鬼門將開！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解

本月16日為農曆七月初一，也就是俗稱的鬼門開，在民俗上有許多禁忌要盡量避免，另外清水孟國際塔羅小孟老師也點出了屬老鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰，要特別小心。

鼠、蛇

小孟老師以命理角度來論述，老鼠、蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，都比較喜歡陰暗潮濕的地方。這樣的習性自然較容易吸收到夜間的穢氣而被煞到卡到，加上老鼠與蛇喜愛洞穴與濕地，因此天生就帶陰，這兩個生肖鬼月要當心一些海邊、河邊、山上僅量不要前往。

猴

因為猴子居住的地方大都是樹林茂盛處，在風水學上樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此猴子鬼月容易生病感冒，身體不適，務必避開較茂密的樹林與榕樹。

豬

因為豬所處的地方都較汙穢髒亂，所以以前我們形容人環境髒亂，都會說你是住在豬圈喔！這樣穢氣與煞氣當然比較重鬼月容易招陰，因此屬豬的朋友避開去環境髒亂之地，或者舞廳，也要保持住家環境整潔。

另外有以下時辰也容易卡陰：丑時(1-3點)、戌時(19-21點)、亥時(21-23點)。

這幾個時辰出生也容易卡到陰-戌時(19-21點)、亥時(21-23點)、子時(23-1點)的人，因為太陽就算是在夏天，最慢大概也就是晚上7點後就下山進入夜晚，進入夜晚當然是陽氣不生、陰氣陰氣較盛，魑魅魍魎也就都是在這個階段開始活動，因此在這些時辰出生的人在命理學上也是較容易被煞到，鬼月更容易招陰，建議綁一條紅線在手上能抵擋陰氣上身。

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