11月份生命靈數分析：3號人財運生活看好 7號人人際運勢回溫

引用二數指引作為11月的開端：

相信那些更好的，本就該發生在故事的篇章，

是你抗拒、懷疑、一見就逃跑的慌張裝忙，為自己製造了一波波的混亂，

別再以絆倒自己為樂了，主角是你，你正端坐在屬於自己的那一篇上。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：各種不見光、難以確認的事都將在本週期畫上句點，身心狀態回穩的本週期，一號人的財務運勢不但看好，更可說得上是豐盛，期待已久的計畫也可望在本週期推進，運勢來到年度高點的你，也會有種鬆口氣、終於熬過來的感覺，整年的壓力都得以在這段時間恢復平衡；

不過隨著答案揭曉，如果過去有很多不面對、希望不看就能當沒發生的事，也沒辦法在這段時間演下去了，雖然傷心難免，但也算好事，所幸這樣的事多數都在日前陸續完成，佔比不高，十一月仍是充滿舒心與祝福的月份。

工作／學習狀況：日前的受困有重大突破，主導跟話語權都重回手上，一號人可以盡情大鳴大放、發表的意見，都能得到認可、追隨、附議，如果你有遲遲推展不開的想法或專案，那就是現在了，快點拿出來，只要不離譜，結果幾乎都不會讓你失望；

這段時間也會有往更專業處鑽研、深度研究的合作或學習計畫向你招手，無論你是想學得更多、或是從配合中得到專業的晉升，也都不會失望，儘管答應就可以，做什麼都比其他時期容易得到回報的本週期，是一號人實現各種夢想的幸運月份。

愛情：雖然各種運勢看好，但單身的一號人離春天好像還有一點點距離，外在機會雖有，不過總是處於你看對方、對方也觀察你的狀態，如果沒人肯當那個先往前走一步的人，那就會是好事多磨；

會出現不錯的對象，可是對方並不主動，如果你是真心喜歡，那勢必得更大方點，才可能將永遠缺臨門一腳的感情踢進你的生命。

有伴侶者在本週期，即便被動，也能感受到對方滿滿的愛，至少月初剛開始是這樣啦～但這份愛也是渴望你有所回應的，並非單純的只是給予不用回應，如果一號人只是嘴上感謝，卻沒有更實質的回應，那這份愛也會追加利息，轉成一堆怨懟，為了避免這唯一的風險，建議一號人得時時記得回應，不但要說，也要有實質作為，才能讓美好更完整一點。

訊息指引：命運之輪逆＋錢幣九逆

重新回到軌道上，還不習慣一切太好的你，還沒忘了幫自己製造混亂，

但，低谷已經過去了，如果你還讓自己困在某個地方，

該醒了，該是時候跟上。

生命靈數2

整體運勢：十一月適合待在熟悉、穩定的地方，最能夠安頓二號人的身心。

這段時間在情感上特別能夠得到支持，你正好也需要，但是否能好好接受他人的善意，則呈現困難的局面，雖並非完全抗拒，但擔心給人添麻煩的你，可以更放寬心的接受，因為本週期身邊的人對你的支持、正面的回應，都是發自內心、而且是真的，雖然你怎麼想，並無損你的好運，但如果能放下這些不必要的擔憂，純然的接受好就是好，沒有想像中那些額外的問題，這段時間的你會更快樂。

工作／學習狀況：專業能力得到認可，客戶跟長官都給出滿高的評價，希望你可以提供更多服務，或是樂於跟你接觸，洽談更多可能性，順風順水的本週期，二號人需要的只是更多信心，告訴自己可以，覺得好，就別想太多，順著答應，那些想像中會有的麻煩，幾乎不太在這段時間出現，你需要的是收起成見、收起預設立場、收起憂慮；

會有不少新的客戶、或合作機會出現，也包含了你想很久都沒實現，快要放棄的事，也會在這段時間再回頭，嗯，好得出奇，對嗎？但這就是事實噢。

愛情：單身者的桃花運勢強盛，若有原本就喜歡的對象，在這段時間明朗化、往前跨出大大一步，直接達標的機率相當高，所以就算不是對方主動跟你告白，你也適合表明心意，會得到意想不到的進展；

對純然無對象者，因為時間到啦，所以你也會突然看到那個人，可能是原本就存在生活圈中，但你從不在意、沒想像過，但已經很熟悉的，其實正是那個命中注定。

有伴侶者好像對伴侶誤會了什麼，就算對方說著再多的保證、再如何用實際做為展現誠意，你好像都很難相信，但撇開這些，其實伴侶這段時間出奇的努力，過往你曾經用力的那些，都沒有白費呢～

