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鬼月習俗禁忌懶人包(上)／出去玩想平安回家？別做這些事

旺好運／ 綜合報導
圖／旺好運提供
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農曆七月不能去海邊玩？晚上曬衣服會被鬼附身？！國曆8月16日是農曆七月鬼門開的日子，傳統習俗中，關於「鬼月」也有不少禁忌，想做一些特定的事都要避開這段時間。旺好運小編這次替大家整理了所有農曆七月避免觸犯的禁忌懶人包，讓大家所有習俗一次搞懂！但還是一句話：心態上要抱著寧可信其有，不可信其無的概念。不過度迷信，但也千萬別鐵齒刻意嘗試，兩者都可能會讓你適得其反哦！

《出遊篇》

七、八月暑假期間，縱然今年受疫情影響，但仍是民眾規劃出遊的理想時機。無論是出遊的地點，或是住宿應該留意的事項，在農曆七月有哪些習俗或禁忌呢？一起來看看：

出遊地點

圖／旺好運提供
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別去水上活動、釣魚

傳統上認為水邊容易被「抓交替」，因此鬼月最好避開水上遊玩的行程。

而釣魚也被認為是水上活動之一，加上釣魚同時又是種殺生的行為，在鬼月算是禁忌。

同場加映

別去荒郊野外夜遊、夜衝

荒郊野外本來就容易吸引「好兄弟」聚集，在農曆七月鬼門開時自然更要小心，晚上沒事不要在外面閒晃;喜歡夜遊夜衝的大學生來說也要特別留意。此外，在荒郊野外最好也別拍照，墓地、墳場、靈骨塔、廢墟這些地方自然不用多說，絕對是一大禁忌。

別捕捉昆蟲（特別指蜻蜓及螽斯）

民間傳統習俗認為蜻蜓和螽斯是鬼魂的化身，如果隨便抓牠們來玩，小心引來不必要的麻煩。

住宿須知

圖／旺好運提供
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出遊不要住邊間

邊間是走廊的最後一間房，傳統上認為邊間通常是最陰的，因此訂房時若可以的話務必避開。

進房不要直接開門，先敲幾下再開

開門之前先敲門，用意是知會一下裡面的好兄弟，類似「抱歉打擾了」的概念。敲完門後，過幾秒要「側身」進房間，這是為了讓好兄弟有時間可以先出來且不會被撞到。

鞋子盡量不要整齊排列，且鞋頭不要朝床

房門口的鞋子如果太整齊，會讓「好兄弟」知道裡面有幾個人，可以的話儘量收到櫃子裡，或是分開擺放;平常穿的鞋子，鞋頭也不要朝床，會引來祂們好奇。

別急著入住，先沖馬桶水

一進到房間，可以先到馬桶沖一下水。通常認為馬桶裡都聚集晦氣，沖個水先把晦氣送走。

半夜不要在房間照相

民間說法大多認為「好兄弟」容易在夜晚時入鏡，所以要拍照的話請盡量選白天！

隨身攜帶驅邪物

農曆七月期間，不妨在床邊放佛珠、艾草粉或鼠尾草（不過出國的話不能帶植物），可以避免「好兄弟」靠近。

其實，無論是不是正逢農曆七月，出遊永遠是安全為第一優先。開心旅行前，收起小編的懶人包，分享給周遭的朋友吧！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 中元祭 鬼門關 鬼門開

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