年底衝一波！牡羊能量滿滿、射手運勢來到最高點 12星座「十二月運勢」分析

2023即將步入尾聲，但也正是如此，更該把握機會，做好最後的衝刺。日本網站「All About」近來就分析12星座，在2023年最後的十二月，會有什麼樣的運勢。

牡羊座

能量滿滿的牡羊座，此時的行動力正處於頂點，不管做什麼事情，都能夠相當有效率。因此正適合趁著這個機會，把今年還沒搞定的事情通通完成。金錢方面，則可能會出現能幫助自己的關鍵人物。

幸運物：切爾西靴

金牛座

雖然12月稱不上狀況太好，但若是能保持不管遇到什麼狀況，都能夠無所動搖的強韌心態，就會帶來好運。不過要注意別太頑固。到了年底，可能增加一筆社交費用，要注意耶誕送禮、聚餐等等的開銷。

幸運物：紅酒

雙子座

雙子座在12月會接觸到許多不同人士，打開自己社交的視野。再受到刺激之下，多少也會想要展現自我，但要小心別太強調自身立場，讓別人對你敬而遠之。如果保持記帳等金錢管理的感覺，就能增加財運。

幸運物：絲質圍巾

巨蟹座

在諸事繁忙的年底，靠著慎重及腳踏實地的風格，巨蟹座就能穩定地度過。平時就好好吃、好好睡、好好調整自己的情緒，做好往後的收支規劃，財運也會隨之而來。

幸運物：中藥化妝品

獅子座

12月的獅子座運勢相當旺，本身也充滿著自信。只要抬頭挺胸地做事，周圍都會願意支持。反之，如果缺乏自信畏畏縮縮地，成功也會離你遠去。另外，如果太過吝嗇，可能會和親友的關係產生裂痕。

幸運物：聖誕花環

處女座

在這個月裡運勢會稍微有些不穩，容易引發一些小小的不愉快，讓自己變得心浮氣躁。假設感受到這個狀況，可以找自己的親朋好友一起聚餐來緩和一下。特別是吃得越好，對調節情緒越是有幫助。

幸運物：大份量料理

天秤座

在運勢不錯的12月，即使自己沒特別找尋，有用的情報也會自己送上門。透過與人的交流，自己內心會感到相當愉快。購物方面，適合買點東西犒賞自己，也能嘗試做些副業開闢新收入。

幸運物：聖誕卡

天蠍座

12月是天蠍發揮創意靈感的好時機。好比像是穿搭或者室內裝潢，都能想出一些點子，並且在進行的同時喚來幸運。當然，有時免不了得花點錢，但注意如果太過小氣，就會把好運趕跑。

幸運物：撲克牌

射手座

射手座在12月的運勢可是來到最高點。靠著本來就敏銳的直覺，當自己意識到「就是這個」的時候，毫不猶豫拼下去就對了，最終肯定能得到令人滿意，甚至比想像中更好的結果。但要小心後半段直覺會稍微比較鈍，特別是花費方面需要注意。

幸運物：羽絨外套

魔羯座

碰上討厭的事情，運勢不安穩的魔羯座，首先需要好好重振自我情緒。可以透過冥想、深呼吸等方式來保持鎮定。樂觀的詞彙如「喜歡」、「開心」等等，則是開拓新世界的原動力。

幸運物：瑜珈墊

水瓶座

水瓶在12月有著好而穩定的運勢。藉由著和自己不同想法的刺激，對未來也會產生新的規劃。靠著年底新年的聚會，認識到的新朋友，也能帶給自己好運。財務方面，可以多加檢視自己的收支。

幸運物：紙盤

雙魚座

雙魚座在12月會顯得比較低迷，一部分是因為自己太過依賴他人的緣故。為了擺脫這個狀況，不妨就由自己準備好過新年做起，像是自己擬定忌諱，需要什麼東西也都靠自己獲得等等。

幸運物：吸塵器