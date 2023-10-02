唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有新突破機會 射手事業運佳被讚賞

有些人很習慣主導一切，總是擅自做好決定甚至都已經去做了，再「告知」別人，過程卻從來不跟別人討論，有時候這樣也讓身邊的人困擾，「為什麼你要幫我決定」。命理網站旺好運分享「這些星座總是自作主張」，快看看誰上榜。

2023-10-01 09:03