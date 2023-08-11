快訊

陸大媽闖蘋果門市亂砸iPhone還唱《滿江紅》 結局超慘

8/11【早晨財經速解讀】七月CPI達標！油氣上漲Q4恐出現變數?台股跳水 AI股殺停?

金龍湖變成金雞湖！汐止自行車步道看板大出包錯誤百出

鬼門將開！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
鬼月要當心一些海邊、河邊、山上僅量不要前往。 圖／canva
鬼月要當心一些海邊、河邊、山上僅量不要前往。 圖／canva

本月16日為農曆七月初一，也就是俗稱的鬼門開，在民俗上有許多禁忌要盡量避免，另外清水孟國際塔羅小孟老師也點出了屬老鼠、、猴、豬的人容易卡陰，要特別小心。

鼠、蛇

小孟老師以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這兩個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上僅量不要前往。

因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

因為所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔！這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

另外有以下時辰也容易卡陰：丑時(1-3點)、戌時(19-21點)、亥時(21-23點)

這幾個時辰出生也容易卡到陰-戌時(19-21點)、亥時(21-23點)、子時(23-1點)的人，因為太陽就算是在夏天，最慢大概也就是晚上7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在這些時辰出生的人在命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰，建議綁一條紅線在手上能抵擋陰氣上身。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 老鼠 猴子

延伸閱讀

鬼門開倒數！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」 22大禁忌一次看

鬼月腳步近！立秋6生肖超旺 命理師：運勢不佳者可以這樣做

5生肖「鬼月」沖煞易有衰事纏身 屬豬錢財透支、屬虎當心車關、屬猴宜低調防小人

鬼月近了！4生肖走衰運「恐破財出意外」當心半夜4不要

相關新聞

表面正經！「3生肖」內心慾望火辣無比 第一名令人難以捉摸

在感情的世界裡，很多人為了怕受到傷害，常常會準備好幾張面具來對應，只有當你卸下對方的心防，揭開臉上的面具後，才能真正了解對方，在生肖當中，就有些人表面很正經，其實內心慾望強烈，一起來看看是哪些生肖。

鬼門將開！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解

本月16日為農曆七月初一，也就是俗稱的鬼門開，在民俗上有許多禁忌要盡量避免，另外清水孟國際塔羅小孟老師也點出了屬老鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰，要特別小心。

每日星座運勢／摩羯單身者別宅在家 有機會遇對象

2023-08-11牡羊座短評：不要期望太高。【整體運★★★☆☆】因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強

鬼門開倒數！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」 22大禁忌一次看

下週即將進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，在民俗上有許多禁忌，例如晚上不宜吹口哨、曬衣服等，若不小心觸犯擔心惹禍上身，對此小孟老師就在臉書粉專列出「鬼月22項禁忌」，提醒民眾要多加注意。

5生肖下半年貴人最旺！羊斜槓、豬斷捨離、蛇「越不可能的人就是貴人」

2023年過了一大半，你覺得上半年運勢卡卡嗎？別擔心，命理師湯鎮瑋老師分享「下半年貴人運超旺的生肖」，有五個生肖貴人運爆棚，時來運轉就看它了。

哪位總統參選人最像關公？ 民俗專家列舉標準作參考

今年農曆6月24日是關聖帝君壽誕，有意角逐下屆總統大位的參選人及他們的支持者爭著認同關聖帝君「忠義」精神；彰化縣民俗專家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