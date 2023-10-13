雙十過後...4生肖財運連旺15天！馬有偏財運、豬賺錢機會就在眼前

雙十連假放完了，你是不是還有點意猶未盡？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，雙十過後有四個生肖財運駕到，會連旺15天，快看看有你嗎？

第四名：屬豬

在下半月本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。

開運物：鈦金，招財貓

第三名：屬兔

只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，下半月就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

開運物：LED用品，多肉植物

第二名：屬鼠

屬鼠的人接近下半月的時候，運勢開始明顯不同，你會發現貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

開運物：存錢筒，香氛

第一名：屬馬

屬馬的人在下半月，偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。

開運物：白水晶，虎眼石

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