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七夕雨神同行！「快去接雨水養桃花」 緣分很快報到

聯合新聞網／ 李行開運攻略
李行老師說，七夕當天下雨，記得趕緊接雨水，這是能量很旺的「天孫水」，對養桃花很有幫助。圖為示意圖。圖片來源／Ingimage
李行老師說，七夕當天下雨，記得趕緊接雨水，這是能量很旺的「天孫水」，對養桃花很有幫助。圖為示意圖。圖片來源／Ingimage

今(22)日就是七夕情人節，看著別人成雙成對，你卻形單影隻嗎？不用擔心，七夕就是招桃花好時節，快來跟著命理暖男李行老師這樣做，趁七夕招來桃花運。

👉對於單身想求正緣的人；

👉單身/已婚想求人際桃花的人；

都可以在七夕這一天運用～

1) 衣褲鞋襪穿著可參考當日轉運色系。

2) 當天晚上7~9點桃花能量最旺，可在時辰內往南方行走大約5~10分鐘後，停留一下感受正南方桃花能量。

3) 準備好擺放在桃花方位的物品(粉晶、盆栽或含苞待放的花)，並準備一盞暖光源照亮物品，提升方位能量。

4) 若事先有到中藥店購買赤小豆，可吞服七顆。

※個人桃花方位請參考8/16(三)直播影片。

💁🏻‍♂️提醒大家，植物需好好養護，花朵若盛開後需留意花期，稍有枯萎狀態需立即更換，佈局後的方位需保持乾淨整潔明亮。

近日常下雨，若七夕當天剛好有下雨，記得趕緊接雨水，這是能量很旺的『天孫水』！擺放天孫水在桃花位、或是使用天孫水養護放在桃花位的植物與花，是很棒的哦！

💫《李行老師 天天轉運日》💫

2023.08.22(二) 壬子日

癸卯兔年(農)七月初七

👉轉運色：綠色、褐色

👉轉運數：1、6

👉轉運時：9:00~11:00

👉轉運生肖：豬兔蛇

👉當沖生肖：馬

💑求桃花：正東方

💑月桃花：正東方

💑日桃花：西南方、正東方

💑紅鸞位：正東方

💑桃花時：19:00~21:00

🌞暖男老師小提醒：

七夕當天，各位同學可以提前去中藥行買七顆"赤小豆"，用開水吞服，便能夠求姻緣、防小人喔!

◎本文內容已獲 李行開運攻略 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

七夕 雨水 中藥

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