寵物安樂死效應 獸醫自殺率飆高

「職責是拯救動物的獸醫，最常見治療方式竟然是將寵物安樂死！」有獸醫感嘆表示，因為寵物的醫療資源不足，安樂死事相當常見的處置方式，但卻給獸醫心理帶來嚴重的負面影響。根據數據指出，近7成獸醫都曾尋求心理健康協助。

7成經歷同事自殺

《衛報》指出，研究曾指出，將近7成的獸醫都曾經歷過同事自殺，且超過6成的獸醫曾尋求心理健康的協助。前澳洲獸醫協會全國主席維爾指出，因為缺乏治療動物的資源，獸醫常常被迫選擇安樂死的方式來處置動物，而這相當令人洩氣。

《BBC》報導，研究人員指出，引發獸醫心理健康危機的原因很多，包括經濟狀況、工時太長或飼主期待過高等。

飼主期待過高

根據寵物產品協會的數據，2022年美國寵物飼主在獸醫的花費將近360億美元，加上近期通貨膨脹的影響，寵物照護費用攀上新高。獸醫師沃爾克表示，隨著飼主花費在寵物的費用愈多，需求也會變多，導致獸醫的壓力與日俱增。

如果飼主無法支付手術或治療費用的話，獸醫通常都會拒絕提供護理照顧，導致他們常常遭受到「貪婪」的批評，甚至被批評「你們應該要拯救動物，而不是放任他們死亡」。

獸醫人力告缺

此外，美國動物醫院協會報告指出，獸醫產業員工的流動率將近25%，每 10 個獸醫職位空缺只有1名申請人，使得大多數診所長期人手不足。費利亞諾說，「寵物案件量絕對是天文數字，有時候我每週工作時間超過80小時，也有獸醫連續10小時看診」。

目前美國獸醫協會正設法解決獸醫自殺率過高的問題，如提供培訓課程，提前告知獸醫實習師未來可能遇到的狀況、建立線上匿名的支援專線等。

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