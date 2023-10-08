殺破狼週運勢／金牛被爛桃花纏上 獅子職場身價飆漲

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星與天王星脫離不良相位影響，被拖欠的酬勞一次發放，失血的荷包終於充飽。某些白羊座會開發新的兼職，收益更為寬裕，經濟獲得大幅改善。

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與水星合相，放手一段不健康的情感關係，突然覺得自己輕鬆許多。單身的白羊座會被有好感的人告白，而閃電與對方交往。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，接受了一個重要的職務或是案件，在職場受到各方矚目，薪資也給予極高的待遇。但金星受到土星影響，相對而言肩負著不能輸的壓力。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，不要涉入危險的行為或區域，當心人身安全。容易爆發急性疾病，嚴重的話可能需要動手術治療。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，工作職務會有大幅度的調整與調動，可能會轉換單位，或是突然跳槽轉換跑道。也有某些金牛座決定辭職，暫停工作一陣子，好好思考接下來的職涯發展。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入戀愛宮位，受到土星影響，火星進入感情宮位，受到冥王星影響，已經有穩定伴侶，卻被爛桃花死纏爛打，覺得困擾。某些金牛座突然發現自己是別人關係中的第三者，被迫退出，但心有不甘。

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，土星受到進入戀愛、娛樂、子女宮位的金星影響，別人的情感問題不要去關心，容易公親變事主。某些金牛座參加追星或是動保團體，發現有人的地方就有是非，很難脫身。

海外運方面，在海外宮位的冥王星，受到火星影響，出遠門旅行，或是在海外生活、留學、打工渡假、派駐在當地工作的金牛座，要當心被當地人討厭、仇視，甚至被攻擊。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛、子女宮位，會被有好感的對象告白，兩人試著交往看看。感情穩定的雙子座，會發現自己懷孕了，喜獲麟兒。也有一些雙子座會收編新的毛孩子。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，受到冥王星影響，同時在志業宮位的土星受到家宅宮位的金星影響，會被派駐到生活機能較為不便的地方，一切從零開始建構起。某些雙子座則是工作過度操勞，開始有生病的現象。

健康運方面，進入健康宮位的火星受到在疾厄宮位的冥王星影響，工作過度勞累，並罹患重病，身體狀況極糟，還必須在限期內把許多事務處理完成，身心靈的壓力都到達了極限。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到進入健康宮位的火星影響，花在保險、醫療、健康方面的資金頗多，但身體狀況卻不見起色，每天都因為疾病纏身，感到厭世。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，遇到任何需要幫助的事情，會有意想不到的人士伸出援手幫助。某些巨蟹座會認識身份很特殊的奇人，在冷門的領域是專家。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，家中會有新的成員加入，或是有親人在從此離開你的生活。對待越是重要的人，情緒管理要越好。某些巨蟹座會在此時搬家或購屋。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到在感情宮位的冥王星影響，與戀愛對象因為小孩或寵物相關的問題吵架，雙方都各執己見，不肯退讓。某些巨蟹座可能因為與情感對象分手，寵物也被迫留給對方飼養。

工作運方面，金星進入面試、溝通宮位，受到專業宮位的土星影響，面試新工作或接洽新案件時，專業能力受到質疑，或是雙方溝通不良，面試者是個門外漢，即便你被錄取了，也不太想進入這樣的職場工作。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星脫離不良相位影響，因為某些事件突顯出你的工作能力與價值，在職場的聲望與身價水漲船高，許多人都想沾你的光，分一杯羹。

本週須注意的部分

溝通運方面，日蝕發生在溝通宮位，說話太過一針見血，得罪上司與部屬，雖然這些都是實話，卻有人無法承受真相。需特別當心口舌是非，特別是在網路上的發言要謹慎，免得惹禍上身。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，受到土星影響，會需要購買某種昂貴的東西，但現金不夠支付，必須分期付款攤還，每個月負擔加重。某些獅子座則是投資失利，必須變賣掉自己手上值錢的物品，變現補貼財務漏洞。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，開發出新的被動收益來源，經濟狀況獲得大幅改善。某些處女座會在此時把許多貸款或是大筆的帳單都付清，無債一身輕。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與天王星脫離不良相位影響，這段時間許多遠行計畫都能快速付諸實現，在海外的行程或生活如魚得水。並且受到許多文化層面的洗禮。

本週須注意的部分

感情運方面，進入命宮的金星受到土星能量影響，好不容易邂逅了一個令自己怦然心動的對象，但對方卻覺得你是危險情人。某些處女座的情感關係面臨瓶頸，對於這段戀情剪不斷，理還亂。

