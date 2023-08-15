快訊

用變頻電費仍噴上萬！冷氣師傅說真相：定期做一事比換新有效

11歲寶可夢世界冠軍遭酸「能推甄嗎」？內行人氣得反擊：可賺你幾輩子的錢了

DJ SODA音樂節遭多人襲胸被強抱 主辦單位抓犯人要提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼月習俗禁忌懶人包(下)／別拍人肩膀、別穿鞋進門、晚上不慶生

旺好運／ 綜合報導
圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

上一篇我們介紹了有關農曆七月與出遊相關的習俗與禁忌，這次來跟大家談談日常生活中我們又該注意哪些小細節，但還是老話一句：寧可信其有，不可信其無。不過度迷信，但也千萬別鐵齒刻意嘗試喔！

《日常篇》

不要撿地上的錢

無論是不是鬼門開，這都是大忌！平常就不要亂撿地上的紅包，鬼月則還要特別留意地上的錢，因為這可能是用來給牛頭馬面的過路費，所以可別亂撿啊！

不要隨便拍人的頭/肩膀（也要避免被拍）

傳統認為人身上有三把火，分別在頭頂、左肩膀與右肩膀。如果拍了這些地方，把其中一把火滅了，就會讓「好兄弟」容易接近或上身。這三把火可說是讓「好兄弟」不敢靠近你的護身符喔。

同場加映

不要穿鞋子進門

「好兄弟」容易藏在濕氣重的地方，如果鞋子沾附了潮濕的泥土，最好不要穿進家門，不然就在家門口把泥土弄乾淨再進門。

不要在家裡撐傘

傘可以隔絕陽光，因此傘底下適合鬼魂藏匿。白天撐傘遮陽，「好兄弟」在下面休息，如果回家還在撐，可不就等於帶祂們進家門了。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

不要在半夜曬衣服

相傳濕掉的衣服容易讓「靈」沾附其上，講白話一點就是會被試穿啦！因此盡量在早上或下午五點前曬衣服，若晚上才能曬，則收好衣服後不要立刻放進衣櫃，擺在明亮的大廳半小時再收比較好。

不要掛風鈴

風鈴其實跟口哨概念類似，容易引來「好兄弟」。而且農曆七月期間，家中風鈴突然響了，其實也蠻嚇人的吧？此外，還有一種說法是，風鈴聲音類似道士鈴，因此要盡量避免。

不要在晚上慶生

農曆七月如果想晚上慶生就不怕孤單啦！「好兄弟」會一起來湊熱鬧喔！

不要踩冥紙

其實這也是平常就該注意的地方，冥紙是給「好兄弟」的祭品，注意不要亂踩以免不小心觸犯禁忌了。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

不要亂開好兄弟玩笑

這是最基本，也是最重要的了。農曆七月鬼門開，我們要抱持尊重且敬畏的心態，千萬別隨便亂開玩笑，無故引禍上身。事實上，大家是不是有發現，很多報導甚至為了避免講到「鬼」這個字，所以才用「好兄弟」代稱。

好了，所有你曾聽過的習俗禁忌大致上就整理到這邊了。雖然農曆七月是傳統民俗信仰，但無論你信與不信，或是你的宗教信仰是如何，大家都要抱著彼此尊重的心態。現在就收起小編的懶人包，分享給朋友，一起平安的度過農曆七月吧！如果還有什麼沒收錄到的習俗禁忌，也歡迎來跟我們一起聊聊喔！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 鬼門開 鬼門關 農曆七月

延伸閱讀

鬼月習俗禁忌懶人包(上)／出去玩想平安回家？別做這些事

今子時鬼門開！今年鬼月特別兇 眾多神明發出警示：遠水為佳

「鬼門關開」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

鬼月巧逢天赦日 5生肖犯煞要更留心「先懺悔再求開運」

相關新聞

父母血型決定小孩智商？4大血型聰明排行榜：第一名是他

爸媽的血型組合，決定孩子的智商？Ａ型+Ｂ型的父母可能生出四種血型的孩子，一對Ｏ型的父母的孩子卻只會是O型。而搜狐網報導，根據國外研究，血型和智商確實存在一定的遺傳關係，不同血型也有平均「智商排行榜」，而AB型則是公認最聰明的血型。

鬼月習俗禁忌懶人包(下)／別拍人肩膀、別穿鞋進門、晚上不慶生

上一篇我們介紹了有關農曆七月與出遊相關的習俗與禁忌，這次來跟大家談談日常生活中我們又該注意哪些小細節，但還是老話一句：寧可信其有，不可信其無。不過度迷信，但也千萬別鐵齒刻意嘗試喔！

鬼月習俗禁忌懶人包(上)／出去玩想平安回家？別做這些事

農曆七月不能去海邊玩？晚上曬衣服會被鬼附身？！國曆8月16日是農曆七月鬼門開的日子，傳統習俗中，關於「鬼月」也有不少禁忌，想做一些特定的事都要避開這段時間。旺好運小編這次替大家整理了所有農曆七月避免觸犯的禁忌懶人包，讓大家所有習俗一次搞懂！但還是一句話：心態上要抱著寧可信其有，不可信其無的概念。不過度迷信，但也千萬別鐵齒刻意嘗試，兩者都可能會讓你適得其反哦！

今子時鬼門開！今年鬼月特別兇 眾多神明發出警示：遠水為佳

國曆8月1５日的子時（晚上11點）就是「鬼門開」，俗稱的「鬼月」即將到來。而今年剛好是60年一遇的「黑兔年」，也意味著今年鬼月「特別兇」，需多加留意小心。全台宮廟神明也陸續示警眾人在農曆7月該特別提防的事項。

「鬼門關開」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

根據民間習俗，今(15)日晚間23時就是子時「鬼門開」的時辰，小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享有四個生肖財運特別旺，農曆七月發大財。

鬼月不玩水！台語俗諺「水鬼做久升城隍」...原來鬼不抓交替有機會升官？

水鬼，若是按照民間說法，是在水中溺死枉死的人所變成的鬼。因為水鬼若是想重新投胎轉世，必須要抓一個人來當替死鬼，來替補他的「水鬼」缺，所以啊，民間對於「水鬼」其實是相當忌諱的，尤其是父母常會在農曆七月時，告誡子女不可至河邊或海邊玩耍，以免被水鬼--「抓交替」。以下就來看幾則與水鬼相關的台語俗諺吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