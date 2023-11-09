2024總運勢排行(下)：牛看清楚合約、蛇馬吉星保佑、這生肖運勢低谷考驗多

在新的一年中，生肖運勢排名也重新排序，有哪些生肖準備嶄露頭角，迎接前途似錦的運程呢？又有那些生肖逢流年不利，運程不穩呢？在本章節會有詳盡的分析，讓大家率先一步掌握自身運勢。排名較後面的生肖朋友們，也不要氣餒喔！只要參考我在書中提供的指引，便能抓住機會，做出正確的判斷，從而改變局勢，順利度過難關。

第7名 牛：穩健前行年

今年雖有吉星「太陰」守護，但逢「貫索」等多顆凶星來犯，會常有事事無法大展身手、備受束縛之感，在工作與生活上也容易陷入被動、進退兩難的困境。在面對合夥或合作關係時，切記務必謹慎小心，再三審視合約上的內容，以免讓自己的權益受損。此外，也需要適當釋放壓力，培養處變不驚的態度以面對難關。

第8名 蛇：蓄勢待發年

蛇朋友今年有代表事業與貴人的吉星「天解」來助，以及愛情喜事的第一吉星「天喜」星，但也有不少凶星入駐，整體運勢憂喜參半。請持續保持正向思考、謙虛謹慎，並適時求助貴人，都可平順度過。今年還需要特別留意身體狀況，別過度操勞，以免健康亮紅燈，進而影響工作與生活。

第9名 馬：事業打拚年

馬朋友們今年雖有諸多吉星入駐，但同時也有讓災星效果加倍的「浮沉」星，加上會帶來損耗缺陷之影響的「天狗」星，整體運勢較為低迷。但工作成就可以期待，因有「八座」吉星守護，能展現領導才能與升遷機會；而感情和財運方面，則會有讓人憂慮的大小事發生，不過只要以良善的心面對，就能逢凶化吉。

第10名 虎：韜光養晦年

虎朋友今年凶星環伺，且缺乏吉星守護，行事必須萬分謹慎，來自各方的諸多困難及挑戰，可能導致生活失去平衡；工作上要留心出現重大疏失，也要多關懷家人健康和心理健康狀況。在這一年裡，面對層出不窮的困境，記得提醒自己以正向思維看待，即使各項難題橫亙眼前，也不要洩氣，必能從中得到寶貴的經驗。

《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》。圖／時報出版提供

第11名 龍：迎難而上年

今年是龍朋友們的太歲年，還伴隨著「劍鋒」、「黃旛」等凶星，導致整體運勢不佳，日常生活中容易心神不寧，還可能遭遇橫禍或傷損之事。幸而在職場上，自身能力與才華受到青睞，能獲得不少肯定，正所謂潛龍在淵、靜待來日，今年請龍朋友務必以不急躁的態度面對大小事，便可平安度過，逢凶化吉。

第12名 狗：養精蓄銳年

狗朋友們今年將面對運勢低谷，逢「歲破」之年，運程出現不少動盪，「破碎」星則會讓人際關係離散不聚，加上受六沖的影響，凶星的力道會被加強，各方面都有嚴峻的考驗在等著你。記得保有健康正向的心態，在低潮時，也不忘要給自己多一點鼓勵，保持健康正向的心態，才能逢凶化吉！

(本文摘錄自《2024開運大預言&祥龍財庫年/開運農民曆》，時報出版，未經同意禁止轉載。)