交通運方面，火星進入交通宮位，受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，接近報廢的時間不遠了，這段時間需當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，並要特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，長輩會有一筆資產交給你繼承，需要辦理許多相關作業。有投資習慣的天秤座，逢低買進的標的目前價值不斷飆升，可在適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在命宮，會覺得情緒起伏較為劇烈，有些生命中很重要的人離開你的生活，也有一些人、事、物該結束了，不要再歹戲拖棚。此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

工作運方面，海王星與土星齊聚工作宮位，土星受到進入精神宮位的金星影響，在工作程序上便宜行事，造成嚴重的失誤，可能因此遭到資遣，或是需要負起責任歸屬。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，親人因為經濟壓力或是金錢方面的問題吵架，氣氛很不好。某些家庭成員可能會因為生活過不下去，有走上絕路的傾向。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與木星脫離不良相位的影響，不顧周遭親朋好友的反對，目前正在籌辦婚事，想與相愛的人同甘共苦走一輩子。單身的天蠍座追求者眾多，不過要當心爛桃花纏身。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，然而金星受到土星影響，容易被一些朋友帶到婚友聯誼的活動，或是參加不太正派的團體，當心受騙上當，成為老鼠會的一員

本週須注意的部分

健康運方面，進入命宮的火星受到交通宮位的冥王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，特別需要注意交通安全，輕則與人發生糾紛，嚴重的話可能危及到性命。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到進入命宮的火星影響，會想挑戰難度較高的旅行方式，像是攀登較險峻的山巒，或是騎行到較偏遠的地區去，失敗率極高，甚至可能會發生危險的事件，這段時間盡量不要出遠門為佳。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，除了正職之外，副業的發展也逐漸有起色，並承接十分光鮮亮麗的案件，在職場成為當紅炸子雞。某些射手座則是會進入大型的組織或企業工作，工作有保障。

本週須注意的部分

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會在此時退出一個團體，或結束與某些人的關係。某些射手座則會突然接到朋友離世的噩耗，令你難過到無法置信。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，土星受到金星影響，為了開創新的事業，會需要離家或搬家到外地工作，某些射手座的家人很需要照顧，家庭與工作兩頭燒。

健康運方面，火星進入精神宮位，同時木星與天王星齊聚健康宮位，生活壓力大，睡眠狀況不佳，常做噩夢或睡不著，某些射手座則是嚴重發福，怎麼努力都無法減重。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，會接任職場中十分重要的位置，或是轉換跑道，進入到一個有發展潛力的單位。某些摩羯座會決定創業，不再被別人決定自己的薪水。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與天王星相位良好，目前戀情進展迅速，很快就與喜歡的人確認彼此的心意。感情穩定的摩羯座，懷孕機率高，孩子會在眾人的期望中降臨。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，受到命宮的冥王星影響，某個朋友不斷地觸碰到你的地雷，覺得道不同不相為謀，會把對方封鎖，從此不再聯絡。某些摩羯座則可能發現遭到他人的利用或背叛，感到十分憤怒。

學業運方面，金星進入學業宮位，會選修跨領域的科目，作為研究的題目。然而金星受到土星影響，雖然是很有前瞻性的挑戰，卻找不到適合的老師指導，同時基礎知識也需要從頭學習。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，會有到海外常駐、工作、留學、交換學生、打工渡假的機會。某些水瓶座則可能放棄在異國經營已久的市場，想要回鄉發展。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，家庭有喜事發生，會有新成員加入。某些水瓶座則是會想購買新房，在這段時間裏，可看中條件符合自己期待的物件。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入財務宮位，受到土星影響，會分期付款購買某種昂貴的物品，但這也會擠壓到你的生活費用。有投資習慣的水瓶座，可能把所有身家都壓在投資市場裡，帳面上光鮮亮麗，生活卻過得很拮据。

工作運方面，火星進入志業宮位，將接到一個棘手的案件，工作內容非常繁瑣，經常需要加班，甚至常需要熬夜爆肝工作。某些水瓶座則是與上司不合，經常無緣無故被挨罵，職場氣氛非常不愉快。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅行宮位的木星與天王星脫離不良相位的影響，已經無後顧之憂，有錢又有閒，終於可以計畫一個旅遊行程，到陌生的城市走走逛逛，好好放鬆。

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，會獲得一筆資產或理賠，這些錢足以讓你輕鬆過好一陣子富裕的生活。有投資習慣的雙魚座，在市場相對高點出脫手上標的，獲利了結。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，當心心血管與腸胃方面的疾病，甚至罹患較棘手的重症，嚴重的話甚至需要動手術治療。由於日蝕與水星呈現合相，此時要當心病毒感染，引發呼吸系統發炎。

感情運方面，金星進入感情宮位，受到命宮的土星影響，對你有好感的人會來追求你，但自己可能已有穩定的交往對象，或對方是已婚身份，戀情也只能無疾而終。

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