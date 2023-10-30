唐綺陽星座運勢週報：射手職場言行注意 天蠍氣場迷人桃花佳
【唐綺陽星座運勢週報10/30-11/5】
星象影響：土星順行、日火入相中、水天對分、日木對分、金海對分
土星順行，魔羯座開始動起來，找出長期受阻礙的問題點，好好揮別處理、重新出發。日火入相中，星盤有星在10-19度者，生活變得忙碌，被迫做出財務上的決定，遇到對手能激發鬥志，這股能量運用得宜則能大破大立，注意避免脾氣急躁。水天對分，凡事不按牌理出牌，做好隨機應變的心理準備。日木對分，能力強者將受到貴人青睞。金海對分，能看清原本被隱藏的部分。
12星座個別運勢：
獅子：注意睡眠問題影響注意力，與另一半需多溝通
天秤：臨時動議多需注意健康，當心感情壓力大爆發
射手：職場上言行舉止要三思，戀愛上要多聽對方解釋
魔羯：工作上停看聽可視為休息，情感付出前多思考分析
金牛：處理事務按部就班，散發悠然氣質吸引桃花
處女：維持冷靜理智的處事態度，避免潑另一半冷水
水瓶：職場上受到他人影響，感情容易被針對或出問題
雙魚：適合協力工作需仔細衡量，愛情出現二選一的煩惱
牡羊：事務告一段落可犒賞自己，買禮物彌補另一半
雙子：職場上要鬥智鬥勇，會被有幽默感的桃花吸引
巨蟹：工作帶領大家衝鋒陷陣，感情在乎未來理念一致性
天蠍：走進新階段自信滿滿，散發迷人氣場桃花運佳
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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