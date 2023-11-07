誰是夢幻室友？天秤好溝通、金牛比價高手、這星座最棒「家事全包」

在外租屋，不想要下班就窩在小套房，上班族或學生常常會有面臨需要找室友的問題。俗話說，「好室友帶你上天堂」，命理網站旺好運分享，「這些星座就是很適合當室友」，快看看如果要合租房子，這些星座跟他們住就對了。

第三名：巨蟹座

巨蟹座總是溫柔以待很多事物，還能當一個最佳的傾聽者，而且又很會做家事，由此就能知道與他們成為室友，可以感受到家的感覺，是非常溫暖又舒服的氛圍。

第二名：金牛座

金牛座性格比較老實一點，而且也保有尊重的態度，重點是他們對於金錢很敏感，不僅能幫大家管理水電費，各種生活用品都是便宜到手，會有一種遇到好隊友的感覺。

第一名：天秤座

天秤座是很能溝通的性格，他們不僅懂得察言觀色，更懂得如何處理人際關係，而且加上他們非常講究公平，在室友的角度是非常公平公正又講理的。

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