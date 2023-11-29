別錯過12月這幾天！ 12星座「超級大旺日」出爐

天氣一天比一天冷，不知不覺間，就要進入2023年的最後一個月了。科技紫微網為大家準備了12月的各星座專屬幸運日，請朋友們查收即將到來的小幸運吧！

牡羊座

超級大旺日：3日、6日、10日、16日、21日、26日

3日：異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

6日：事業運作得心應手，但宜謙虛、不宜躁進，以免落人口舌。

10日：有從天而降的財運，如收到獎金、紅包、禮物等。

16日：能享受生活，心情愉快，做起事來也起勁，收穫頗多。

21日：財運不錯，休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

26日：得財不費力。借著貴人的東風，在職場有風光的機會。

金牛座

超級大旺日：9日、16日、21日、30日

9日：財運不錯，向外運作能尋到寶，有利洽商、業務工作者。

16日：拓展人脈的好時機，可憑己力爭取到好的合作對象，也有機會戀愛。

21日：易受上司賞識，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

30日：人際關係和諧，愛情明朗，心情也舒暢許多。

雙子座

超級大旺日：1日、2日、13日、16日、30日

1日：愛情運很棒，有實質的收穫，如收到小禮物或得到協助等。

2日：心情開朗，適合挑戰自我，遇到一些高難度的問題也不用害怕。

13日：魅力十足，多展露笑容可提升戀愛運，獲得異性的關注。

16日：正財大於偏財，有一分耕耘三分收穫的好運氣。

30日：心情開朗，是化解誤會的好日子。

巨蟹座

超級大旺日：5日、9日、17日、20日

5日：單身者獲得異性邀約的機率提升，有空的話就別呆在家裡喔。

9日：財氣順順，得財不費力。有閒錢不妨在今日投資，易有意外收穫。

17日：衝勁十足的一天，趁著今日多做一點事情，把棘手的事務快快處理完。

20日：遇到疑難雜症也能解決，貴人多來自上司。

獅子座

超級大旺日：9日、10日、11日、12日

9日：穩定得財日，業務洽商工作者積極奔波，能創造出好績效。

10日：單身者桃花助力突顯，有看對眼的對象就趕快行動。

11日：人緣不錯，上司照顧，同事協助，工作開展順利。

12日：財運很棒，適合談判金錢問題，積極開發就會有所獲。

處女座

超級大旺日：1日、9日、17日、18日、21日

1日：談情說愛的好日子，有心上人的話就趁今日勇敢示愛。

9日：充滿行動力的一天，在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多。

17日：有多重得財管道，雖然財運很好，可是也有浪費錢的傾向。

18日：戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到心儀對象。

21日：適度重視友誼及加強人際關係，可為你拓展財路，帶來好運。

天秤座

超級大旺日：2日、17日、19日、26日

2日：事業上有增資擴產的念頭，金錢上的貴人多來自長輩。

17日：愛情甜蜜，彼此都能為對方付出，工作上也衝勁十足。

19日：外界助力強，從事業務競爭工作者較容易感受到好運。

26日：幸運降臨，順風又順水。

天蠍座

超級大旺日：1日、18日、24日、31日

1日：戀愛熱情高漲，戀人間彼此更有默契，感情深度增加了。

18日：在工作上有負責帶頭的機會，只要有熱忱，便會有成就。

24日：異性緣佳，是表白的好日子。

31日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，且會比預期中的多一點。

射手座

超級大旺日：2日、4日、8日、10日

2日：精力旺盛，充滿信心，對新任務能夠有力的執行。

4日：愛情運突顯，桃花運強烈，工作積極的一天。

8日：桃花朵朵開，會有異性主動獻慇勤，讓你很有滿足感。

10日：應酬機會頗多，主動結識新朋友，能有效拓展人脈。

摩羯座

超級大旺日：6日、12日、17日、18日、24日

6日：令人羡慕的財運，有付出三分得到七分的幸運。

12日：感情上會有溫暖的感覺，也是適合單身者表白的日子。

17日：女性戀愛大吉日，容易遇到滿意的心動對象。

18日：充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商。

24日：外來助力強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接洽能有喜訊。

水瓶座

超級大旺日：7日、8日、15日、23日、25日

7日：頭腦清醒，情緒高昂，財運順暢，賺錢不太費力。

8日：有機會接觸有錢有地位的人，不妨與他們聊聊理財投資之道。

15日：財運不錯，適合投資，與人合作更容易有豐厚回報。

23日：單身者有機會與異性約會，感受戀愛的甜蜜。

25日：福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略高於他人。

雙魚座

超級大旺日：10日、17日、21日、28日

10日：正財、偏財運都不錯，桃花也不錯，約會多能順心順意。

17日：心情順暢，諸事順意。適合化解誤會。

21日：事業運優，有機會表現才能，無形中還會增加你的自信心。

28日：身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣。

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