快訊

公司發票成堆沒人理…他一對「爽中6碼」：該說嗎？

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

寵物安樂死效應 獸醫自殺率飆高

台灣醒報／ 台北報導
研究曾指出，將近7成的獸醫都曾經歷過同事自殺，獸醫遭遇到心理風險逐漸受到關注。（Photo by Cheryl Cox on Flickr under C.C. License）
研究曾指出，將近7成的獸醫都曾經歷過同事自殺，獸醫遭遇到心理風險逐漸受到關注。（Photo by Cheryl Cox on Flickr under C.C. License）

「職責是拯救動物的獸醫，最常見治療方式竟然是將寵物安樂死！」有獸醫感嘆表示，因為寵物的醫療資源不足，安樂死事相當常見的處置方式，但卻給獸醫心理帶來嚴重的負面影響。根據數據指出，近7成獸醫都曾尋求心理健康協助。

7成經歷同事自殺

衛報》指出，研究曾指出，將近7成的獸醫都曾經歷過同事自殺，且超過6成的獸醫曾尋求心理健康的協助。前澳洲獸醫協會全國主席維爾指出，因為缺乏治療動物的資源，獸醫常常被迫選擇安樂死的方式來處置動物，而這相當令人洩氣。

BBC》報導，研究人員指出，引發獸醫心理健康危機的原因很多，包括經濟狀況、工時太長或飼主期待過高等。

飼主期待過高

根據寵物產品協會的數據，2022年美國寵物飼主在獸醫的花費將近360億美元，加上近期通貨膨脹的影響，寵物照護費用攀上新高。獸醫師沃爾克表示，隨著飼主花費在寵物的費用愈多，需求也會變多，導致獸醫的壓力與日俱增。

如果飼主無法支付手術或治療費用的話，獸醫通常都會拒絕提供護理照顧，導致他們常常遭受到「貪婪」的批評，甚至被批評「你們應該要拯救動物，而不是放任他們死亡」。

獸醫人力告缺

此外，美國動物醫院協會報告指出，獸醫產業員工的流動率將近25%，每 10 個獸醫職位空缺只有1名申請人，使得大多數診所長期人手不足。費利亞諾說，「寵物案件量絕對是天文數字，有時候我每週工作時間超過80小時，也有獸醫連續10小時看診」。

目前美國獸醫協會正設法解決獸醫自殺率過高的問題，如提供培訓課程，提前告知獸醫實習師未來可能遇到的狀況、建立線上匿名的支援專線等。

【更多精采內容，詳見

獸醫師 寵物 美國

延伸閱讀

獸醫看診發現病患「倒不出來」籠子轉90度橘貓懸空抵抗：拜託讓我回家啊！

收編帥氣虎斑奶貓「養4個月顏色掉光變灰狼」！送去檢查獸醫傻眼：確定沒被偷掉包？

他收編1窩浪貓被獸醫打臉是狗！長大越看越怪 鑑定後「身世三段式鬼轉」傻了

亞洲首間 香港城大獸醫課獲英澳認可、下月迎11港產獸醫

相關新聞

月底吃土！12星座注意「漏財黑洞」避免再當月光族 獅子愛虛榮、牡羊太衝動

除了會賺錢也要懂得節流，才能累績更多財富，但大家都會有在某方面過度支出的習慣，就像個漏財的黑洞。星座專家艾菲爾提點，12星座應該防範的金錢漏洞，讓大家避免再當月光族!

寵物安樂死效應 獸醫自殺率飆高

「職責是拯救動物的獸醫，最常見治療方式竟然是將寵物安樂死！」有獸醫感嘆表示，因為寵物的醫療資源不足，安樂死事相當常見的處置方式，但卻給獸醫心理帶來嚴重的負面影響。根據數據指出，近7成獸醫都曾尋求心理健康協助。

不怕人說嘴！「5星座」對自己超有自信 射手不怕失敗、第一名自尊心很高

老王賣瓜，自賣自誇。對自己有信心，不怕別人來說嘴，才敢如此展現。當然做事想要成功，也同樣的需要有自信，才能有好的表現。別想太多，只要好好表現自我，就會有好成績。

最愛記仇3星座！天蠍一定報復、摩羯有計畫還擊、「這星座」直接疏遠

還記得年初大火的韓劇「黑暗榮耀」嗎？女主角年少遭校園霸凌，長大後找當初的同學們報仇，故事大快人心。要知道有些星座不拘小節，很多事情過去就忘記，也有些星座非常會記仇，找到機會絕對報復。搜狐網分享，「小心眼，最記仇的三星座」，快來看看跟你想得一樣嗎？

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本...「這星座」建議國旅就好

12星座出國旅遊最適合去什麼地方？旅遊旅遊地點通常都取決於個人喜好，但因為每個星座個性不同，有些地方特別適合某些星座去旅遊，可能會帶來更好的能量。如果你正打算出國旅遊，不妨參考看看。

不擅長說話三星座！金牛慢熟、處女太直接、這星座很難聊「句點王」

常說「沉默是金」，有些人擅於表達，總是能用說話來拓展人脈或表現，但有些人就是比較不擅於說話，命理網站旺好運分享「這些星座真的不太愛講話」，快看看都有誰上榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。