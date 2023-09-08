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天生偏財運強！「3生肖」總能「花小錢中大獎」第一名根本能預知

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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財富是每個人都想要追求的目標，而且永遠不嫌多，不過有些生肖偏財運特別強，能透過積功累德、細心研究，或是憑藉敏銳的第六感，就能讓自己花小錢中大獎，你是否也是這樣的幸運兒呢？現在一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

兔寶寶個性精明，心思靈活，雖然有時候善用小聰明，但都是為了能得到安逸的生活，讓自己更有安全感，除此之外，兔寶寶也希望身邊的人同樣能夠感受到安定，因此充滿愛心的兔寶寶，就會散發慈悲的能量，讓這股祥和的氣氛感染到周遭每一個人，不知不覺中就累積了許多善報，聚積了許多功德，這些善因老天爺都看在眼裡，所以冥冥之中，讓兔寶寶增加了許多好運勢，當然也包含著偏財運，兔寶寶比一般人更容易中獎，例如統一發票，或是摸彩等，如果能持續累積福報，那麼有朝一日，更可能中得大獎。

第二名：羊

屬羊人舉止優雅，富有同情心，在情感上較為豐富，有時多愁善感，易動心思，但又寬容善良，在理財觀念上，通常是優柔寡斷，難以做出決定，常常東看西看，卻遲遲無法出手，但羊寶寶非常善於研究，既使不敢入場投資，也總能做出詳細記錄，並循線預測下次的時機點，漸漸變成一位理財大師，等到時機成熟時，就會一擊即中，獲得成果，若是在彩券上的行為，就是不斷研究數字的機率變化，找出一個規律點，加上羊寶寶天生具有偏財運，能夠有如有天助般計算出最可能的號碼，讓自己花點小錢，就能贏得大獎。

第一名：蛇

神秘的寶寶真的是令人難以捉摸，他們的思緒與一般人不同，常常不按牌理出牌，充滿不確定性，你總是無法透過表情或行為猜到蛇寶寶在想什麼，他們的一舉一動常使人心生恐懼，不敢貼近，既使他們用幽默的方式與你相處，你也會懷疑是否有其它目的，而蛇寶寶最獨特的天性就是敏銳的第六感，好像能夠預知未來會發生的事情，猜透下一秒的狀況，如果將這股能力運用在投機性的博弈上，蛇寶寶就變成了敏銳的預言家，無論是各種賽事，或是數字遊戲的彩卷上，蛇寶寶神秘的第六感，常能不費吹灰之力的獲得大獎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 理財 生肖

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