成果終於展現的本週期，好好接受眼前的好吧，你原本想像的、想要的，好像都太少了一點，如果過去感情有許多波折，十一月將是完全放晴的時刻，就等二號人愉快的收下這份大禮。

訊息指引：女祭司＋聖杯四

相信那些更好的，本就該發生在故事的篇章，

是你抗拒、懷疑、一見就逃跑的慌張裝忙，為自己製造了一波波的混亂，

別再以絆倒自己為樂了，主角是你，你正端坐在屬於自己的那一篇上。

生命靈數3

整體運勢：財務物質生活看好的本週期，同時面臨著他人的質疑跟刁難，三號人似乎較無法平均看待這兩種狀況，仍會把多數焦點放在負面事務上，這會讓明明還不錯的日子裡，蒙上一層陰影；事實上這些挑戰你的聲音，也正是你需要一一去釐清的點，因為他們說的不一定是真的，但由於你對自己也缺乏自信，當有人再往這上面補一腳的時候，很容易就讓你墜落深淵了。

這段時間外來的質疑，其實反應了你對自己不滿意、或尚待定義之處，三號人該做的是面對、整理、給自己個交待，便能把那只有一點點，卻被過度放大的陰影抹去。

工作／學習狀況：長官刁難，不合理的要求跟各種尖酸刻薄是不會少的，當然你也可以默不作聲、躲著就好，不過這只會導致你的利益減損，讓對方以為自己說的真的有理，被要求更多的工作、或是實得利益的減少，都是這段時間不幫自己說話要付出的代價；

但從積極面來說，如果三號人願意用點力氣幫自己多說話，重建長官或業主正確的觀念，若真的是據理、而非只是頂嘴的意氣之爭，那對方接受度也挺高的，運勢雖開低卻有機會走高，如果言之有物，則會得到尊重，幫自己換到更豐厚的報酬或位階。

愛情：這段時間自我價值偏低，容易受外在環境波動，單身者較無拓展新關係的機會，如果太努力往外，反而會換回一堆問號、滿身傷痕，讓你更懷疑自己，所以，在努力向外之前，這段時間更需要向內，先確定好自己要什麼、不要什麼，才不會在尋愛的路上更失信心；

適合重建信心的本週期，你得花更多時間跟自己相處，先愛好自己，才有找到愛情的能力。

有伴侶者在關係中，對方嚴重的公主王子病發作中，似乎怎樣都不好、你怎麼做，他都覺得是應該的，當然這個陳述並非客觀事實，因為對方不一定有意這樣折磨你，他只是照自己本有的方式活著，不過就算對方一貫是如此的態度，你也很容易在這段時間想成這個路線；

比起要對方改變，三號人更需要看看自己在感情中是否有太過自虐之處，養大對方胃口而不自知，如果有，那就從拒絕再自虐開始吧！

當你不再一味配合，伴侶其實也會願意接受，關係中的平等是有機會恢復的。

訊息指引：權杖國王逆＋聖杯六

端坐在原本該你的那個地方，試圖挪前挪後，抗拒逃跑的你，

只要偏離了應有的航道，都只會前往一個地方，名為迷航，

這裡，還有應完成但未完成的，

得先認清自己，才能看懂無論過去現在、或未來從無須慌張。

生命靈數4

整體運勢：許多事因為塵埃落定，所以開始動起來，一切都始於四號人過去一段時間的有效整理，無論主動或被動，大致都自行決定、或被迫決定好了，對於較積極，願意主動處理問題的四號人，本週期正踩在全新起點上，能與不少有益的人事物交流的11月，會看到新奇的事物，從中得到新的經驗；

對於進度較慢、或等著各種「被決定」的族群，這個月仍在清理戰場的階段，還是必須困在很多人際失和、被各種白目的人事物侵擾的狀態中，將經歷一段內在混亂期，好運跟新機會仍在等著你，不過跨過這番泥濘，尚待你的努力。

工作／學習狀況：本週期利於任何新事物的學習、推展，無論在工作或是學習上，都有令人感到新奇、愉快的事在等著你，在過程中也會得到不少支持，四號人若能保持開放的心情，那這將是一段全新旅程的起點；

但這段時間要消化吸收新知、跟全新對象互動交流的強度也很高，對四號人會是比較考驗的地方，面對新的想法的衝擊，偶爾會覺得被冒犯、跟不上，難免要自我懷疑跟混亂一番，整體來說，順利仍是多數，只是需要更多磨合，以及更多不預設立場，才能全盤接收到11月為你準備的「好」。

