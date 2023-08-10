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鬼門開倒數！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」 22大禁忌一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
鬼月夜晚不宜曬衣服。示意圖/ingimage
鬼月夜晚不宜曬衣服。示意圖/ingimage

下週即將進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，在民俗上有許多禁忌，例如晚上不宜吹口哨、曬衣服等，若不小心觸犯擔心惹禍上身，對此小孟老師就在臉書粉專列出「鬼月22項禁忌」，提醒民眾要多加注意。

1、不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈，會因為無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房：相傳往生者會在鬼月回到以前居住過的住家徘徊，倘若八字較輕，容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院：相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代家裡沒有供奉祖先，往生者回不了家就容易在醫院徘徊。

4、避免傍晚到廟旁走動：相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，就會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟鬼月期間不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6、鬼月夜晚不宜曬衣服：相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼的衣服裡。

7、鬼月不宜持咒（念咒）：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，倘若所持的是具有「驅邪功效咒語」，則容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫：如果鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵而失神。

10、鬼月晚上不宜吹口哨：吹口哨讀音頻趨近陰間頻率，比較容易招喚好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會顯得更陰，因此八字太輕者在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字：以免惹怒好兄弟。

15、鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。

17、鬼月半夜看鬼片：當心好兄弟一起陪看。

18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時不小心惹怒祂們，那就不好了。

19、鬼月到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草：有助於一夜好眠。

20、鬼月動刀：儘量選擇白天對身體較好。

21、鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午對運勢較好。

22、鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 禁忌

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