殺破狼週運勢／天蠍工作領域受矚目 射手荷包恐大失血

殺破狼2023年10月2日～10月8日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，趁著各大百貨公司的週年慶，瘋狂購物，囤積大量的生活用品與衣服，並發洩負面情緒，不過荷包大失血，會花幾個月的時間攤還這個月的帳單。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的火星影響，執行的計畫出大包，上司或是同事都將責任推諉到你身上，此時會開始明白職場中的小人以及社會的人心險惡。

感情運方面，水星進入感情宮位，受到海王星影響，金星也受到在秘密宮位的土星影響，目前這段情感關係背後，有著不可告人的秘密，導致兩人無法獲得正式的身份，修成正果。

健康運方面，海王星與土星齊聚心靈宮位，內心受到了一些衝擊或創傷，抑鬱到經常做噩夢，睡眠品質不佳，需要去尋求心理諮商，否則容易罹患精神層面的疾病。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星與命宮的天王星有良好連結，不妨趁著長假或是有空的時間到海外散散心，可思考出生命中更多的可能性，某些金牛座則是考慮移民到異國生活。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，相位皆不良，居住環境或是職場中充滿了欺負你的小人，會很想反擊對方，但其實很多的問題都出在過去沒處理好人情世故。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到在命宮的天王星與在人際關係宮位的土星影響，家族中有許多糾紛，可能需要花很多心神去調解、處理。某些金牛座則是莫名其妙被鄰居投訴或抗議，需注意自家的行為是否影響到他人。

工作運方面，水星進入工作宮位，與火星、太陽齊聚，火星與水星相位皆不良，目前工作處在極度忙碌的狀態，同事或上司還不斷扯你後腿，使得一些事務的進度變得更為緩慢。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，趁著連續假期，好好出遠門轉換心情，盡量將負面的情緒都拋開，或許很多事很快就能豁然開朗。然而金星亦受到土星與天王星影響，出門在外也容易認床，睡不好，盡量走懶人行程就好。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入戀愛宮位，受到在志業宮位的海王星影響，在職場上與同事、上司或是客戶的關係較為曖昧，或是陷入職場戀情中，很容易被人說閒話，在工作場合中，面對有好感的人，最好低調為佳。

工作運方面，在志業宮位的土星、海王星相位皆不良，在職場要當心口舌是非，不論是自己的社群媒體，或是與同事間的對話，都要當心，很容易被人截下對話紀錄，被大作文章，在職場黑掉。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到火星影響，當心信用卡個資外洩，莫名其妙背上大筆債務。有投資習慣的雙子座，不要迷信某些投顧專家，容易一失足成千古恨，負債累累。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，會跟許多身份特殊，或是想法較為有趣的人交流，結識許多新人脈。不過由於天王星受到在金錢宮位的金星影響，花在交際應酬上的費用也高得驚人。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，與在家宅宮位火星有良好連結，家人在經濟面上會給予你許多協助，默默幫你把大筆帳單與貸款繳清。某些巨蟹座則是因為家宅受到鄰居波及，獲得一筆賠償性的資金。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與太陽、火星、水星齊聚，火星與水星相位皆不良，與鄰居溝通不良，會因為一些事件造成雙方劍拔弩張。這段時間需特別注意家中電器、爐火的使用，並要注意門戶安全。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星影響，喜歡的對象太過於固執，雙方常因為長久存在的問題而僵持不下。某些巨蟹座對於情感對象的佔有慾過強，對方會因此難以負荷，甚至直接封鎖你，搞消失。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，目前正執行一個大型的活動計畫，或是正在創業，已展現初步的成果，但由於天王星受到命宮的金星影響，許多事情不容太樂觀，需要務實解決，否則可能得不到預期的結果。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的金星受到疾厄宮位的土星影響，情感對象身體不佳，需要你花很多心力照顧。某些獅子座則是與喜歡的人因為財務問題翻臉，戀情受到現實面考驗。

交通運方面，水星進入交通宮位，與太陽、火星齊聚，火星受到冥王星影響，需要常常出差，或是跑外務，交通工具故障率頗高，並容易遇上行車事故，使得你行程延誤，出門在外需特別注意交通安全。

金錢運方面，土星與金星齊聚在金錢宮位，相位皆不良，會需要先代墊一些款項，但自己的經濟狀況並不是那麼理想，容易為財務狀況感到焦慮，有投資習慣的獅子座，投資任何標的都容易套牢在高點，這段時間保守為佳。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，天王星與木星齊聚在遠行宮位，突然在連續假期決定一個遠行行程，到海外旅行放鬆，但由於天王星受到精神宮位的金星影響，各大旅店早已訂滿，只好住到品質較差的地方，睡眠狀態不太理想。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與太陽、火星齊聚，水星與火星相位皆不良，預期外的支出較多，遠超過原本計劃的開銷，生活費用捉襟見肘。某些處女座則是會以購物的方式發洩心中的負面情緒，買了一堆沒用的小廢物。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，冥王星座落在戀愛宮位，相位皆不良，為了愛情或是婚姻關係而委曲求全，卻得不到對方的信任與感謝，會開始思考是否要繼續維持如此不健康的情感。

