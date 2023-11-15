農曆十月生肖總運預測：屬牛感情有喜、屬馬投資運爆發

踏入農曆十月（國曆2023/11/13～2023/12/12），大家是否覺得涼爽的秋風正在替人間揭開一段新的運程篇章呢？這個月份的十二個生肖將會有怎樣的驚喜與挑戰，就讓我們跟隨著科技紫微網一起來看看，探索命運的秘密吧！

生肖鼠

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你不會放太多的精力在愛情中，所以感情進展不大。你對感情的冷淡態度或許會讓一些有意者猶豫，不知道該不該向你表白，你可以給些小小的暗示，表達你的意思。

有伴侶：和戀人間常出現甜蜜的景象。雖然偶爾會有烏雲漂浮在感情世界的上空，但你們總是能夠藉著溝通和理解，撥開雲霧見青天。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作時注意力不夠集中，一面做事一面摸魚，工作效率低下，案子常不能按照自己計畫的時間內完成。本月可得多給自己敲敲警鐘，拉回散落的思緒。

學業運分析：本月叛逆心重，喜歡跟家長老師唱反調，不按常理出牌，讓長輩們很頭痛。你的任性除了增加他們的負擔外，對自己沒有任何的好處，要知道大人們都是為你好，要懂得體諒他們的苦心。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：求財心切，夢想怎樣獲得更多的財富成為你最大的樂趣。這一方面有利於你尋求機會，開拓局面；但另一方面，盲目自信，急於求成，也易讓你掉入別人設下的陷阱。

生肖牛

愛情運指數：★★★★★

單身者：愛情運勢超好，對你有好感的異性排排站，其中甚至有已婚者。在其他同性眼中，你已成為單身公害。還是儘量把那些爛桃花排除掉，免得同性朋友越來越少。

有伴侶：你會很懂得為對方著想，這份愛情在相互支持和包容中逐步穩固，即使發生爭吵也能很快和好，感情反而越吵越甜蜜。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作時的思路很清晰，懂得安排事情的輕重緩急，一切按計劃進行，因此做事的效率能提高不少。

學業運分析：本月主動學習的意識增強，課堂上能認真聽講，不懂就問，對知識的熟練程度變得很高，因而學業上沒有太多壓力。月末時會有些放鬆，小心成績滑落。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月購物或是出遊總能碰到一些優惠活動，大大節省了開支。不過你也很容易因遇到特價商品而做出衝動型消費，多了些不必要的支出。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：上半月愛情風光無限，單身者求愛成功率頗高，只要出手就能贏得幸福。只是隨著下半月的到來，愛情之路會逐漸崎嶇，用心一些，否則當心直接從天堂掉入冰湖。

有伴侶：本月你把事情都放在心裡，長時間壓抑自己的情緒，等到爆發出來，就容易和戀人發生大爭吵。所以，平時遇到任何不順還是要盡量與戀人說，讓對方與你分擔。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作上容易因為和同事小摩擦而心情低落，不滿的情緒也隨之高漲。要懂得調整情緒，千萬別因小失大，將機會拱手讓人。

學業運分析：大量的作業和考試讓你透不過氣。越是煩悶，學習的效率就越低，心情也就越焦急，這是一種惡性循環，而且已經影響到你的學習了。較簡單的作業可以在課後寫完，不要全部都留到晚上回家寫。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：投資的風險所在，就是來自市場風雲變化，一個不小心就會捲入大漩渦中。你要做的不僅僅是落袋為安，更要懂得以退為進。

生肖兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月容易經人介紹而結識不錯的對象。朋友的聚會是適合認識對象的環境，可以在輕鬆中拉近彼此的距離。感覺若不錯，就不妨常聯繫，加深瞭解後，發展戀情更容易。

有伴侶：月初和情人接觸的機會較多，兩人甜甜蜜蜜，恨不得時時刻刻都能夠黏在一起。不過，相處時間久了，雙方的缺點也漸漸顯現。所以，偶爾還是要有距離，保持一些神秘感才好。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：在工作上輕重拿捏得很準，能夠準確的安排各方面事務。只是在和同事相處時，說話語氣儘量謙和委婉，若擺出上對下的姿態，很容易惹人嫌。

