座會因為某件事被某些人惹毛，發生爭執。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，收入減少，開銷增多，常常覺得錢不夠用，卻很容易受到各種小廢物的誘惑，買了很多沒用的東西。某些水瓶座則是不慎遭受詐騙，存款歸零，內心在淌血。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，終於做了這個決定，別人怎麼說也不理，只要有個旅行的意義，天涯海角都值得去。然而金星受到木星與冥王星影響，行程最好自己規劃，不要依賴朋友，不然會覺得都在將就他人。

人際關係方面，水星與冥王星齊聚人際關係宮位，許多朋友會找你來諮詢一些人生煩惱，自己也能在他人的經驗中汲取教訓，然而冥王星受到金星影響，某些雙魚座會交到來自異國的朋友，但雙方語言溝通不良，關係僅止於點頭之交。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星齊聚志業宮位，工作表現極為亮眼，受到上司與客戶重用，但相對而言也變得非常忙碌，常常需要加班。某些雙魚座一個人開太多副業，根本忙不過來，造成某些外務只能暫時荒廢或擱置。

感情運方面，土星與海王星齊聚命宮，目前各種情感似乎都是課題，不論是否穩固下來，都需要調整彼此之間的關係，才能走得長遠。某些雙魚座老是遇到渣男，需要重新檢視自己擇偶的標準，是否該做些調整。

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