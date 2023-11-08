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2024總運勢排行！雞最旺、兔苦盡甘來、這生肖事業報喜慎防小人(上)

時報出版／ 文‧雨揚老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimamge
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimamge

在新的一年中，生肖運勢排名也重新排序，有哪些生肖準備嶄露頭角，迎接前途似錦的運程呢？又有那些生肖逢流年不利，運程不穩呢？在本章節會有詳盡的分析，讓大家率先一步掌握自身運勢。排名較後面的生肖朋友們，也不要氣餒喔！只要參考我在書中提供的指引，便能抓住機會，做出正確的判斷，從而改變局勢，順利度過難關。

第1名　雞：一鳴驚人年

在「紫微」和「龍德」這兩顆超級吉星的加持下，雞朋友在今年不只能心想事成，還能壓制部分凶星帶來的影響，運勢排名來到第一！加上「六合」的力道，更增添不少好運，職場上將會屢建戰功，即使開創新事業也能在初期就打響名號。感情、家庭與健康，都將處在最好的狀態，只要不過度勞累，保持健康生活習慣，今年即可一鳴驚人。

第2名　兔：發光發熱年

兔朋友去年度過了辛苦的本命太歲年，今年運程總算一躍而起！喜迎在各方面皆帶來好能量的「太陽」星，無論事業或愛情都能順風順水。同時也催旺財運運勢，正財收入滿載而歸，只要理財得宜，便能荷包滿滿。若能腳踏實地、謙遜積極，相信兔朋友今年定是心想事成之年！

第3名　猴：嶄露頭角年

猴朋友今年的整體運勢，延續了去年的好彩頭，更在「三合」助力的加持下，事業及人際關係表現亮眼，尤其今年有「華蓋」吉星陪伴，能夠盡情施展才華，並獲得讓人羨慕的成就與聲望。功名運勢也不輸去年，有許多晉升空間。愛情方面，雖然女性的主導性偏強，但依舊順利甜美。

第4名　鼠：功成名就年

鼠朋友們在甲辰龍年擺脫了去年的低迷運勢，迎來功名與財運的吉星入駐，更有三合助力加持，有利在事業上獲得口碑與聲望，成為大家景仰的對象；同時也帶動財富累積，很適合在今年整頓理財計劃。然而象徵官非、小人的凶星也在旁環伺，遇事記得多以和為貴，切勿逞口舌之快，即可有化險為夷的好運！

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供
《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

第5名　豬：幸福洋溢年

對豬朋友們來說，因「紅鸞星動」，今年會是您的感情幸運年，請好好享受幸福美滿的日子！除了感情充滿好運，工作上也是貴人連連，只要你積極地開拓人脈，職場上能獲得更好的成績，也能為你帶來相當多的財富；但切記要謹慎消費，有些預期的收入可能會憑空消失，得先做好心理準備！

第6名　羊：福氣滿盈年

羊朋友們今年福星高照！有五行最福之神「天德」星，還有增強貴人運勢的「福德」星加分，整體運勢提升之外，事業上也能有一番成就，可望獲得上司的拔擢。家庭與愛情部分，則略有不順遂之感，恐有口舌之爭，或情緣漸淡的感受。面對憂喜參半的一年，保持穩定心境，冷靜、正向應對即可。

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

生肖

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