學業運分析：本月學習略微有些緊張，學習新知識的同時還要不斷溫習以前的知識，時間似乎有點不夠用。但是千萬不可以犧牲睡眠時間來學習，那樣只會影響到第二天的功課，還是減少遊樂的時間為佳。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月你對財富的渴望不再那麼強烈，賺錢行動力也跟著減弱，但花錢的慾望卻高漲起來，所以應多留意一下自己的存款。若能加強理財意識，就可省下一筆可觀的財富。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：你這個月好像沒有什麼想要戀愛的熱情，對於約會也表現得有些心不在焉。如果實在沒有意願，不如修身養性，讓自己充充電，增加知識和內涵。

有伴侶：上半月戀愛的天空有些灰濛濛，動不動就會發生風吹雨打。如果聽到影響戀情的流言，只要不放在心上，對這份感情多一份信任，月中以後，一切就會好轉。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：工作的進度受到多方面牽制，遲遲沒有進展。上司不斷施壓，也讓你心情鬱悶到了極點。不妨多和同事討論，尋求快速解決的方法。

學業運分析：精神不振，學習起來常常在狀況外，思緒也總是處於游離狀態，記不起今天學了什麼，幾乎成為老師眼裡的問題學生。給自己制定好學習目標，每天朝著目標學習，游離的狀態就會很快消失。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：本月還是安份守己的管理正財收入就好。這個月幾乎沒有意外之財，並且是有心栽花花不開，無心插柳柳也不成蔭。不要將心思放在偏門上，盡本分守財就是了。

生肖蛇

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：難忍寂寞的你，總想快點擺脫單身，躋身幸福的雙人行列。但是要知道心急吃不了熱豆腐，草率決定對象，失敗的可能性很高。雖說緣分來了擋也擋不住，但是沒來之前，還是安靜等待才好。

有伴侶：最近你們總會為一些小事而吵到不歡而散。雙方都放不下自尊，不肯妥協，因而陷入冷戰。愛情有時沒那麼多道理可講，別太計較，彼此間多些寬容和體諒吧。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作表現太保守，做事有些畏首畏尾，即便有好的主意，也會被不自信的心理壓下去。其實你可以放開一點，在工作上才容易獲得突破。

學業運分析：知識有時需要懂得靈活運用，如果一味死記公式和法則，不懂得靈活變通，在做題的時候會覺得很吃力。試著變化你的態度和做法，讓那些公式和符號為你所用。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：財運不錯，適合投資。只是對於道聽途説的投資消息，一定要仔細辨別。陷阱環伺，都在等著你往裡跳，你可別隨人起舞。

生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月收到太多的讚美，讓你有些飄飄然，然而過度自信很容易轉為自負，讓周圍的朋友敬而遠之。不要等到朋友都跑掉了，才發現自己身處孤島哦。

有伴侶：最近將重新燃起熱情，做出一些出乎對方意料的殷勤之舉，讓對方大受感動，你們的感情也因此增溫不少。要知道，意外的小驚喜有時能夠激起不小的波瀾哦。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：偶爾會要處理一些對你來說是毫無經驗的事務，難免讓你有些緊張。其實不用把事情想得太複雜，保持平常心就能夠處理好。

學業運分析：本月會遇到一些沒有見過的難題，如果信心和動力不足，就會在這些困難面前屈服。可請教老師和同學，從他們那裡獲得新的知識和方法，不但能增強自己的實力，更增加你的信心。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：長期投資的報酬率增長非常大，看準時機，適時出清。經商者則能夠找到新的商機，只要行動大膽果斷，就能一擊即中。

生肖羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：本月的戀愛運勢走低，想要發展新戀情的機會很小，但是不要灰心，不妨多跟朋友們聯絡感情，讓友情保持溫熱，要知道很多戀情就是從友情開始的。

有伴侶：最近你的情緒有些暴躁，若戀人做的事不如你意，便易失去耐性，大發雷霆。情人不是你的出氣筒，多想想對方的感受，別隨意揮霍他對你的感情。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：一切都在有序的前行，雖然沒有大喜大悲，日子倒也清閒自在。但是千萬不可因此掉以輕心，競爭無處不在，想要升職加薪，就得加足馬力向前衝才行。

學業運分析：不要整天埋在課本堆裡，有時間應該多關注一下時事政治。課本知識雖然很重要，做一個全面發展的學生更重要。多瞭解社會現狀，能讓你更瞭解生活，這樣才能更加明白自己將來要如何發展。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：花錢的動力遠比賺錢的動力大，對商場裡各式各樣的物品都表現出很大的興趣，就算是在家也會不小心電視購物一番。取財有道，散財亦要有道，才能無後顧之憂。

