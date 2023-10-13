快訊

盧秀燕致歉國慶烏龍事件 楊大正回應：不希望變口水戰

10/13【早晨財經速解讀】9月CPI高於預期 聯準會有再升息空間？美債看多vs.看空理由曝

以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」！怒斥：泯滅人性

雙十過後...4生肖財運連旺15天！馬有偏財運、豬賺錢機會就在眼前

聯合新聞網／ 文/清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運大爆炸示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運大爆炸示意圖。圖片來源/ingimage

雙十連假放完了，你是不是還有點意猶未盡？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，雙十過後有四個生肖財運駕到，會連旺15天，快看看有你嗎？

第四名：屬豬

在下半月本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。

開運物：鈦金，招財貓

第三名：屬兔

只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，下半月就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

開運物：LED用品，多肉植物

第二名：屬鼠

屬鼠的人接近下半月的時候，運勢開始明顯不同，你會發現貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

開運物：存錢筒，香氛

第一名：屬馬

屬馬的人在下半月，偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。

開運物：白水晶，虎眼石

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 偏財運

延伸閱讀

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

10月橫財運爆發！3生肖受財神眷顧「旺到月底」 強大氣場吸鈔入帳

最虛偽三生肖！狗出賣朋友、蛇利益至上、這生肖外表老實根本「雙面人」

三生肖10月上半月財運爆發！屬兔樂得踩狗屎運 這生肖邁入「新的輝煌」

相關新聞

B型還以顏色、這血型如臨世界末日 四血型「被傷害了」如何應對

平常生活在外，與人交際的時候，難免也可能因為他人的三言兩語，讓自己的內心受傷。日本網站「占TV」近來就分析四種血型星座的人，在自己內心被傷害之後，分別會有什麼樣的反應。

雙十過後...4生肖財運連旺15天！馬有偏財運、豬賺錢機會就在眼前

雙十連假放完了，你是不是還有點意猶未盡？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，雙十過後有四個生肖財運駕到，會連旺15天，快看看有你嗎？

每日星座運勢／水瓶參加團體的活動 創造一份機緣

2023-10-13牡羊座短評：事業和財富能同步發展。【整體運★★★★☆】工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，

農曆9月運勢(上)／龍會破財、猴會背鍋、兩生肖當心血光之災

時間來到農曆9月，湯鎮瑋老師分享影片「農曆九月，十二生肖月運勢，鼠、龍、猴、雞、狗要注意⚠️」，這裡是指命理學的農曆九月，從國曆10月8日「寒露」節氣到11月8日「立冬」節氣，這也是十二地支的戌月。

不怕人說嘴！「5星座」對自己超有自信 射手不怕失敗、第一名自尊心很高

老王賣瓜，自賣自誇。對自己有信心，不怕別人來說嘴，才敢如此展現。當然做事想要成功，也同樣的需要有自信，才能有好的表現。別想太多，只要好好表現自我，就會有好成績。

最愛記仇3星座！天蠍一定報復、摩羯有計畫還擊、「這星座」直接疏遠

還記得年初大火的韓劇「黑暗榮耀」嗎？女主角年少遭校園霸凌，長大後找當初的同學們報仇，故事大快人心。要知道有些星座不拘小節，很多事情過去就忘記，也有些星座非常會記仇，找到機會絕對報復。搜狐網分享，「小心眼，最記仇的三星座」，快來看看跟你想得一樣嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。