愛情：本週期利於單身者新關係的拓展，會有不少主動想親近你的人，當然無法保證是好的，多數是測試看看、探測可能性的人，不過這當中也包含了真的想深入了解你的對象，若能保持理智，那兩者的差異其實一眼便知，遇見命定的那個人，就在本週期，只是四號人的內在仍有許多抗拒，怕被傷害、怕風險、怕各種，得無畏恐懼，是在這段時間擺脫單身的關鍵。

有伴侶者，跟伴侶易有口角爭執，原因不免是你在感情中的存在感太薄弱了，這會是段需要努力分配時間，才能修補關係的週期，不過四號人對於偵測危機的機制，似乎有點故障，或是只想依著自己原本習慣的方向行事，都將讓危機更擴大，演變成有其他人介入的局面；

如果不想被分手，那麼最好不要想像永遠有機會這回事，停止找各種理由跟退路，即早回魂才能止跌回升。

訊息指引：節制＋聖杯公主

所有給出的都將回到你身上，無論是泥濘難行、或天氣晴朗，

都正反應了你給出的，一絲一毫都不會被誤傳。

生命靈數5

整體運勢：能見度變高，使外在的紛擾變多，需要用許多力氣去說明、澄清的11月，得說使用比平常更多更多的語彙量，才能比較有機會得到預期中的效果，所幸五號人在本週期的心態算是穩定，在沒有放任自己的前提下，雖然要一直說重覆的事很煩，但最終都能得到好的結果；

在這些必須拿出異於常人耐性跟EQ的對話中，會意外得利，能力被看見，進而帶來好消息，因禍得福的運勢強旺，就算再煩，你都得當活到最後的人，因為活下去就有好事的～

工作／學習狀況：11月是個得花多數力氣，只為證明你的思路、做法都無誤的月份，外來會有很多雜訊，質疑你的所有、甚至是想完全否定你整個人格，如果一不小心當真，真的就會困在無止境的追尋、想著要變強的歪路上；

但那些都是煙霧彈而已，倒不是別人說的話全都不可信，不過太過偏頗的，你一定心裡也明白大有問題，就別跟著去了，充耳不聞，是這段時間的保命符，廢話就當沒聽見，該說明就說明、不糾纏太久，但立場踩穩、堅定而強軔。

先苦後甘，這段時間的工作進度、價值都會在月中過後慢慢被認可、得到回報。

愛情：單身者桃花眾多，好壞參半，考驗你選擇的智慧，這段時間熱情要幫你介紹的人也不少，不過好的對象幾乎不可能在這個方向中出現，過份積極的轉介紹，是你首先該排除的對象，因為光是聊天大概就足以讓你有地獄感，生命應該浪費在更有益的事物上，其實五號人身邊原本就有聊得來的對象，這段時間的互動、心靈交流也會更深刻，請把重點放在這裡就可以。

有伴侶者的關係面臨外在挑戰，你跟伴侶的桃花似乎都不少，至少你這裡，會有不少人不在意你已有對象，試圖想挑戰看看，不過這些人真的都非善類，五號人在本週期得更注意界線問題，萬一模糊，則會引發關係中的爭執，原伴侶追討不休的狀況會讓你非常頭痛；

若能保持堅定及穩定，則是完全相反的發展，他人試圖介入的狀況，反而更顯你對這段感情的真心，處理得好，這就是一段感情深化升溫的關鍵期。

訊息指引：聖杯八逆＋寶劍五

最快能終結混亂的方式，就在最接近混亂的方向，

雖然留在原地的每天，總會一再感到迷茫，

但別試圖再拿出閃避的手段，

比起跨過，此刻更需要的是挺身迎戰。

生命靈數6

整體運勢：外在支持較少，只能靠自身判斷前進的本週期，六號人跟旁人的情感交流、溝通，都較難取得共識，過去一段時間躊躇太久、沒有即時下決定的機會，也將在這個月正式破局，與旁人不管實體、或是心理距離都遙遠的這段時間，更適合內省、與自己相處；

不過這段時間看似外在的各種不順、限制，帶給六號人的卻是禮物，正因為這樣微與世隔絕的半真空狀態，你有了許多跟自己獨處的時間，只要不抵抗、順勢而為，會讓你重新調整自己的方向，身心都能更安定。

工作／學習狀況：該做的事，前進的路線，在這個月都會變得更明確。

因為不該推展的、有狀況的，都會陸續現形，只要有保持理智，應該都知道要抽腿的，六號人面對這些發展不下去的人或事，只要願意堅決說不，同時也因為事實就擺在眼前，誰也沒辦法再多勉強你，所以不要做無謂的掙扎，當放則放；雖然看似能做的事、能走的路都只剩一條，的確讓人心慌，但只把努力花在有回報的事物上，那進度便會飛快。