生肖猴

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：想要戀愛的慾望有些強烈，但是遇到的對象多是不靠譜的，難免有些失望，情緒低落。既然緣分還沒有到，不妨保持樂觀的心態，靜心等待。

有伴侶：已婚人士要留意，若自己定力不足，容易受到周遭異性誘惑而犯錯。少應酬、多與另一半互動，可有效減少感情困擾。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：手頭上的工作進入最後的衝刺階段，雖然有些辛苦，但成果顯著。職場新人會得到貴人幫助，獲得不錯的發展機會。

學業運分析：學生族本月各科發展還算平衡，不會出現嚴重的偏科現象。學習表現良好，專業特長也不可以落後，每天都應該花一定的時間練習。一門好的專長，將來可能成為你的第二職業，要認真對待。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月雖然你積極爭取賺錢的機會，但多因為點子不切實際而無法獲得進展。宜腳踏實地，如有合時的想法，將能給你帶來不少的財富。

生肖雞

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月愛情運勢走高，好機會很多，就看你怎麼把握。遇見有感覺的對象時，要大膽展示自己，儘量給對方留下好印象。記得留下彼此的聯繫方式，以便日後加深瞭解，進一步發展。

有伴侶：若出差在外，不要忘記經常聯繫對方，讓對方知道你的近況，更不要吝嗇表達你的思念之情。距離產生美感，偶爾的分離讓你們更能體會到彼此的重要，愛情會因此升溫不少。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運佳，能力突顯，適合與人競爭，多能如願以償。工作中多主動提出意見，即使受到質疑，你也多能解釋清楚，令人刮目相看。

學業運分析：公平競爭能激發你的鬥志，越是強勁的對手你越感興趣，這種衝勁給你的學習帶來了生機，在競爭中進步不少。但是要本著「友誼第一、比賽第二」的精神，不要因為競爭而影響同學團結。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：月初的財務狀況有些緊張，但多能得到親友資助。下半月對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

生肖狗

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：父母的催促、身邊朋友的幸福身影，是不是讓你倍感壓力？單身無罪，別給自己揹上太重的包袱，小心這些負面情緒影響到工作，畢竟前途也是很重要的。

有伴侶：小心第三者插足！不過情人間只要坦誠相待，真心實意，就會使戀情轉危為安，也會更加堅定彼此的愛。另外，如果目前的感情關係還不穩定，沒必要把對象帶回家給父母看，以免引起誤會。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：精神有點萎靡不振，難以全心投入繁瑣的事務中，工作的效率不高。不妨停下來喝杯咖啡，振作一下精神，再投入工作中。

學業運分析：本月學業壓力不大，月中會出現想偷懶的想法，溫習功課偷工減料，預習有時直接省掉……這些小動作會讓你花費更多的時間來彌補你欠下的進度，反而會佔去了不少娛樂時間，更不划算哦。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：吃喝玩樂會花費不少金錢，過程中雖然挺快樂的，但之後又後悔連連，心情如雲霄飛車般大起大落。小錢花了就花了，守住主財才是重點。

生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：你最近有些被動，在別人眼裡會覺得你過度矜持，對你有好感的異性可能會因此而卻步。愛是需要勇氣的，為了自己的幸福，你要學會主動一些，大膽追愛，離幸福也就近了一些。

有伴侶：本月你們的感情有些脆弱，需要你好好的去經營，多抽出時間關心另一半，避免讓他產生被冷落的感覺。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作找不到重點，漏拍的情況常常發生。苦思與反省會引來反效果，讓你的思緒越發混亂。不如放下手頭的工作，到戶外多走走，呼吸呼吸新鮮空氣，找回靈感。

學業運分析：在自己喜歡的科目上會花很多時間，對於不喜歡的科目則不屑一顧，這樣會讓你偏科的現象越來越嚴重。學科就像是人體的微量元素，要均衡發展才會健康。應合理安排學習時間，平衡各科的差距。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財運不錯，中獎指數頗高喔！你的某些要求會得到上司的批准，但不可大肆宣揚，以免遭到同事的嫉妒。下半月重在守財，不要亂花錢。

【延伸閱讀】

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

農曆生日後運勢大不同？首創小限運勢盤

【科技紫微網 】