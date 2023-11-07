誰是夢幻室友？天秤好溝通、金牛比價高手、這星座最棒「家事全包」

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為室友示意圖。圖片來源/ingimage
圖為室友示意圖。圖片來源/ingimage

在外租屋，不想要下班就窩在小套房上班族或學生常常會有面臨需要找室友的問題。俗話說，「好室友帶你上天堂」，命理網站旺好運分享，「這些星座就是很適合當室友」，快看看如果要合租房子，這些星座跟他們住就對了。

第三名：巨蟹座

巨蟹座總是溫柔以待很多事物，還能當一個最佳的傾聽者，而且又很會做家事，由此就能知道與他們成為室友，可以感受到家的感覺，是非常溫暖又舒服的氛圍。

第二名：金牛座

金牛座性格比較老實一點，而且也保有尊重的態度，重點是他們對於金錢很敏感，不僅能幫大家管理水電費，各種生活用品都是便宜到手，會有一種遇到好隊友的感覺。

第一名：天秤座

天秤座是很能溝通的性格，他們不僅懂得察言觀色，更懂得如何處理人際關係，而且加上他們非常講究公平，在室友的角度是非常公平公正又講理的。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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室友 租屋 上班族 套房 星座

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