面對11月，你不該有太多遲疑，專心才是王道。

愛情：單身者必須脫離原本的生活圈，往外走才會有新的機會，就算不打算找新對象，在這段時間，也該與原有這些人際保持距離，因為的確會有桃花出現，他們需要幫助、楚楚可憐，不過卻不是真的喜歡你，只是想找個人依附罷了，會包裝成愛情或友情，可一旦沾上，就會帶來無窮盡的麻煩，不怕交不了，就怕甩不掉，請六號人務必要保持冷靜。

有伴侶者與伴侶互動失衡的地方，將在本週期現形，對方對你不滿、溝通不順、沒有共識，因為過去你很可能對這些情緒勒索，基於愛，都買單了，對方才會覺得這是有效的，這段時間就變本加厲了；

面對各種安撫不來的現況，六號人得先支持自己，徹底把不合理的地方跟對方好好說明，關係並不會因為爭吵或對方不滿而結束，但卻很可能因為你的溺愛與縱容，反倒走向更低潮的方向。

關係需要重回平衡，11月將會經歷整頓期，必然帶來陣痛，但唯有如此，才是讓關係繼續的唯一辦法。

訊息指引：錢幣七＋力量

答案向來不在外面，你知道的，

答案早就寫好，是那個你最想，卻又一直都無法相信的，

無論如何曲折繞彎，那便是最終解了，終究得回到這裡。

生命靈數7

整體運勢：能不思考太多，願意將焦點放在與生活瑣事的七號人，在本週期是幸福的，雖然還是有一些沒有結果、暫時想不出答案的事情困擾著你，不過一旦調整目光，把重心放在看得見、摸得到的事上面，就會發現，其實還有不少事可以做，事情不像你想的那麼糟，而且在實做的過程中，也能發現、進而解決問題，帶來成就感；

這段時間人際運勢也回溫了，跟其他人的交流變得順暢、邀約變多，只要願意幫自己選幾個舒服的聚會，會更能感受到11月要為你帶來的善意。

工作／學習狀況：思考清晰，糾結較少的本週期，在工作上雖然會被要求專業技能的精進，但終於能就事論事，接受挑戰、解決問題，會在學習新知中得到樂趣，七號人會從工作跟進修中，發現事情比想像的更簡單，該升級就升級，但不代表原本的你就是被嫌棄的，這大概是比工作順心、做出成果更珍貴的東西了，在人際上雖然還是有失望之處，這段時間多是自己獨力完成的項目會比較有進度，但只要不掉入懷疑自己不足、被排擠的想像，這段時間工作含金量是滿高的，也會得到滿意的收益。

愛情：單身者在本週期，適合到各人際圈走走看看，至於深入，則需要再等等，11月身旁的對象，似乎不那麼適合你，多是比你更需要幫助、更低落或悲傷的人，雖然能有共通話題，但那不是愛情，不會成為對象，可是這些對談對七號人卻是有益的，你會從他們身上看到自己、更認識自己，這會有助七號人更認清現實，在這段時間能有所頓悟的話，會加分在未來的戀情裡。

有伴侶者在關係中，能順利與另一半恢復正常的交流，恭喜恭喜。

一切進步，都是來自於七號人的「不想再為對方想那麼多，想先以自己快樂為優先」開始，但轉換的初期，難免需要承受來自伴侶的失落感，不過對方只是需要時間調整，只要能明確傳達你為何會這樣做，也就夠了，給對方一點時間跟上；11月是調整期，雖有震盪，但好好說明之後，後續交流狀況就會變得比較健康。

訊息指引：錢幣二逆＋權杖九逆

別再發散、焦慮、耽溺於過往的自我懷疑，你再也不需要擔心，

從此刻起，你會知道最不需要的，就是為難自己。

生命靈數8

整體運勢：過去一段時間，某些掙扎中、無效的努力即將終結，沒有更多著力空間的你，反而在這個週期能把重心放在確實有益的事情上，不再有不切實際的期待，反而帶來整個週期的順利；

