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火象怕吃太多、水象當心長肥肉！四象星座「秋季減肥」最該注意什麼事

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解減肥該注意哪些地方。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解減肥該注意哪些地方。圖片來源／ingimage

現代人愛美、注重身材。趁著秋高氣爽的日子，也是個讓自己瘦身的好時機。日本網站「占TV」就分享四種象限星座，在秋天想要瘦下來，可以嘗試什麼樣的方法。

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

火象星座星座而言，平時就已經有相當的活動量，因此沒有什麼運動不足的問題。反倒是可能因為覺得自己有在動，所以在飲食上就顯得肆無忌憚，不知不覺堆積了許多脂肪。因此在減肥時，特別要觀察自己的手臂或背部等不容易察覺的地方，是否有發福的狀況。

地象星座（金牛座、處女座、魔羯座）

總是埋頭苦幹的地象星座，很可能一坐下來辦公，就是持續著好幾個小時。而在同樣姿勢下坐太久，當然容易讓肌肉鬆弛、肥大。因此不妨在工作中間的間隔中，稍微起來活動筋骨，做點簡單的鍛鍊，以補足平常生活忙碌，沒辦法好好運動的份。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

喜歡談天說地的風象星座，最該注意臉部肌肉的鍛鍊。由於在談話的時候，表情也經常是表達的一環。特別是經過疫情，仍有一部分的人養成了戴口罩的習慣，減少了使用到臉部動作的機會。所以可在平常照照鏡子練習微笑，或是嚼口香糖，也能夠帶來一定效果。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

水象星座雖然在意身材，老是會喊著「不減肥不行了」之類的話，但實際上卻又容易無意識地吃太多點心，讓自己漸漸發福。特別是肚子周圍需要時時注意，是不是又堆了一圈脂肪。平常可以做些瑜珈、皮拉提斯或是健走來控制一下。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

風象星座 火象星座 水象星座 脂肪 運動 減肥 星座

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