學業運方面，天王星與木星齊聚在學業宮位，雖然在學校的表現到師長肯定，以及同學的矚目，但由於天王星受到精神宮位的金星影響，對自己的表現還是感到沒自信，感覺課業壓力較大。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，有許多交際應酬的邀約，在打點人際關係方面的花費較多。某些天秤座則是會收到許多禮物，但由於金星與天王星呈現4分相，可能會收到令你困擾的東西。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚在工作宮位，相位皆不良，職場小人多，會因為不經意的疏失被人投訴。某些天秤座會覺得一直當社畜的人生沒有未來可言，很想辭掉工作，躺平過日子。

健康運方面，水星進入命宮，與太陽、火星齊聚，當心天氣多變化，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患突發性的疾病。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到命宮的火星影響，與鄰居因為一些細故吵架，雙方不排除對簿公堂。某些天秤座的家人在此時身體狀況堪憂，會需要你隨侍在候。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，正承接一個光鮮亮麗的任務或職務，在工作領域受到矚目。然而金星同時受到夥伴宮位的天王星影響，當心招惹工作夥伴的嫉妒。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛宮位，相位皆不良，木星與天王星齊聚在感情宮位，陷入不能為人所知的戀情中，內心經常受到煎熬。單身的天蠍座爛桃花較多，當心陷入詐騙陷阱中。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，交通工具故障頻頻，維修費用驚人。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，水星進入精神宮位，與太陽、火星齊聚，睡眠狀況不佳，常常覺得很疲累，某些天蠍座則是莫名對一些事情感到焦慮，甚至影響生理狀況，需尋求心理諮商協助。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，天王星受到遠行宮位的金星影響，會需要不斷地到海外出差，差旅待遇頗佳，但是沒有機會遊覽當地風光。某些射手座最近不斷需要使用外語與外國人溝通，會覺得自己的語文能力不夠用。

本週須注意的部分

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與太陽、火星齊聚，水星與火星相位不良，與人溝通容易發生誤會，引發不必要的口角。某些射手座在網路上遭到流言蜚語攻擊，卻無計可施。

家宅運方面，土星與海王星齊聚在家宅宮位，相位皆不良，家庭有些紛亂的問題需要解決，或是有親人生病，需要照顧。某些射手座則是居住環境中有精神疾病的鄰居，每天回家都提心吊膽。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，突然收到過去的同學或朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了，某些射手座則是需要花很多錢打點人際關係，但似乎也沒達到預期的效果。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛、子女宮位，桃花運旺盛，有許多人對你表達好感。某些摩羯座則是在此時迷上某個明星，或是被毛小孩收編。然而天王星受到金星影響，會因此花很多錢養寵物或追星。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到交通、旅行、學習宮位的土星影響，會刷卡分期購買新車，或是會計畫一個較為昂貴的旅行行程。某些摩羯座會砸下重金去學習一個特殊的課程。

工作運方面，水星進入志業宮位，與火星、太陽齊聚，水星與火星的相位皆不良，工作越有效率、職場表現越是亮眼，就會被同事、上司推給你更多的雜事處理，使得你每天都得加班。

溝通運方面，在溝通宮位的土星與海王星相位皆不良，即使知道一些事件的真相，人們卻容易被風向帶著跑，站在逆風處，很容易被網路霸凌，有些事情只能選擇不說。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，木星與天王星齊聚在家宅宮位，想搬家或是購屋的水瓶座，會找到理想的物件。某些水瓶座正忙著張羅自己或是兄弟姐妹的喜事。有臥病的親人，身體終於痊癒，使你感到放心。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到在金錢宮位的土星影響，突然發現與戀愛對象的價值觀相差甚遠，若是輕易地與對方共結連理，將來勢必會十分辛苦，會考慮目前情感是否有必要繼續經營。

學業運方面，水星進入學業宮位，與太陽、火星齊聚，在學校的雜務太多，以致荒廢課業。某些水瓶座，雖然已經很有效率消化要繳交的報告、作業，但目前課業堆積如山，壓力很大。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，相位不良，收入減少，再加上先前過得太過揮霍，導致經濟狀況日益惡化，錢常常不夠用。某些水瓶座則可能因為理財過於樂觀，反造成極大的損失。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，目前處在工作量較為輕鬆的時期，但由於金星受到土星與天王星影響，過於閒逸也會產生焦慮感，覺得自己隨時可能被職場淘汰，而想多角化開副業發展。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星進入財務宮位，與太陽、火星齊聚，水星與火星相位不良，收入銳減，只能靠信用卡先擋一陣子，負債累累。有投資習慣的雙魚座，操作不當，套牢在高點，使得生活也受到影響。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與太陽、火星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統的問題，並要注意血光之災，容易發生意外傷害，並要留意心血管方面的疾病。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到財務宮位的火星影響，容易因為金錢問題與人產生糾紛，嚴重的話，甚至需要尋求法律途徑解決。某些雙魚座被信任的朋友出賣，覺得切心。

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