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超愛吵架！「6星座婆媳組合」每天相看兩瞪眼 專家建議：保持距離為上策

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳間若能保持一定距離，或許能使雙方僵化的關係更加和諧。婆媳示意圖。 圖／ingimage
婆媳間若能保持一定距離，或許能使雙方僵化的關係更加和諧。婆媳示意圖。 圖／ingimage

俗話說「距離產生美」，這點同樣適用於婆媳關係。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，婆媳間若能保持一定距離，不僅能在雙方的情感和獨立之間找到平衡，也能更加理解及尊重對方，讓彼此有更多自主發展的空間，同時減少摩擦和誤會，使兩人關係更加和諧，而艾菲爾老師也指出「保持距離更好」的6組婆媳星座組合，可同時參考太陽、上升星座，接下來就來一探究竟吧！

1.牡羊、天秤

這對婆媳組合因觀念不同，總是難以理解彼此。牡羊座直爽、果斷，不同於天秤座的婉轉、猶豫，加上雙方價值觀和處事方式的分歧，導致相處難度大大提升，因此保持距離成為智慧之舉，有助於避免不必要的磨擦，並建立更穩固的關係。

2.獅子、水瓶

這對婆媳組合因習慣不同常互相生厭。有別於獅子座嚮往熱鬧和關注，水瓶座更偏好獨立和冷靜，兩者在生活習慣及價值觀上有明顯差異，導致相處、溝通變得極具挑戰性且摩擦橫生，價值觀不同也時常引發分歧。

3.處女、雙魚

這對婆媳組合因愛碎念、容易吵架而需要保持距離。處女座因追求完美，使得他們對雙魚座的行為格外挑剔，而雙魚座的敏感、多愁善感也容易使處女座感到疲憊，導致彼此產生磨擦，在相處中時常因追求和感受的差異產生衝突。

4.金牛、射手

這對婆媳組合的生活差異難以協調。金牛座追求穩定、安全，注重細節和安逸，射手座追求自由、冒險，熱愛挑戰未知變數。兩者在價值觀和生活方式上有極大差異，為了維護和平，應選擇保持適當距離。

5.雙子、巨蟹

這對婆媳組合因溝通風格迥異易產生誤會。雙子座傾向於輕鬆、風趣且機智性的說話方式，而巨蟹座則更喜歡表達深層情感和思考。因此雙方溝通風格的差異，容易導致誤解並引發衝突。

6.摩羯、天蠍

這對婆媳組合因個性強烈，容易相互爭強。摩羯座追求事業成功，注重實際計畫和組織，而天蠍座充滿激情和控制欲。雖然兩者皆野心勃勃有追求的目標，但採取的方法和價值觀卻存在極大衝突，使雙方在相處上須保持謹慎、理智。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

價值觀 塔羅牌 星座

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