唯需要避免，八號人自己還是會另闢無用的新戰場，再試圖用其他方式對原本執著的事物施力，這都會再度你回到上個月受阻的迴圈中打轉。

這段時間適合待在舒適圈內、或是多把時間保留給家人，得到適度情感滋養的你，就比較容易安份、安住於當下。

工作／學習狀況：受到嚴格的考核跟對待，沒辦法輕鬆的本週期，因為大環境的氣氛保守，所以經典、不變，就是最好的方案，不過就如上述，八號人卻特別想在這個時候做點什麼特別的，其實這個月工作多數狀態下都順利，而且可以得到認可，不過一旦想搞怪，事情就來了，如果眼前正出現不斷被否定、打回票、質疑，肯定是八號人無意識的，在某些地方執意要展現個人才華所造成，但當下「做到最好」卻不是最必要的，眼前需要的是四平八穩，想更順利一點的你，少點考驗自己，就不會一直在討好不了、受一肚子氣的迴圈裡。

愛情：單身者追求新關係的態度變得積極，外在環境也恰好支持，只是就僅限於原本熟悉的圈子，譬如同事、或日常就會往來的對象，不利新對象發展，想打進全新的人際圈反而會帶來挫折感，對於原本就有曖味但尚未發展對象的八號人，這段時間則是關係推進的絕佳時機，可以創造出不少共同話題、熟悉感也是讓關係更升溫的要件，至於全無對象的族群就得再等等了，這段時間的可能性是較少的。

有伴侶者能在原有關係中，得到對方的支持、照顧，這段時間充份感受到溫情的你，對此卻沒辦法完全滿足，總覺得想要更有趣、想在關係中多做點什麼，不過如果真的嘗試了，會發現方向似乎不太對，要嘛對方不買單，不然就是努力了半天，還是覺得無趣；

正處於「好」，但是又覺得哪裡怪怪的、不太好的八號人們，更應該意識到關係需要的不是更多花招，也不是只要有趣就好，你經常在關係中隱藏的陰暗面，或是較有壓力的面向，才是需要兩個人共同面對、交流的問題，所以收起那些花俏吧，11月是雙方放下人設，展現更多真實面貌的週期，方向只要正確，就能從感情中得到更多踏實跟安心。

訊息指引：聖杯九＋權杖一

已經足夠好了，比起想方設法的再去哪裡，都不如此刻的風景，

比起無止盡的追尋，更該學會穩穩的，把腳紮進當下裡。

生命靈數9

整體運勢：財運看好的本週期，最能讓九號人感到舒服的方式，也是將所有焦點都放在這裡就好，看著不斷進帳的數字，能夠讓你感覺到生活中仍有些是可控、順利的，也能比較不讓其他的部份拖垮你的心情；

在十一月，會有很多不可控的事件，該快的拖進度、不該來煩的又一天到晚刷存在感，很難讓人不煩躁，脾氣控管得多注意了，這是一段需要大量對外溝通的時期，可能會讓你心累，但如果有正常應對，其實狀況都不算難解決，只是需要多一點耐煩而已。

工作／學習狀況：在事件進度的推展上會呈現停滯，只能橫向守成、很難直線進展的本週期，找新的事、拓展新計畫，就可以暫緩了，原本打算要推行的進度也可能有延遲的狀況，需要等錯誤排除才能繼續進行，偏偏排除錯誤這件事，因為不是你的問題，當然就不是你努力做點什麼就能改善的，比起白花力氣，不如先擺在一邊不看，反而會比較順利；

專業上多出的心力，如果想做點研究，倒是會滿有進度的，十一月盡可能把重心放在自己能獨力完成的事，通常都會帶來滿好的成績。

整體來說算是順利，只要將參與的閒雜人等減少最少，所得報酬會讓你滿意的。

愛情：單身者不宜踏入新戀情，在人際運勢稍微走弱的本週期，會有滿多蒼蠅老鼠、缺愛的人想接近你，這些當然都非安全對象，初期就會讓你覺得很煩人，這些對象因為後續也沒有太多正常往來的必要，所以如果真的沒有興趣，那就不該太客氣，你會發現禮貌是沒有用的，客套就可以省了，直接一點，會讓你麻煩少一點。

有伴侶者在這段時間，伴侶又故態復萌，戀情呈現冷淡、甚至是停滯，通常與你前些日子又忍不住多努力了些什麼有關，生命似乎一直在告訴你，不需特別費心費力，你本來就該無條件被照應，面對困局、伴侶擺爛問題再度現前的你，此刻應該深刻有感，放手不管，才是讓對方振作起來的要領；

這段時間的九號人，因為在關係中感到特別無力，把時間花在照顧自己需求，冷淡而冷靜，才是讓關係恢復生機的路徑。

訊息指引：權仗二＋吊人

那些多餘的努力，且先放棄，別用盡力氣卻只換回茫然無力，

比起如何動，更該學會靜的你，不需忙也不需急，

該你的，一直都只會屬於你。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。