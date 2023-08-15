鬼月習俗禁忌懶人包(下)／別拍人肩膀、別穿鞋進門、晚上不慶生

上一篇我們介紹了有關農曆七月與出遊相關的習俗與禁忌，這次來跟大家談談日常生活中我們又該注意哪些小細節，但還是老話一句：寧可信其有，不可信其無。不過度迷信，但也千萬別鐵齒刻意嘗試喔！

《日常篇》

不要撿地上的錢

無論是不是鬼門開，這都是大忌！平常就不要亂撿地上的紅包，鬼月則還要特別留意地上的錢，因為這可能是用來給牛頭馬面的過路費，所以可別亂撿啊！

不要隨便拍人的頭/肩膀（也要避免被拍）

傳統認為人身上有三把火，分別在頭頂、左肩膀與右肩膀。如果拍了這些地方，把其中一把火滅了，就會讓「好兄弟」容易接近或上身。這三把火可說是讓「好兄弟」不敢靠近你的護身符喔。

不要穿鞋子進門

「好兄弟」容易藏在濕氣重的地方，如果鞋子沾附了潮濕的泥土，最好不要穿進家門，不然就在家門口把泥土弄乾淨再進門。

不要在家裡撐傘

傘可以隔絕陽光，因此傘底下適合鬼魂藏匿。白天撐傘遮陽，「好兄弟」在下面休息，如果回家還在撐，可不就等於帶祂們進家門了。

圖／旺好運提供

不要在半夜曬衣服

相傳濕掉的衣服容易讓「靈」沾附其上，講白話一點就是會被試穿啦！因此盡量在早上或下午五點前曬衣服，若晚上才能曬，則收好衣服後不要立刻放進衣櫃，擺在明亮的大廳半小時再收比較好。

不要掛風鈴

風鈴其實跟口哨概念類似，容易引來「好兄弟」。而且農曆七月期間，家中風鈴突然響了，其實也蠻嚇人的吧？此外，還有一種說法是，風鈴聲音類似道士鈴，因此要盡量避免。

不要在晚上慶生

農曆七月如果想晚上慶生就不怕孤單啦！「好兄弟」會一起來湊熱鬧喔！

不要踩冥紙

其實這也是平常就該注意的地方，冥紙是給「好兄弟」的祭品，注意不要亂踩以免不小心觸犯禁忌了。

圖／旺好運提供

不要亂開好兄弟玩笑

這是最基本，也是最重要的了。農曆七月鬼門開，我們要抱持尊重且敬畏的心態，千萬別隨便亂開玩笑，無故引禍上身。事實上，大家是不是有發現，很多報導甚至為了避免講到「鬼」這個字，所以才用「好兄弟」代稱。

好了，所有你曾聽過的習俗禁忌大致上就整理到這邊了。雖然農曆七月是傳統民俗信仰，但無論你信與不信，或是你的宗教信仰是如何，大家都要抱著彼此尊重的心態。現在就收起小編的懶人包，分享給朋友，一起平安的度過農曆七月吧！如果還有什麼沒收錄到的習俗禁忌，也歡迎來跟我們一起聊聊喔！

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