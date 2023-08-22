七夕雨神同行！「快去接雨水養桃花」 緣分很快報到

谷帥臻老師說，不光只有考生要拜魁星，甚至大人、生意人，各行各業也都適合供拜魁星開智慧，每年農曆七月七日是魁星爺的聖誕，建議大家不論是考試求取功名，或想要催官提升事業運，當天可至有供拜魁星爺的廟宇上香獻果祝壽祈福；也可在家按下列步驟供奉魁星圖，請魁星幫自己或家人開智慧，效果相當不錯。

2023-08-22 10:50